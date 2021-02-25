2月19日，美英德法義加日等七國在網絡上舉行了G7峰會， 會後發表的聯合聲明表示：「為了支持一個對各方都公平互利的全球經濟體系，我們將與其他國家接觸，特別是包括中國這樣的大型經濟體在內的二十國集團（G20）國家」。聲明一出，有些留戀川普惡霸式對華政策的人，不禁擔心是不是歐盟掌門人梅克爾又「綏靖」了？

7國慕尼黑安全會議共識——維護民主團結，跟中國既合作又競爭

拜登在G7峰會上宣布：「美國回來了」，在隨後的慕尼黑安全會議上，美國還是急於找回已經被前任川普搞得離心離德的歐盟夥伴，並且已經以行動體現出來了。拜登政府一上來就返回《巴黎協定》、世衛組織、聯合國科教文組織等等國際機構，但是歐美這幾年的分歧和怨懟不是他短短時間內能夠撫平的。美中之間的貿易戰雖略有緩和，美國對中國的強硬政策還依然持續著，雖然雙方已經有所收斂，但在中國問題上，讓歐洲國家跟著美國指揮棒轉，是不可能的。德國總理梅克爾說：「一方面中國是制度性的競爭者，另一方面我們需要中國來共同解決多元化和氣候保護的問題。」她還強調：「過去的幾年，中國在全球都增長了實力，我們作為跨大西洋聯盟和世界民主國家必須以行動來面對。」事實上，不論是G7峰會，還是7國慕尼黑網絡安全會議， 甚至美日印澳外長會議上，各國政治首腦都深深感到有頭怪獸——中國，在門外低聲咆哮，它目光如炬、嗅覺靈敏，屋內的聲響舉動，它都了然於心，因為幾場會議的主題或多或少都焦距在在它身上。 不過即便歐洲國家並不唯美國馬首是瞻，卻也十分明確地將共識表達出來——維護民主價值，團結才有力量。



德國總理梅克爾說：「一方面中國是制度性的競爭者，另一方面我們需要中國來共同解決多元化和氣候保護的問題。」圖／擷自半島電視台影片

警惕中俄的「疫苗外交」

這是美國大選後，新總統拜登第一次在這樣的高峰會議上露面。顯然他還力圖克服前任川普留下的後遺症，試圖重建美國的信譽，強調民主自由的價值，並指出中國和俄國是民主世界的對手。 面對中俄兩國的「疫苗外交」，他們向非洲國家提供大量疫苗，收買人心，因此拜登宣布支持世衛40億美元，來購買、分發疫苗，歐盟諸國也不落後於人，即便本身也面臨疫苗不足的情況下，也不忽略非洲。馬克宏提出將歐洲擁有的疫苗份額5%提供給發展中國家。梅克爾總理在會上強調，民主國家必須在多元的國際組織如世衛、世界銀行、世貿等著力，特別要注意不能讓中國在亞洲地區成為龍頭老大。這正符合美國重返國際組織和加強亞太地區影響力的政策。



面對中俄兩國的「疫苗外交」，他們向非洲國家提供大量疫苗，收買人心，因此拜登宣布支持世衛40億美元，來購買、分發疫苗。圖／擷自半島電視影片

歐洲不再無條件服從美國的領導

拜登勝選美國總統，梅克爾在第一時間發出了祝賀的聲音。1月25日，梅克爾與拜登通了電話，雙方盼「重建跨大西洋關係」，梅克爾表示：「德國願意在處理國際事務時，與歐洲和跨大西洋的夥伴一起承擔責任。」拜登與梅克爾均同意：「就共同的外交政策優先事項開展工作，其中包含阿富汗丶伊朗丶中國丶俄羅斯丶烏克蘭和西巴爾幹地區。」然而川普四年把歐洲盟友傷得夠嗆，從語言上的侮辱到實質上的關稅懲罰，乃至干預性的阻撓北溪2號油管，雖然拜登跟川普切割，但在七國集團會議上，梅克爾和馬克宏並沒有配合美國，沒有給拜登機會去實現他的競選計劃——建立大型民主聯盟，共同對抗與遏制中國。德國和法國都強調歐洲應「更多地負責自己的安全」，「重新平衡」大西洋關係，而「戰後由美國主導的世界秩序需要屈服於新的現實」。

梅克爾的現實主義

去年9月，「歐中峰會」上梅克爾提出「針對新疆、西藏、香港等人權問題」。習近平為此很不高興，雙方在中國的人權議題上碰撞，峰會草草提前收場。

各方不歡而散後，在年底簽署「中歐全面投資協定」之前，梅克爾採取了一些動作，不知是否與「印太行為準則」、「歐中峰會」及「中歐全面投資協定」相關，她曾數次呼籲德企，不要「太依賴中國」。德國在中國投資的企業超過8000家，結果遭遇了德國經濟界與企業集團的反彈與反對，有說「未來10年最大增長將來自中國，」言下之意，退出中國，就是放棄市場；也有道「不依賴中國，意味著德國汽車沒有未來」；甚至直接批評「說我們過度依賴中國是錯誤的，這會讓我們（德國企業）錯失很多機遇」。

梅克爾總理非常現實，是否應了那句「改變不了現狀時便調整自己」的名言，她在面對德國企業與國家的利益時，她還是回到了「接觸與合作」政策中，希望在共同的國際遊戲規則中，改造和改變對方。我們後來看到了梅克爾聯絡了習近平，要求在年底之前簽署「中歐全面投資協定」。中方做出了相應的讓步，但並不是在人權領域方面。只要看新近中美之間在民主價值觀與中國核心利益上的一再碰撞，自然知道答案了。



梅克爾面對德國企業與國家的利益時，她還是回到了「接觸與合作」政策中，希望在共同的國際遊戲規則中，改造和改變對方。。圖／擷自半島電視台影片

慕尼黑安全會議拉警報

拜登總統對德國媒體採訪時明確指出：「不能期望美國現在會對中國採取親近路線。」他表示，美國參眾兩院不分黨派「皆支持強硬對華路線」。

是否是時局因素，眼下世界面臨三大主旨任務：防疫抗疫和國際疫苗生產與分配；推動與促進全球經濟的復甦；重新回到與落實《巴黎氣候協定》。這需要不分國家，不分民族，克服困難，同心協力渡過人類社會的難關。是不是「人算不如天算」，德國的現實主義又占了上風？

顯然，美國不會因為G7峰會與德法的不同意見，以及眼下天下時局千難萬險，而改變美國的對華強硬路線，拜登還是希望與盟友緊密合作，攜手對抗俄羅斯和中國。

安全會議，自然關注世界的安全，今年的慕尼黑安全會議一再拉警報：「台海是全球軍事衝突的熱點。」德國很清楚，歐盟可以與中國在抗疫、經濟與《巴黎氣候協定》合作，但是自由民主價值觀領域，在「印太戰略」同盟方面，德國明確地站在美國一邊，維護世界和平，守護南海與台海安全同樣是當今天下的主要議題和任務。德國在這一方面，一點也不含糊。

德國新「印太政策」的指向

自從德國頒發了「印太行為準則」後，德國對美國的「印太戰略」已表明了態度，同時德國作為全球貿易強國，對挑戰國際規則的行為絕不會袖手旁觀，維護地區和平與安全，建議通過對話的方式解決地區矛盾，即歐洲的傳統價值觀同樣適用於印太區域。

近日，法國派遣「準航母」和護衛艦赴南海，將與日美展開聯合軍演。法國的兩棲攻擊艦屬現代化先進裝備。圍繞印太區域，北約、法、德等歐洲國家積極響應美國的號召，在太平洋區域部署歐洲的軍力，積極參與「印太戰略」，即：在西太平洋海域，參與到美國與中國的戰略競爭與博弈中。英國的伊麗莎白女王級航母，也正在赴南海的途中，並在關島練「新戰法」，很顯然美英日法德等國，在印太組團落實戰略同盟。

德國國防部明確表示加入，在最近也將派兵赴南海，不但在該區域進行軍事演習，還要進行長期的部署。德國將「與其合作夥伴擴大該地區的安全和國防政策合作」，也包括「參加該地區的演習」和「各種形式的海上存在」。英國首相強生說了：這不是一兩天的事，而是二十年的長遠計劃。

去年年底，德國防長克蘭普•卡倫鮑爾就表示：「我們在印太地區的夥伴，特別是澳大利亞、日本和韓國，還有印度，感覺越來越受到中國權力主張的壓制。他們想要一個明確的團結信號。為了履行國際法，為了領土的完整，為了航行自由。」她補充說：「現在也是德國發出這樣信號的時候了，與我們的盟友共同彰顯在該地區的存在。因為我們有意確保現有法律得到尊重。」

德國是給了中國面子，不提台灣，其實誰都知道印太區域最不安全的國家與區域，就是台灣。慕尼黑安全會議的「台海是全球軍事衝突的熱點」，無疑是在警報這一地區的安全危機。

從德國與美國站在一起，堅持自由民主價值觀，及積極響應美國的「印太戰略」同盟來看，梅克爾是有原則的，倘若台海發生戰事，中共不僅是在挑戰美國日本澳洲，而且將面對德國、法國等整個歐盟國家的反對與壓力，還將與現代文明世界為敵，難道中共還會一意孤行嗎？



2021.2.19太平洋阿利·伯克級導彈巡洋艦柯蒂斯·威爾伯號（DDG 54）與日本海上自衛隊十和田級補給船JS哈馬納（AOE 424）和法國Floreal級輕型護衛艦FNS Prairial（F731）。圖／日本海上自衛隊提供，擷自太平洋艦隊臉書