中央流行疫情指揮中心陳時中今（16）日宣布，民眾非必要前往旅遊疫情第三級警告國家或地區，除不可領取防疫補償，並加徵必要費用外，「明知故犯」的出國民眾，將祭出三個措施，包括公布姓名。圖／擷自疾管署youtube

武漢肺炎（新冠病毒COVID-19）疫情在全球延燒，國內這2天一口氣就新增14例境外移入確診案例，中央流行疫情指揮中心陳時中今（16）日宣布，民眾若「明知故犯」，非必要前往旅遊疫情第三級警告國家或地區，除不可領取防疫補償，加徵必要費用外，一旦確診，將公布姓名。

指揮中心今天召開記者會表示，鑒於近日國內武漢肺炎確診個案均為境外移入，且多與國外旅遊相關，為避免民眾赴國外旅遊不幸染病，造成國內社區防疫壓力，自3月17日起，民眾非必要前往國際旅遊疫情建議等級第三級國家或地區，返國後接受隔離或檢疫者，不得領取補償，並加徵必要之費用，費用將另外公布。

此外，民眾入境填寫檢疫通知書資料若不確實，包括提供不實聯絡資料或漏填，除不得領取防疫補償金，另將依「傳染病防治法」第58條規定及第69條第1項最高處15萬元罰鍰，另針對違反相關檢疫規定者，依法罰10至100萬，並將公布其姓名。

指揮中心表示，為鼓勵民眾配合整體防疫措施，衛福部於3月10日發布「嚴重特殊傳染性肺炎隔離及檢疫期間防疫補償辦法」，針對民眾因居家隔離、檢疫及家屬請假照顧，最多14天可領新台幣1.4萬元防疫補償金。

指揮中心指出，辦法發布後，各界反映少數民眾為了申領防疫補償而刻意出國，導致美意遭到濫用，且有部分民眾在檢疫通知書記載不實或疏漏，增加負責追蹤的地方政府民政、警政及衛政人員負擔，恐成為防疫破口。

陳時中說，警告大家不要前往的區域，那如果再去，就要拿出嚴厲手段，有幾個樣態，包括居家檢疫、居家隔離，以及宣布旅遊警示地區，針對「明知故犯」者將實施3措施，第一，不適用防疫補償，第二，加增必要費用，第三，要公布其姓名，違反規定，國家已警告不要去，「明知故犯，出了事要自己負全責」。

陳時中強調，這段時間國人如果再因不必要的出國旅遊，都會列入明知故犯的條文裡，以防疫的角度，真的希望大家要忍一忍，以這2天看到的情況，「不知道的時候去，染病回來，我們當然是覺得很心疼，可是當我們都知道、也宣布了，那再做，就實在是不應該了。」