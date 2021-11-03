美國總統拜登星期二宣布一系列全面、雄心勃勃的氣候承諾，稱讚這些成就，也抨擊沒有現場出席本次峰會的中國國家主席習近平和俄羅斯總統普丁。一百多個國家的領導人同時在格拉斯哥舉行的聯合國氣候變化大會上進行第二天也是最後一天的會談。

拜登政府星期二宣布將與其他國家共同簽署一項歷史性的協議，在2030年前終止森林砍伐，並恢復2億公頃的森林和其它生態系統。拜登並宣布一項計劃，整合美國政府能源、農業、交通、住房和內政部等不同部門削減甲烷排放。

「我認為這對中國而言，坦率地說，是個巨大的錯誤，這就是中國沒有出現，」「世界其他國家將會看中國並說，『他們提供了什麼附加值？』他們失去了影響全球和在本次聯合國氣候變化大會上所有人的能力，我認為俄羅斯也是如此。」

今年峰會的基礎是美國、俄羅斯與中國等196個國家6年前在巴黎簽署的具有法律約束力的協定。這些國家在這項國際協定中承諾執行減排，爭取把全球氣候氣溫升高的幅度控制在工業化之前的攝氏1.5度的範圍內。

峰會承諾

其他國家也在本次峰會上做出了自己的承諾。印度領導人星期一晚間宣佈到2070年印度實現淨零排放。印度是世界上第三大污染國，這項宣布的批評人士說，2070年晚了20年。氣候專家說，世界需要未來30年中實現這個目標。

在終止森林砍伐方面，在這個協議上簽字的國家諸如俄羅斯、巴西、印度尼西亞、剛果民主共和國、加拿大和哥倫比亞等都有大量的森林陸地。森林在吸收二氧化碳方面發揮重要作用。

拜登還說，他將與國會合作，再劃撥90億美元來維護森林，但他沒有說這會多快或者如何發生。

拜登政府的甲烷計劃應該讓美國落實「全球甲烷承諾」（Global Methane Pledge），後者規定世界最大的排放國在2030年前把甲烷排放總量比2020年的水平減少30%。

拜登說，「我們現在到2030年間的作為將產生巨大影響，就是我們能否實現我們的更長期的承諾，」「我們在這個決定性的十年中能做的最重要的事情之一就是讓1.5度能夠實現，盡快降低我們的甲烷排放。」

減少甲烷的好處

甲烷是最簡單的烴，甲烷氣直接加劇全球變暖。甲烷是在煤炭、天然氣和石油的生產和運輸過程中產生的。牲畜、垃圾掩埋場和農業活動也產生大量的甲烷。

世界資源研究所（World Resources Institute）氣候和經濟學副總裁芒特福德（Helen Mountford）說，「削減甲烷排放是確保全球轉暖不突破1.5攝氏度的關鍵，」「90多個國家提出的在未來十年中減少甲烷排放至少30%的承諾奠定了我們需要的全球宏偉目標的堅強基礎。」

星期一宣布的新的美國氣候承諾建立在以前全球協議基礎上：宣布價值30億美元的總統「適應和韌性緊急計劃」（Emergency Plan for Adaptation and Resilience）處理氣候宣傳、融資和適應的努力，但拜登是否能夠兌現這個承諾還不確定，這個承諾依然需要國會的批准。

此外，拜登還宣揚了旨在加強美國基礎設施並在2030年把溫室氣體污染降低十億噸的國內立法。

這個法案幾個月來一直佔據了美國國會的議事日程，議員們一直在激烈的討價還價，但在拜登上星期赴羅馬峰會之前最終未能付諸表決。

美國之前未能兌現其自己的氣候承諾，前總統川普2017年宣布美國撤出《巴黎協定》。這個決定2020年11月生效，但拜登就任首日重新參加了這個協定。

拜登的批評人士說，美國政府的有些氣候承諾的規模比不上其他發達國家的承諾。

中國計劃受到批評

中國領導人星期一宣布中國處理氣候變化的計劃，批評人士說這項計劃未能提出任何新的減排承諾。

中國國家主席習近平星期一在氣候峰會上書面發言說，「將陸續發布能源、工業、建築、交通等重點領域和煤炭、電力、鋼鐵、水泥等重點行業的實施方案，出台科技、碳匯、財稅、金融等保障措施。」

習呼籲發達國家「自己要做得更多」，支持發展中國家的氣候努力。