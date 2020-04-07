未來，人工智慧將能夠借助來自社交媒體平台（如Facebook或Instagram）的分析來預測即將實施的犯罪。越來越多的州以及以後的國家將在其法院中提供AI審判系統。圖／Pixabay

任何法院案件都可能需要幾個月的時間才能得出具體決定。但是，如果是由機器人執行的話，對細節進行法律研究僅需幾秒鐘。新興的人工智慧（AI）技術為司法系統帶來了一些令人難以置信的發明，甚至還提供了一種搜索工具，使律師能夠瀏覽成千上萬的法律案件記錄，實際上可以在短短幾秒鐘內為他們提供最佳的預測結果。想像一下司法系統的未來，在這種司法系統中，律師將擁有人工智慧，將收集的法律事務的詳細知識。這是技術帶來的非常令人印象深刻的創新。

人工智慧將用於幫助糾正法官或法官的偏見。人工智慧將機器學習的概念帶入了我們的現實世界，以預測法律案件中法官的判決。目前，AI似乎可以利用法官身份和司法系統國籍方面的數據，就法官尚未開庭時，如何作出裁決做出出色的預測。因此，隨著時間的流逝，隨著人工智慧在法庭上的應用，與人工智慧有關的法律將成為話題。通常，司法系統不是尋找人工智慧等技術創新的理想場所，但是，本文也許會改變你的想法。每當任何非技術部門都面臨最新技術時，都會對該技術產生影響，從而影響其正常運營和該行業員工的職業。司法系統也不例外。

美國法庭上的AI

實際上，信不信由你，在克利夫蘭以及亞利桑那州，肯塔基州和阿拉斯加等其他越來越多的地方法院和州法院，法官現在都受到電腦算法的指導。這些數字機器可幫助確定刑事被告，是否可以重返日常生活（假釋），或保持鎖定狀態，以等待審判。對於法官而言，最重要的考慮因素之一是，是否准予保釋以及應判刑多長時間。這些決定通常由重新犯罪的可能性決定。現在，人工智慧算法，基於證據的分析，可以通過對風險進行評估，來確定被告的「風險」，範圍從個人犯下另一項罪行的可能性，到被告在其出庭日期出現的可能性。這些算法輸出還可以決定保釋，量刑和假釋。而不是依靠單個法官的主觀決策，來做出此類決策。法院使用特殊算法（即AI），每種工具都希望提高人類決策的準確性，從而更好地分配有限的資源。

專家說，自一個多世紀以來，美國法官開始接受社會科學和其他專家證據以來，使用這些風險評估，可能是法庭決策中的最大轉變。數年來，算法檢查證據將成為「規範」，因為它們比人類更可靠，更快，更便宜。未來，人工智慧將能夠借助來自社交媒體平台（如Facebook或Instagram）的分析來預測即將實施的犯罪。越來越多的州以及以後的國家將在其法院中提供AI審判系統。該系統將成為完全自主的系統，並且僅在某些緊急情況下，才需要干預。

中國法庭上的「小發」

在中國，「小發」站在北京市第一中級人民法院，提供法律諮詢，並幫助公眾熟悉法律術語。她知道40,000多個訴訟問題的答案，並且可以處理30,000多個法律問題。「小發」是機器人。

隨著中國積極尋求向智慧司法的過渡，中國已經在法庭上擁有100多個機器人。這些可以檢索案例、歷史記錄和過去的判決，從而減輕了官員的工作量。一些機器人甚至具有專門知識，例如商法或與勞動相關的糾紛。 中國法院還利用人工智慧，來篩選私人信息或社交媒體上的評論，這些信息或評論可在法庭上，用作證據。據報導，交警正在使用面部識別技術，來識別和定罪。

中國擁有一套使用判例法，確定審判結果的大陸法系。每年只有12萬名法官處理1900萬起案件，因此法律制度，轉向AI不足為奇。最高人民法院已要求地方法院利用大數據，雲端計算，神經網絡和機器學習。它希望建立技術友好的司法系統，並探索使用大數據和人工智慧，來幫助法官和訴訟人解決案件。

他們的重點，仍然放在幫助而不是代替法官、大律師和律師上。倡導智能系統的最高人民法院院長周強說：「在司法領域應用人工智慧，可以為法官提供豐富的資源，但不能代替法官的專業知識。」

但是，AI的最新進展意味著該技術的功能，遠遠不止篩選大量數據。它正在發展認知技能，並從過去的事件和案例中學習。這不可避免地引發了一個疑問，即人工智慧，是否有一天會比人類做出更好的決策。

儘管有最好的意圖，所有人類的決策都容易受到偏見，所有司法系統都遭受無意識的偏見。 可以忽略不合法地影響個別案例的因素（例如性別和種族）的算法，可以消除其中的一些缺陷。

但是，人工智慧還可以在法官介入之前，就幫助解決犯罪。例如，視覺化分析感知的犯罪智慧分析（Visual Analytics for Sense-making in CRiminal Intelligence analysis，VALCRI）通過仔細閱讀文本，實驗室報告和警察文件，來突出顯示，值得進一步調查以及人們可能錯過的可能聯繫的區域，從而完成了犯罪分析師完整工作。中國政府將開始使用機器學習和數據建模，來預測可能發生犯罪和混亂的地方。

愛沙尼亞法庭上的AI法官

愛沙尼亞使用人工智慧程序，來裁定一些小額索賠案件。迄今為止，最雄心勃勃的項目中，愛沙尼亞司法部要求「機器人法官」，可以裁定少於7,000歐元（約8,000美元）的小額錢債糾紛。官員們希望該系統能為法官和法院書記員清除積壓的案件。重點放在合同糾紛方面。從概念上講，兩方將上載文件和其他相關信息，而AI將發布可上訴給人類法官的決定。

愛沙尼亞的努力不僅是將人工智慧與法律相結合的努力，且是第一個賦予決策權的首創。同時，通過聊天機器人提供免費法律援助。目前，愛沙尼亞官員喜歡AI機器人，解決簡單糾紛的想法，這給人類法官和律師留出了更多時間，來解決更棘手的問題。

AI可恢復社會對正義的信念

機器人法官的想法，一群法律學者和電腦科學專業的學生，報導了他們關於機器人法官的發明。他們一直在研究AI如何在司法系統中改變遊戲規則。他們正在努力改進各種管理流程。他們正在為未來十年的法庭設計一個由人工智慧驅動的機器人法官。我們可以預測到某個時間，面向AI的律師，將就此案向機器人法官講述一切，並做出公正而迅速的決定。機器人法官的承諾，將提供公正的方法。根據統計數據，我們可以預期，與人工決策系統相比，人工智慧係統可以更加準確。

解決人為失誤，我們不能完全責怪法官故意放縱自己。社區一直在談論腐敗的制度，但最後我們必須記住，他們也是人類，因為有幾個因素會影響他們的決策，儘管無辜者有時會為此付出代價。人工智慧基本上不是解決這類人類失敗的最終方法。但是，可以的，它可以通過一些可靠的研究來改善。如果我們在司法機構中使用AI，則並不意味著所有工作都將由機器完成。目的是幫助人類，技術和法律的合作，應導致成功的結果。

人工智慧可以向公眾揭示如何進行法律對話和判決，從而解釋了法官為何選擇嫌疑人分別判刑。我們甚至可以說，人工智慧為我們提供了我們長期以來一直渴望的東西：對司法系統的信任。我們可以期望AI執行以下操作：監督司法結構；監測過程；控制司法系統。

研究文件和法律案件，人工智慧驅動的軟体可提高對各種法律文件的分析能力。人工智慧將審查這些文件，並根據情況將其關聯起來。當該特定文檔，被認為合適時，由AI驅動的算法，將用於發現高度相關的其他文檔。

預測法律結果，人工智慧算法具有仔細檢查信息的潛力，可以幫助做出與人類相比法律訴訟結果的各種預測。律師可以通過諸如「如果我們選擇審判，我們有什麼機會獲勝？」或「我需要解決嗎？」之類的問題，要求機器人對未來進行預測。借助人工智慧，律師擁有了權力在出庭之前了解他們案件的結果。

自動離婚適當的離婚解決可能需要將近一年，甚至更長的時間，並且在各個國家中對於各自的家庭來說，將是非常昂貴的。夫妻將概述他們的「最佳結果」，由人工智慧驅動的機器，將提供談判模組和必須針對各自情況做出的每個關鍵決定。實際上，法律專業人士也可以在需要時讓AI提供指導。最後的話，人工智慧和機器學習的利用，正在為司法和法律領域帶來積極的轉變。如果我們專門討論司法系統，那麼人工智慧具有完全影響見證和判決，刑事和民事訴訟的能力。但是，關於其最終應用，以及是否需要考慮利用該技術的正確後果，存在若干問題。

總體而言，人工智慧正在努力恢復社會對正義的信念。我們的司法系統，迫切需要人工智慧驅動的革命。