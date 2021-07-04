醫務社工師的工作之一，就是在陪伴病人與家屬一起面對因治療疾病時而遇到的一些挑戰，包括經濟問題、照顧人力問題、社會福利諮詢，或是協助整合病家的資源等。示意圖／擷自台中慈濟醫院網站，民報合成

「你好，請問是社會服務室嗎？」

「是的，請問有什麼事情嗎？」

「那個……我先生確診癌症，醫師說要治療三個月，每天都要來電療，每週也都要來住院化療，我擔心他這樣沒辦法去上班，可是我們家的收入都只靠他，我不知道該怎麼辦……」

「我了解了，我請社工師跟你談談！」

當家中有人因生病需開始長期治療時，家庭可能會面臨的是因工時減少、無法工作而進入收入中斷的空窗期，但醫療費用、生活消費等必要支出仍然是必須面對的開銷，整個家庭同時得承擔治療與經濟上的壓力，在工作上，我有時會遇到病人因為是家中經濟支柱，為了不讓家人生活陷入困境，只得忍住身體的不適繼續工作，而錯過了黃金治療期；或是主要照顧者為了照顧病人，可能經常請假而導致被扣考績或是收入減少，病人為了不讓家中本來就入不敷出的生活增加負擔，想說能不來醫院就不來醫院，結果反而讓往後的生活更加地辛苦。

醫務社工師的工作之一，就是在陪伴病人與家屬一起面對因治療疾病時而遇到的一些挑戰，包括經濟問題、照顧人力問題、社會福利諮詢，或是協助整合病家的資源等等，目的是給予病家支持，讓病人能順利就醫、配合治療，家屬也能夠減輕一些負擔。

「可是社工師，我們家不是低收入戶，這樣也能申請補助嗎？」在初步去關心病人時，我時常會收到病人的疑問與擔憂。事實上，醫院社工師在進行財務評估時，會先了解病人是否有社會福利身分能夠優先申請政府的補助，若沒有社會福利身分也不用太過於擔心，醫院大部分設有一筆醫療救助金可供使用，社工師會透過社會工作的專業來評估病人的家庭與經濟狀況，協助申請醫療費用的補助，讓病人與家屬能夠不用背負沉重的經濟壓力，可以安心的接受治療。

若在治療期間仍有經濟上的困難，也是可以再和社工師討論，我們會評估其狀況去轉介合適的院外機構，來申請單筆急難救助金或實務物資，有時也會轉介政府單位的社工，一起連結社區資源來照顧支持較為薄弱的病人；有時遇到照顧人力不足的問題，社工師也會與家屬討論轉介至長照，或是給予照顧者關懷等資源，減輕主要照顧者的壓力；若遇到病人病況嚴重，最後在院因病死亡，但家屬卻無力負擔喪葬費用時，社工師也會盡力轉介民間資源，提供喪葬費的補助或是免費斂葬的服務，讓家屬能夠好好的送病人最後一程。

醫務社工師穿梭在醫院的各個角落，因為除了疾病和治療外，並不是每個家庭都有能量可以在疾病和生活中維持平衡，所以，若是在治療的過程中遇到了困境卻不知如何是好時，請不要怕造成我們的負擔，若能讓我們一起負重，一起陪伴病人與家屬一起度過治療期的辛苦與困難，也許那些壓力的重量，就不會那麼重了。

※本文轉載自： 元氣網醫病平台