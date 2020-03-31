國民黨立委陳玉珍30日在立院質詢時稱台灣不是國家，引發眾怒，行政院院長蘇貞昌臭臉回嗆:「那她就沒資格當國會議員」。圖/取自立院直播

國民黨立委陳玉珍30日在立院質詢時稱中華民國是國家，但台灣不是，引發眾怒。行政院院長蘇貞昌回嗆:「那她（陳玉珍）就沒資格當國會議員」。

時代力量民調顯示，高達74.3%支持將護照封面改為「Taiwan」。行政院長蘇貞昌今天在立法院備詢前受訪強調，護照或是其他方面的名稱有憲法規定，要國人共識，也要朝野共識。

蘇貞昌說，在蔡總統領導下，自己的責任跟工作，就是好好照顧2300萬同胞、福國利民，就像去年他們防止非洲豬瘟病毒入侵，這次防疫還在努力中，因為全體國人同胞齊心合力，台灣的能力在世界被看見、被肯定。

蘇貞昌說，這是台灣最最重要，跟中國不一樣的地方，做的越來越好，世界也越來越肯定台灣 ，就是台灣能在世界佔有一席之地的地方。

被問及國民黨立委陳玉珍昨說，台灣不是國家，中華民國才是？蘇貞昌回嗆，「那她就沒資格當國會議員。」

陳玉珍30日在立法院質詢談及台灣「仇中」氣氛濃烈，很多民眾其實都希望兩岸和平，陸委會主委陳明通答詢時強調，「問題本質在於北京不願意面對中華民國存在，不願意放棄武力對台，這才是問題本質」，沒想到陳玉珍竟說，「中華民國是包括『台澎金馬』，這個是我們在金門民眾一直強調的，中華民國是一個國家，但台灣就不是嘛...」，陳明通聽了直言，「我想委員的看法不是社會主流意見。」