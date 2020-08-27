憲法「前言」謂國民大會受全體國民付託，「依據孫中山先生創立中華民國之遺教」。但全體國民何嘗託付過你們？中國人口有四萬萬，為何要遵從孫文他一人遺教制定憲法？圖／擷自維基百科，公有領域，民報合成

本土耆碩辜寬敏先生，日前在數家大報刊登全頁廣告，呼籲全民協力，推動儘速制定合用台灣憲法，取代現行跨海而來，水土不服所謂中華民國憲法。

無可否認的是，台灣表面看似光鮮亮麗新而獨立國家，實際仍是百病纏身不正常社會。但未來國運所寄年輕世代，卻多是視若無睹，自顧沉迷於滑手機、泡網咖，以創造網路怪語自炫自娛。反而是早有資格優游林泉老先生長存憂國情懷，時有醒世金石之論。辜先生的制憲呼籲即是一例。不同世代的不同表現，很足令人懷疑社會文明是否正在衰退，然而這一議題無關本文主旨，表過不再多提。

辜先生廣告以四大理由，標示出現行所謂憲法，在台灣不僅水土不服，也很能導致人精神分裂。他更以生動語言激勵國人推動制憲，氣魄磅礡大有出埃及宣言氣慨。

但先生未提及的是，即使當年在中國本土，該憲法也同樣水土不服，和中國人民意志無關，純然是國民黨強加於國人的黨版憲法。

辜先生或許認為他所舉論據已足夠喚起國人，無須再談論該憲法的來歷起源。但若不就此做一較深入檢視，國人而尤其是年輕世代，恐仍誤認為是經由莊嚴隆重程序所產生憲政文獻，應受到應有尊敬。此所以本文不避續貂之譏，就先生論述做一補充。

該憲法的緣起，是1946年11月15日，所謂國民大會在南京招募召開，出席代表1355人，並於12月25日三讀通過「中華民國憲法草案」而成定局，隨即由國府蔣主席簽署頒佈。

制憲大會是國民黨主導的魁儡戲

從上述這套表演者來看，該憲法似真是順應民心反映民意，經由合法程序而產生憲政文獻，即使今天在台灣也應受到尊敬。但國人縱非學者專家，稍稍用心也不難看出這場制憲大會，僅止是國民黨自導自演的魁儡戲，目的是一如「訓政時期」，繼續以黨意教條強加於人民，而且更使之具備國家典章地位而不容質疑不可動搖。在這一背景下產生的憲法，有何值得尊敬之處？

該憲法確是經由1355位所謂制憲國代三讀通過，然而這一結果反映的是黨意而非民意。因為這1355人壓倒性多數都屬國民黨籍，其出席制憲國大也僅是順從黨意擔任投票部隊而已。

而1355位制憲國代，國民黨籍者佔壓倒性多數，也並不反映國民黨統治中國垂20年，已做到全民歸心擁戴，而是20年鋪天蓋地無所不在嚴格黨化形成的可悲現象。這一背景，即是當年所謂中華民國憲法的緣起。

前文曾提及，當年國民黨炮製出一部黨版憲法，目的即是繼續將黨意教條強加於人民，以憲政之名行訓政之實。本文即就此再作一申論。

坦白而言，這部黨版憲法真實作用，是完成孫文所稱「訓政時期」和「憲政時期」的無縫接軌，讓前者的黨意教條，得以藉由憲法條文掩護順利進入後者繼續管制人民，而且也更具「法律依據」威勢。依憲法內容而言，人民若有不符國父遺教三民主義言行即有違憲之嫌，黨義教條也無異已具備專制時代「祖宗家法」地位。



1946.12.25制憲國民大會主席吳稚暉將《中華民國憲法》交給國民政府主席蔣中正。圖／擷自維基百科，公有領域

以憲政之名行訓政之實

所以，該部憲法的主要效應，即是能以憲政之名行訓政之實。這部憲法不廢除，今後台灣任何理念任何色彩政府執政，都仍將受到孫文理論學說綁架，動輒有遭受違憲指控可能，孫文仍在統治台灣。

辜先生指稱現行憲法是形同超級違建，今後若僅修憲而不從根本廢憲、制憲，台灣和中國的關係仍將是糾纏不清。先生此論是純就台灣立場而發。然而即就中國而言，又何嘗不是強加於人民頭上超大違建。國民黨當年炮製這一黨味十足憲法，何嘗徵詢過人民意見或考慮到人民感受？

該憲法「前言」即謂國民大會受全體國民付託，「依據孫中山先生創立中華民國之遺教」如何如何。

但全體國民何嘗託付過你們？中國人口有四萬萬，為何要遵從孫文他一人遺教制定憲法？難不成他是教主或王朝太祖？

該憲法第一章「總綱」第一條又云「中華民國基於三民主義，為民有、民治、民享之民主共和國」。

但誰又授權你們，宣佈中華民國是要基於三民主義？有無可能多數民意是認同資本主義、社會主義或無政府主義？

「總綱」第六條又謂「中華民國國旗定為紅地，左上角青天白日」。

但為何中華民國國旗之制定，必須是如此這般青天白日滿地紅，你們說了就算？有無可能主流民意是保留民國肇建的五色旗？

上文所舉各項問句，當年中國本土人民有權提出，今天台灣人民更有權提出。也不知世間是否有其他民主國家，能夠制定這種黨味十足，黨意凌駕民意憲法。這也或許是今天必須廢憲制憲，不能依賴修憲的一項更根本考量。不知辜先生以為然否。



2020.8.10由台灣制憲基金會刊登的「與其等待，不如去創造吧——全民催生一部屬於台灣的新憲法」廣告全文。 圖／擷自台灣制憲基金會臉書