武暖石板橋：武暖，地名源自噶瑪蘭平埔族「Vuroan」社，這裡曾是昔日噶瑪蘭人的聚落，石板橋位於清朝時宜蘭至礁溪的官道上，最初是木造，光緒17年（1891）村民集資改為石橋。圖／李界木提供

看看我行腳過的宜蘭地區水利設施：

宜蘭最古老的水路：辛永安圳（辛子罕圳）

辛永安圳是臺灣工程史的寶貝，在漢人還沒進入宜蘭之前，當地的平埔族人就引二結的湧泉（在宜蘭市北邊），來灌溉農田。辛永安的原來名稱是「辛子罕」，是平埔族語Sinaham的音譯，這字可能是「水邊」的意思。後來客家先民進入宜蘭，開發二結到六結的地方，就與平埔族人合建辛永安圳，後為開闢辛仔罕、二結、新店、梅州圍等地，開築二結圳與辛仔罕圳兩條水圳，用以灌溉。這是宜蘭最古老的人工水路，水圳上還有一座石橋，是早期先民過水圳的橋。現己不存，但類似武暖石板橋。武暖石板橋，是昔日連絡蘭陽平原南北兩邊的通蘭古道必經之處。石橋的建造有三部分，底下基座稱為「橋腳」，以長方形的石條，矗立在底床上。橋腳上的跨形長條稱為「橋桁」，用來銜接橋腳。橋桁的上方橫放的石條稱為「橋台」，是供人經過，腳踏的地方。

九芎城護城河

以前的護城河在宜蘭市周圍，後來發展功能就改變，怕土匪進來，挖很深，讓土匪過不來，那主要是防止盜賊，到了日治時代用途就改變了，變成農田灌溉。由泰山路的左邊，就是光復國小那裡，前面就是泰山路，一直沿著到舊水利會，然後舊城東路跟舊城南路，交叉的地方就是宜蘭分局，在過去就是東港高架橋，就在金樽餐廳旁流到壯圍鄉。現護城河裡面還存有水。

1978年10月7日，舊城南路實施水圳加蓋工程，將圳岸垂柳砍除。日治時代被稱為「八千代川」的宜蘭護城河，因河面上加蓋成為馬路後，從此隱身為都市中的暗渠。2012年藉由「維管束計劃」（重建城市裡的維管束，以人文和水系互助，讓心靈的脈動一段段慢慢復原）的帶動，將周邊景點（宜蘭酒廠、光復國小、新月廣場、中山公園、舊城南路）納入帶狀綠廊的設計，規劃為步行或是自行車道，重現宜蘭護城河的風華。



未加蓋前，中山路南端圓環內之孫逸仙石像及護城河。圖／陳健銘 提供



在泰山路112巷起開時加蓋。泰山口圳的閘門（攔截垃圾閘門），水道從這裡遁入馬路下進入護城河。圖／李界木提供



護城河出水口，水道從這裡重見天日。（舊城東路，現金樽餐館旁）圖／李界木提供



復古泰山口圳地標。圖／李界木提供



復古泰口圳：岸邊種植柳樹，等待來日柳葉茂盛 迎風飛揚。圖／李界木提供

金大安圳（大湖埤）

現址位於大湖風景遊樂區內，為控制大湖水位高度的水閘門。往昔『船仔頭』有船隻要出航時，即利用此閘門將湖水往下游排放，升高河流水位以利船隻通航。興建於清嘉慶17年（1812），取用金大安埤（大湖埤）為水源，灌溉內湖、茄苳林（今湖東村）、水源地（今內城）一帶農田約170甲。



金大安圳。圖／李界木提供

三鬮圳幹線 （金結安圳）

嘉慶 12 年（1807 年）墾民為引水灌田，乃請泰山口埤夥記多名，出資開埤築圳，此圳於大三鬮地方（位於宜 18-2 線上，尚德一號橋附近），引宜蘭河水源，尚德區為大三口圳（泰山口圳）之取水口，故稱為「圳頭」。其灌溉地點涵蓋今宜蘭市、金包里古、外員山等地，灌溉面積達 537 甲。這是漢人最早開墾該地的記錄，以及引用水源做為灌溉之用。日治以後，又著手進行渠道改良及排水改善工程。明治 39 年（1906 年），首先進行第一公共埤圳改善工程，將清代原有的太山口圳、金結安圳、番仔圳、金大成圳及金新安圳五圳匯合，於員山堡三鬮地方共築一個新的圳頭，並將原圳路合併改為二分線，現稱之為三鬮第一、第三幹線。

這條水圳取水口在員山鄉的尚德村，而旁邊有一尊神像的那條巷子裡。而它的水源是天然湧泉和宜蘭河（大湖溪）。由員山鄉開始，然後到宜蘭市，再到壯圍鄉，一共有十一條支線。

三鬮圳第三幹線在圳頭分流後，流經7號公路，成為四鬮支線（見下文） ；而三鬮第一幹線在圳頭分流後，與大湖溪會合，在今鄉公所前，即沿金泰路南下，這是第二支線（員山支線） ；在金包里即現今金山東路南下，是為第三支線（金山支線） ；而在宜蘭市的部分是慈安支線、振興支線、石橋、延平、壯七支線，而壯圍鄉的部分有壯五支線、古結、新興支線，共有十一條支線。1992（民國81年） ，計劃實施加蓋的是第一幹圳，大部分是宜蘭市區。



三鬮圳源頭。（水大部分來自湧泉和宜蘭河上源）圖／李界木提供



尚德橋圳頭分道（尚德一號橋）圳頭：左為四鬮支線（三鬮圳第三幹圳）；右為大大三鬮圳主線（第一幹圳）。圖／李界木提供



浮圳：架掛在大水圳上的小灌溉渠，農民稱為浮圳，農田上常見景觀。圖／李界木提供

泰山口圳

金結安圳（今名三鬮圳）在員山鄉圳頭路，有二百多年歷史的大圳。「無水不成田」，宜蘭的地勢西高東低，田園高下錯落，有的遠離水源，河流短小湍急，從高山陡落，需要完善的導水系統，而漳州人最擅長開發水利（在原鄉福建山坡梯田多，他們有儲水、導水、用水的經驗和技術），金結安圳是最早開發，也是最重要的一條，流經員山鄉、宜蘭市、壯圍鄉、再接蘭陽溪入海，沿途不斷分出水道，流水入田，長達十三公里，灌溉兩千六百多公頃。

三鬮圳是宜蘭第一幹圳，現在的名稱叫大三鬮圳，位於員山堡大三鬮（尚德村）引西勢大溪水源，北流過員山，繞五圍城南，往東接往金結安圳，它的主要圳路約是今天的泰山路。泰山口圳灌溉區內田園，田園既開，聚落紛紛建立。

從資料看，光復國小前面的泰山口圳修築的時間，比宜蘭舊城建築的時間來的早，而泰山口圳原本的用途是灌溉。而宜蘭舊城的護城河修築的時間較晚，護城河最主要的功用是保衛城池，不受外敵入侵，同時還具有灌溉的用途，最後泰山口圳和護城河河道有相通，因為地勢的關係，泰山口圳也成為護城河的引水道。而日人拆城之後，把原有的護城河被視為水圳處理，西、北兩側水圳被埋入道路下方，東、南兩側則保留作為景觀水道，泰山口圳加上原本南側、東側的護城河，就成了現在大家記憶中的『大圳溝』。



泰山口圳灌溉區域（清代蘭陽平原的水利開發與聚落發展，黃雯娟撰） 。



泰山口圳（金六結圳段） ：現在在金六結營區大門前約一百公尺路旁可看到。圖／李界木提供

思源里：番仔溝

在員山往宜蘭市的路上，經過進士、嵐峰路一帶的農田、水田，你有沒有察覺到在馬路旁的大水溝呢？這些溝渠，因為在早期這一帶區域全都是農村聚落，從思源（舊稱七結仔城，今七結一帶），延伸至惠好、金六結、進士一帶，大面積範圍的農田灌溉，而路旁的大水溝就是長輩們所稱的「番仔溝」，主要是引昔日的泰山口圳的水過來這裡，也是灌溉農業水資源的主要功臣。

「思源」的名稱由來是與水源有關。思源里依偎在宜蘭河旁，是自來水流進宜蘭市第一個經過的地區，因此以「思源」命名，是希望大家引水思源、珍惜水資源之意。



宜蘭市和員山分界線，也是金山支線和金六結圳分水處。圖／李界木提供



金山支線（嵐峰路）番仔溝與落羽松。圖／李界木提供



大部分嵐峰路番仔溝被加蓋成停車場。圖／李界木提供

金六結圳和五結仔圳



慧燈補習班停車場旁（民族路）出露五結仔圳。圖／李界木提供



在健康路和農權路交接處露出來狹窄五結仔圳。圖／李界木提供



蘭陽女中前中華路上加蓋後遺留下的橋墩。（思源橋？）圖／李界木提供



重繪思源中排和擺里排水在三角仔匯流。圖／李界木提供



來自擺厘排水圳。圖／李界木提供



三角仔大排：左是擺里排水圳（珍仔滿力排水）；右是思源排水圳（已合六結仔圳）。圖／李界木提供