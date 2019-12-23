吳佩蓉在臉書PO上質疑趙天麟的圖表對比如韓國瑜庶民買的豪宅?吳佩蓉批趙天麟上節目針對韓買豪宅一頭熱上節目解說，自己的豪宅門冷處理。並以圖諷半斤在說八兩?！呼籲趙天麟出面說請楚講明白。(圖/吳佩蓉臉書)

「一個多年從政，沒有投資事業的民代，買下高於他收入23.88倍的房子，收入與支出明顯不符，超乎常理與常識。」高雄市第六選區無黨立委候選人吳佩蓉是流出促轉會副主委張天欽談話錄音的「深喉嚨」，原任職促轉會副研究員、被媒體稱為是「東廠事件」吹哨者。她一路緊咬趙天麟，日前並形容趙天麟是「魔鬼代言人」，應該要退出選舉。

吳佩蓉根據中選會和監察院的資料，精算趙天麟立委月薪、申報財產、三筆房貸、8筆保險費、聘用的服務團隊約有30至50人…..等收入與支出。吳佩蓉認為國家公帑支付的薪資，一張張選票所成就了民代，亦成了購置 6209萬元磚瓦的基石(指趙天麟購置豪宅)。她呼籲國家機器該醒醒了 ！公平正義不彰，朝假庶民真權貴傾斜 國家危矣！

2017年3月在東森新聞雲節目「雲端最前線」62集中，趙天麟先提到自己也是小市民後，在28分26秒提到，自己是以庶民的角度來從政…。吳佩蓉在臉書PO上質疑趙天麟的圖表對比如韓國瑜庶民買的豪宅?吳佩蓉批趙天麟上節目針對韓買豪宅一頭熱上節目解說，自己的豪宅門冷處理，並以圖諷趙半斤在說八兩?！要求趙天麟出面說請楚講明白。

※【國家機器 該醒醒了 公平正義不彰 朝假庶民真權貴傾斜 國家危矣！】

一般說來，立委的月薪19餘萬，不吃不喝的話，一年可以存下260萬元左右。

根據中選會和監察院的資料，現任立委趙天麟所申報的存款124萬8052元，貸款3479萬7892元，保險9筆，租車月付3萬3千3百元。

而在106年5月到107年12月，他的三筆房貸總金額高達4418萬元，平均每月要繳至少11至13萬元。8筆保險費起碼要月繳1萬5千元，舊房子管理費加上水電雜費哩哩扣扣5千元，兩個孩子的學費每月4萬元(每學期20萬元)，租車3萬3千元，尚不包括六口之家的生活費等雜支，總支出逼近20萬元。

加上他聘用的優秀服務團隊約有30至50人，自105年1月連任立委後，隨即投入市長初選籌備，光是看板就有一百多面，若再加文宣動員等各種開銷，起碼砸了數千萬，甚至上億元。

國家公帑支付的薪資，一張張選票所成就了民代，亦成了購置 #6209萬元 豪宅磚瓦的基石。

這個國家的多數人，至多只敢買下年薪6倍的房子，還得辛苦工作攢錢付貸款。

柯文哲市長，夫妻都是醫生，尚稱高收入的家庭，然而，他們當初在台北市大安區購置的房子價值6500萬元。

一個多年從政，沒有投資事業的民代，買下高於他收入23.88倍的房子，收入與支出明顯不符，超乎常理與常識！

更重要的是，即便依賴這筆260萬元的年薪來繳納房貸(尚無法養家活口)，日薪超過八千元，趙委員卻常在立法院簽了名就離開，未好好盡責質詢。

您真的好意思！

人民的託付對您來說，到底算甚麼？！

一張票、一世情；情繫於 #6209萬豪宅 諷刺得緊

清廉，並不是嚴苛地要求政治人物吃飯攪鹽，但凡事總有個限度，一旦超過那條人民能接受的紅線，國家機器，就不該姑息與縱容，否則，民主國度最重要的基礎〜法治與公平正義，以及人民對政府的信任，將被徹底催毀。

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你敢買年薪幾倍的房子？鄉民：6倍極限！再高債留子孫

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