白宮國家安全委員會星期三（3月3日）公佈了拜登政府的《國家安全戰略中期指導方針》（Interim National Security Strategic Guidance）。國安會表示，這份戰略方針是拜登總統在與世界接觸時的願景，為美國政府各部門提供國安戰略指導。這份報告特別指出「威權國家」中國是唯一有潛在綜合實力挑戰國際體制的「主要競爭者」。

在星期三的白宮新聞簡報會上，白宮發言人莎琪（Jen Psaki）說，這份《國家安全戰略中期指導方針》旨在抓緊在這一代人僅有的一次機會，能夠同時更新美國國內與國外的優勢。這份戰略方針將提供美國政府各部門一個方向，來研究並制定一個全面性的美國國家安全戰略，並將在2021年稍晚公佈最終報告。

這項20多頁的文件說，當前美國的命運與世界其他部分密不可分，包括正在對抗全球型的疫情、經濟衰退、種族正義的危機以及氣候的緊急情況。

民主受到內外攻擊

這份報告警告說，包括美國在內的全球民主正在日益受到圍攻。

報告說：「自由社會一直從內部受到腐敗、不平等、不公平、兩極化、民粹主義以及對法治的反自由威脅的挑戰，因新冠病毒危機而加速的民族主義和本土主義製造了各國為自己的心態，使我們所有人都多了孤立，少了繁榮，少了安全。民主國家還越來越受到外部敵對威權強國的挑戰。」

這份國安戰略指導文件還說：「我們面臨一個民族主義漲潮、民主退潮、與中國、俄羅斯和其它威權國家的角力不斷增加，而技術革命影響著我們生活世界的全面。我們的時代有著前所未有的挑戰，然而也有著無與倫比的機會。」

拜登總統在這份中期國安戰略方針的前言中說，美國必須向外拓展，而非退縮回國內，要在全世界展現美國實力，在威脅還沒來到美國之前就先行消弭。他還說，正如只要改善全球的健康情況，就可以減少大流行病威脅美國人民與經濟一樣，在世界上推動美國價值觀，對美國也有助益，所以他認為推動全人類的平權，無論是女性、女孩、LQBTQI人群、原住民社群、殘疾人士以及不同種族和宗教信仰的人士，就可以確保下一代美國人的權益也都受到保障。

中國是唯一有綜合實力持續挑戰國際秩序的競爭者

這份報告指出，世界權力分配正在改變，也帶來新的威脅，特別是中國，因為中國迅速的變得更加強勢，並且在美國競爭者當中，只有中國有潛力結合經濟、外交、軍事與科技力量來持續挑戰一個穩定和開放的國際體系。

這份報告還提到，俄羅斯仍然決心要加強其全球影響力並在國際舞台扮演破壞性的角色，北京和莫斯科都大量投資，試圖「制約美國優勢並防止我們在世界各地捍衛我們的利益和盟友」。

國安會的戰略指導方針說，拜登政府將透過北約組織、澳大利亞，新西蘭還有亞洲地區的盟友如日本跟韓國等國際盟友合作，在國際上站在一起，邁向一致的願景，並且團結各國力量，來建立更有效的國際規範，來讓像中國這樣的國家為其行為負責。這份報告說，這樣的國際聯盟優勢才是美國最大的戰略資產。

拜登政府認為，中國領導人在許多方面都尋求不公平的優勢，並且進行侵略性的強制行為，破壞一個開放且穩定國際體係作為核心的規範與價值觀。所以美國將對抗傷害了美國勞工的中國不公平與非法的經濟行為，同時保障美國關鍵國家安全科技與醫療用品的供應鏈。

這份戰略方針說，拜登政府將支持中國的近鄰與商業夥伴，讓它們能在不受到脅迫的情況下，做出獨立的政治決定。

報告說，美國將支持台灣這個領先的民主，同時也是個重要的經濟跟安全夥伴，美國對台灣有著長期的承諾。

報告還說，拜登政府同時將在香港、新疆與西藏等事務方面，堅持民主、人權以及人性尊嚴。而拜登政府也將在合乎美國與中國共同利益方面，與中國尋求合作，包括氣候變化、全球健康安全、武器控管與不擴散等等。

拜登總統已多次表示，美國首先要鞏固自身的優勢，也就是他的政見「重建美好」，增強並保障美國經濟實力，專注網絡安全來保護美國科技，確保美國勞工擁有高薪工作。

《國家安全戰略中期指導方針》的結論部分寫道：

「此刻是一個轉捩點。我們正處在關於世界未來方向的辯論之中。要取得勝利，我們必須顯示民主政體仍然可以為我們的人民帶來實際益處。它不會偶然發生---我們必須捍衛、鞏固和更新我們的民主。這意味著把我們的經濟基礎重新建設得更加美好，恢復我們在國際機構中的地位，在國內提振我們的價值觀並在世界各地大聲捍衛它們，將我們的軍事能力現代化，同時通過外交來發揮領導作用，復興讓世界變得對我們所有人來說都更加安全的美國同盟網絡與夥伴關係。」

「沒有哪個國家處在像美國這麼好的位置來引領這樣的未來。這樣做要求我們擁抱並恢復我們的持久優勢，並帶著信心與實力來與世界打交道。如果我們這樣做了，並且與我們的民主夥伴合作，我們將應對每一個挑戰並勝過每一個挑戰者。我們一道努力，能夠而且必將重新建設得更加美好。」