1917年出生於瑞士的錫質平神父(1917〜1985)，21歲加入天主教白冷外方傳教會（簡稱白冷會），1953年10月到台東，被任命為白冷會台灣區會首任會長，負責天主教在台東的工作，他經常騎著重型機車跑遍台東的山邊、海邊，為了改善部落的生活，甚至募款買羊讓原住民放牧，買船讓他們出海捕魚，但最終發現，只有教育才能改變窮困的現況。

起先，錫神父設立原住民學徒班讓學生學習謀生的技術，還在台東地區廣設學生宿舍讓他們住宿，隨後在教會的支持下，引進瑞士師徒傳承學制，創辦公東高工，並邀請擁有專業證照的青年到台灣當義工，不支薪地在學校裡教導木工、水電、機工等課程，位居偏遠的公東高工，前後竟有21位來自瑞士、德國、奧地利的外籍老師，直到公東培育出自己的師資後，外籍老師支援的教學計畫才告一段落。

繪本附有親子導讀，詳細地介紹錫質平神父的生平、公東高工的介紹。也推薦親子旅遊，可以安排家人朋友走一趟公東高工、台東白冷會會館、幾間有代表性的白冷會教堂、白冷會公墓、錫神父安葬所在。

本書紙本部分還提供華、英兩種語言，有聲書也有華台英三種語言，讓讀者可掃描本書版權頁上的QR code，或是前往美好腳蹤系列繪本網站收聽： http://childrensbook.pct.org.tw/



錫質平神父（左）在台東的奉獻讓許多原本窮困自卑的青年抬頭挺胸，發揮木工設計的專長並得到世界的肯定。圖／擷自公東高工圖書館、使徒出版社，民報合成

作者簡介

余玉玥 在閱讀《公東的教堂》這本書時，即對這群1950年代來到海岸山脈的瑞士人感到敬佩不已，這群天主教傳教士在他們人生最精華的時期，從富庶的瑞士，來到窮鄉僻壤的台東，為了傳遞信仰，捨棄一切享樂，過著清貧的生活，並給出他們的所有。錫質平神父身為白冷會來台開教第一人，初來乍到，縱使資源不足，依然大刀闊斧地進行各種不可能的任務。每當讀著錫神父的故事，總會被背後那股堅定信仰的力量所撼動，彷彿只要「相信」，沒有什麼辦不到的事。後來參加尋訪海岸山脈的瑞士人足跡的活動後，更是感動滿滿，積極向編輯小組爭取撰寫錫質平神父故事的機會。

繪本的故事主軸，是從諸多真實故事中，綜合設定主角，從一位原本家貧無法升學，後來受到錫神父幫助並努力考進公東高工的孩子的角度，舖陳出錫質平神父待人處事上嚴格、固執、堅持、認真、一絲不苟的性格，並傳達他對學生帶著嚴肅的關愛。

繪本中，提到錫神父的小房間裡到底有什麼、為什麼大家都愛往裡面擠？在宿舍裡，學生們為什麼要裝睡，還故意把被子踢下床，到底發生什麼事？在校園中，為什麼錫神父常常會追著學生跑？現在，就請打開這本繪本，一起進入錫質平神父的故事！

繪者簡介

高齊駿 這是他第一本繪本作品，在實際走訪公東高工、白冷會以及台東海岸線的各個教堂之後，不僅了解錫神父對早期東台灣的貢獻，更深刻地被他奉獻的精神所感動，他的剛毅引領許多原本窮困自卑的青年抬頭挺胸。齊駿期待自己的作品可以傳達出錫神父那嚴肅卻又樸質溫暖的氣息，讓更多人可以認識這位愛台灣的神父。

所以在創作的過程中，他運用鉛筆的灰階，刻畫神父如將軍一般嚴肅剛直的性格，同時也使用水彩鋪上一層暖黃，試圖讓鐵漢柔情中的柔情化作顏色，流淌在畫面之間，用細膩的素描光影搭配輕柔的水彩，呈現出如公東教堂般素雅的氣息。