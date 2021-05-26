中共宣傳已經施打了10％，但是距離全體免疫還要八億人施打，在這種客觀情況之下，中共缺少疫苗，施打率不高，卻高談援助台灣。示意圖／擷自新華社網站

國際媒體把台灣突然爆炸的疫情，寫得很煽情，因為多數記者不理解台灣，加上島內一堆唯恐天下不亂的「紅兵兵」，講得好像台灣要末日了，一個簡單通用的統計學用詞，就可以吵翻天，其他落井下石的陰謀，更不用說了。

先說疫情，熱區篩檢下，每天確診在300人上下徘徊，嚴重嗎？其實很正常，南韓五千萬人口，比台灣倍數多一點，5月確診數在每天600人上下，臺灣與之相比，算是正常，日本5月疫情高峰，每天確診直奔5000人次，現在回到3000多人次，若以人口比率看，日本正常值應該在1500人上下確診才正常，以沖繩小島來看，5月25日居然有256人確診，比率上高出台灣許多，照理日本應該要進入四級，但是日本和台灣一樣是三級警戒。去年，台灣是模範生，現在也是模範生，若與馬來西亞、新加坡、香港相比，台灣還是模範生，因為亞洲國家中，台灣人自律表現排在前段班。

日本被稱為高醫療資源國家，防疫卻落隊，原因很多，最近有專家懷疑：是否和日本文化中出門使用手帕有關，七成日本人習慣帶手帕出門，少用一次性衛生紙，病毒更容易傳播帶在身上。

事實上，人類無法長期緊張生活，官員也是人，稍稍放鬆，病毒趁機反撲，純屬正常，找到正確方法圍堵，才需要理性討論，否則，一堆講幹話和無知批判，只是找機會對台灣落井下石而已。

再談普篩，總是有那群人喜歡看到台灣亂，每天喊普篩，看看我們周圍已經發生的，光是確診熱區普篩，醫護已經忙到塞車，延遲案件幾百件，一旦全島普篩下去，就是直接讓台灣醫療崩潰最快方法，更不用說，聚集不明人群，只會加速傳染而已，台灣地方小，安全距離可以維持都久，需要多少警力動員，請問：倡議者真的是為台灣好嗎？

中共自顧不暇卻大打疫苗外交

再談疫苗，目前以色列疫苗施打超過六成，是最快宣佈解封國家，美國部份解封，英國本來要跟進，突然又叫停，日本的疫苗施打率是2％，韓國是5％，中共宣傳已經施打了10％，但是距離全體免疫還要八億人施打，萬一如同阿拉伯反應，二劑施打效果不佳，必需追加施打，那麼中共還需要三十億劑疫苗，在這種客觀情況之下，中共仍然缺少疫苗，施打率不高，若加上疫苗製造的時間，估計要三年後，中共才能達到七成覆蓋率目標，中共自己狀況不妙，卻高調要提供台灣疫苗，目的就是掩蓋自己放毒責任，另一方面想當好人，搞疫苗外交，至於老共疫苗能不能用，要看國家收入而定，第三世界窮國，無魚蝦也好，台灣有必要跟著吃蝦嗎？

過去我多次主張應該以人民公投，處理金馬領土問題，果然，金門趁疫起義，鬧獨立想要向老共邀功，老共也傳出要送10萬劑疫苗給金門；日前，金門未獲中央允許，自己在機場搞篩檢，名為保障金門人健康，其實就是劃地為王，如果金門可以搞，各縣市也在車站，公路路口搞自篩站，排斥其他縣市，台灣豈不大亂，第四級封城警戒尚未到，金門要自己封城，動機就是給政府添亂而已。

我長期主張金馬列島透過公投，住民決定自己歸化，夾在中台之間，金馬處境確實很尷尬。

台灣超前部署，應該學習脫離俄羅斯的波羅的海三小國，獨立之後，經過住民公投決定歸化，愛俄羅斯者回俄羅斯，政府給予三年時間處理財產，這種歸化也可以在台灣實施，尤其是呼喊要使用中共疫苗的人士，最近又開始大小聲，政府可以順應這些人，開放小三通，去廈門施打，行前，請這些人簽名具結：「我願意回歸中國居住，放棄台灣住民身份」，這是對台灣莫大善舉，台灣社會也可減少夭飽吵的聲音。



日前，金門在未獲中央允許前計畫在機場進行普篩。圖／擷自公視新聞資料影片