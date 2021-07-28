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每日國際焦點

英國伊莉莎白女王號航空母艦戰鬥群，26日與星國海軍進行聯合軍事演習。

南北韓熱線重啟。北韓先前於2020年時中斷熱線。

烏克蘭與波蘭、立陶宛、美國於利沃夫州亞沃利夫舉辦「三劍2021」聯合軍事演習，共1200人200載具參加。

耶路撒冷希伯萊大學研究發現，輝瑞疫苗預防重症的效力可能降至80%。

日本

IBM於日本發表首台商用化的量子電腦。美日共同推動量子電腦實用化以對抗中國。

南韓

星巴克退出南韓合資公司，將股權出售給南韓合作夥伴E-Mart以及新加坡政府投資公司，E-Mart將以4.11億美元買下17.5%股權，新加坡政府投資公司將以7億美元買下32.5%股權。南韓是星巴克第五大市場，旦發展已經成熟，預期成長率不高，因此星巴克寧可出售，將資金用於發展其他快速成長的國際市場。

北韓

南北韓熱線重啟。北韓先前於2020年時中斷熱線。

印度

內容分享平台ShareChat募資1.45億美元，由新加坡淡馬錫領投，預估市值來到28.8億美元。ShareChat在印度禁止抖音後大有斬獲。

新加坡

英國伊莉莎白女王號航空母艦戰鬥群，26日與星國海軍進行聯合軍事演習。

新加坡政府投資公司注資冰島地熱公司北極綠能2.4億美元於歐、亞拓展地熱。

印尼

印尼人民銀行其下印民行人壽遭駭客攻擊，200萬客戶各資可能外洩。

菲律賓

以色列第二度派遣醫療顧問團訪菲6日，協助菲律賓抗疫。前次於6月派遣。

馬來西亞

已知19個天然氣開發計畫，於2025年將生產31億立方公尺天然氣，佔全球產量12%，超過伊朗、卡達。

緬甸

大雨造成水患，使得政變下又受疫情打擊的人民雪上加霜。

中國

報導鄭州水患的外國記者遭到騷擾。

國際金融協會表示中國證券市場6日流失20億美元，7日再流失6億美元。

阿富汗

塔利班讓塔吉克民兵部分控制塔吉克邊界要衝。

巴基斯坦表示阿富汗政府軍46人含5軍官戰敗逃入巴基斯坦境內，阿富汗否認。

巴基斯坦

沙烏地阿拉伯外長訪巴國，表示雙方對雙邊與區域議題有清楚共識。

孟加拉

暴雨山崩造成羅興亞難民營6死。

哈薩克

封鎖LinkedIn，稱有賭博廣告與假帳號問題。

歐盟

暫停因北愛爾蘭問題向英國採取法律行動。

英國

疫情造成白領人才短缺，會計、法務、科技人員，在英美日等國需求大增薪資上漲。

法國

巴黎古巴大使館遭汽油彈攻擊。

德國

勒沃庫森拜耳、朗盛所在的工業區發生爆炸起火2死31傷。

保險業預估西歐大暴洪災損理賠金額將高達55億歐元。

Google控告德國，認為德國新施行的仇恨言論法妨礙了用戶的隱私權。

俄羅斯

北約於黑海演習，俄軍機不斷飛近挑釁。

義大利

暴雨使科莫湖周邊山崩、暴洪，救出60多人，無傷亡。

葡萄牙

自匈牙利購買20萬計阿斯特捷利康疫苗，用來捐贈給非洲葡語國家與東帝汶。

烏克蘭

總統Volodymyr Zelenskiy開除國防部長Ruslan Khomchak，稱意見不合，Ruslan Khomchak將轉任國安會。

與波蘭、立陶宛、美國於利沃夫州亞沃利夫舉辦「三劍2021」聯合軍事演習，共1200人200載具參加。

美國

莫德納表示暫緩美國以外疫苗供應。

德州電網通過27日首波熱浪考驗，全日批發電價不超過每度電0.1美元。將準備迎接下一波熱浪考驗。

巴西

總統波索納洛尋求右派國會支持，邀請中間偏右進步黨參議員Ciro Nogueira為幕僚長，Ciro Nogueira表示已同意。

暫停印度巴拉特生技疫苗進口許可。

阿根廷

與輝瑞簽約購買2000萬劑疫苗。

海地

總統維安護衛長Jean Laguel Civil因涉嫌總統刺殺案遭逮捕，其辯護律師宣稱無辜。

瓜地馬拉

因反貪腐檢察官遭開除，美國將暫停部分與瓜國的合作計畫。

以色列

組成特別工作小組打擊反以色列的聯合利華旗下冰淇淋品牌班傑利。

耶路撒冷希伯萊大學研究發現，輝瑞疫苗預防重症的效力可能降至80%。

與法國分享間諜軟體公司NSO的調查相關資訊。

總理Naftali Bennett於27日接見希裔塞浦路斯外長Nikos Christodoulides，表達以色列支持希裔塞浦路斯，反對土耳其的挑釁行動。

埃及

與巴里克黃金公司簽下4個合約授權東部沙漠19處探勘，巴里克黃金公司將投資880萬美元。埃及自2020年以來受全11家公司探勘82處。

伊朗

表示逮捕到為以色列工作的間諜網。

衣索比亞

徵召3000新兵，進行閱兵後開始訓練。可能因應提格雷戰爭。

索馬利州遭阿法爾州民兵攻擊擄掠數百死。

科威特

取消晚上8點後禁止商業活動的禁令。

葉門

南方政府調低民生物資以外的海關官方匯率一半，自1美元兌250葉門里亞爾，至1美元兌500葉門里亞爾，但仍遠高於黑市匯率980里亞爾。北部胡塞叛軍地區因為禁用新發行鈔票，維持匯率在600里亞爾。

奈及利亞

伊莫州警匪槍戰警長殉職，擊斃6匪，逮捕11人。

利比亞

外海偷渡客船難57死。

摩洛哥

以色列首班直航摩洛哥班機於摩洛哥降落。

喀麥隆

軍方哨點遭襲擊，5士兵殉職，1平民身亡。

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