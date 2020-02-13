中國境內感染武漢肺炎的人數破6萬，中國地方政府積極自保，湖北十堰張灣區今天凌晨起實施戰時管制，封樓封人14天。(圖/擷取自中新網)

中國境內武漢肺炎疫情非常險峻，根據中國網站最新即時統計，中國（不含香港、澳門）已達59659例確診，死亡1364例，總計全球共60182例確診、1366例死亡。中國各地方展開自救，湖北十堰張灣區宣布今天凌晨起實施戰時管制，所有樓棟封閉管理，也就是封樓封人14天嚴禁外出。

根據《新浪網》於今（13）日發布的最新疫情動態顯示，目前中國（不含香港、澳門）確診病例已達59659例，死亡1363例。香港有50例，其中1例死亡；澳門10例。

目前全球逾25國出現確診病例， 中國境外疫情最嚴重的國家是新加坡有50名確診病患。日本除了停靠在橫濱外海的鑽石公主號遊輪有175例之外，境內也有29例確診。

其中，中國境內武漢肺炎疫情以湖北最嚴峻，光是湖北一省確診人數就高達48206例，死亡人數也集中在湖北，人數高達1310人，目前雖屬封城狀態，但還是難防疫情，為了讓控制疫情蔓延，各地方不僅搶物資，也展開自保措施。

根據新浪網報導指出，湖北省十堰市張灣區新冠肺炎疫情防控指揮部宣佈張灣區全域從2月12日24：00起實施戰時管制，管制措施原則上以14天為一週期，視全市及張灣區疫情防控效果予以提前解除或持續實施。

湖北省十堰市張灣區措施包括，一、所有樓棟一律實施全封閉管理，所有居民非醫護人員、醫藥物資從業人員、抗疫公務人員和水電油氣、通訊網路、糧食蔬菜等基本民生保障從業人員，不得出入樓棟。二、所有社區、庭院、居民點一律嚴格封控，非抗疫車輛、公務用車、醫護人員用車、貨車和救護、消防、搶險、警車等特種車輛，其它車輛一律禁止出入。三、所有居民區（點）一律嚴格實施戰時管制，居民基本生活必需物資由鄉鎮、街道（開發區、工業新區）及村（居）委會負責定時、定品種定價格配送，急需藥品實行代購服務。前解除或持續實施，總計有八大管制措施。