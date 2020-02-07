因應中國新型冠狀病毒肺炎疫情，陸委會今（7日）決定自2020（109）年2月10日起暫停小三通客運船舶。圖／擷自客路KLOOK網站

因應中國新型冠狀病毒肺炎疫情，陸委會今（7日）決定自2月10日起暫停小三通客運船舶往來，相關機關亦將儘速完成暫停兩岸小三通客船往來的準備。

陸委會表示，有關金馬地方政府建議暫停小三通客船往來事，基於防疫優先，經中央流行疫情指揮中心討論，將自2020（109）年2月10日起實施，並由陸委會辦理後續報院程序。

陸委會說明，此為第2次因應防疫需要，暫停小三通客船往來。依據「試辦金門馬祖澎湖與大陸地區通航實施辦法」第32條規定，試辦期間，如有危害國家利益、安全之虞或其他重大事由時，得由行政院以命令終止一部或全部實施。92年因應SARS疫情蔓延，政府即曾暫時關閉金馬小三通客船往來。

因應新型冠狀病毒肺炎疫情升高，政府持續強化入境管制。2月4日疫情中心決議「入境前14天曾停靠中港澳地區港口的郵輪，不得停靠我國港口。」金馬小三通客運航線前雖已採取減班措施，惟據內政部移民署初步統計，2月1日至5日，金門小三通平均每日入境數約425人次、馬祖28人次，主要為經小三通中轉之國人。為強化防疫，疫情中心決議暫停小三通客船往來，視疫情狀況再評估復航。

考量目前在陸的金馬澎鄉親返鄉需要，經參考地方意見，暫停措施將自2月10日起生效。相關機關亦將儘速完成暫停兩岸小三通客船往來之相關準備。