新冠武漢，covid19病毒捲土重來。圖／擷自covid-19全球即時疫情地圖網站

西班牙宣布進入緊急狀態，並在全國範圍內實施新一輪的封鎖，以應對新冠病毒感染的捲土重來。

西班牙首相佩德羅·桑切斯星期天在全國發表講話時說：「現實是，歐洲和西班牙正沉浸在第二波新冠大流行之中。」

「我們現在的處境是極端的。」

約翰· 霍普金斯大學新冠病毒資源中心彙編的數據顯示，為遏制病毒傳播而實行夜間宵禁的西班牙和法國都已超過100萬例新冠病例。

哥倫比亞週日確診的新冠病毒病例也超過100萬例。

這個拉丁美洲國家從周六到週日記錄了8769例新感染病例，使總數達到100萬例，死亡人數達到3萬人。

哥倫比亞成為繼美國、印度、巴西、俄羅斯、法國、阿根廷和西班牙之後第八個達到100萬新冠病例的國家。法國和西班牙星期五超過了這個數字。

美國周五創造了每日病例的記錄，報告了至少8萬3千多例感染，比7月16日創下的單日記錄多了6,000例。

一位發言人說，美國副總統彭斯的幕僚長馬克·肖特新冠檢測呈陽性，並於週六開始隔離檢疫，彭斯和妻子檢測呈陰性，身體狀況良好。

據約翰·霍普金斯大學在全世界追踪病例的數據顯示，隨著落磯山脈北部各州和中西部地區疫情激增，週日美國新冠病毒感染人數繼續居世界首位，超過850萬人，死亡人數超過22.4萬人。

華盛頓大學健康指標與評估研究所最新估計稱，除非幾乎所有美國人都戴口罩，否則美國的死亡人數到明年2月份可能超過50萬人。

這個估計說，如果95%的美國人戴口罩，可能的死亡人數可能會下降13萬人。

美國的疫情激增與歐洲的大範圍疫情激增類似。巴黎、羅馬和其他大城市正在採取越來越嚴格的措施來遏制病毒的傳播。

在歐洲其他地方，波蘭的感染人數急劇增加，週六報告了13628例新病例。波蘭總統杜達也是其中之一，他的新冠檢測呈陽性。波蘭實施了更多的封鎖措施，包括關閉酒吧和餐館兩週，三年級以上的學生轉向遠程教育。

隨著新冠病毒感染在比利時繼續達到歷史新高，當局在周六下令關閉該國的文化設施，並宣布從周一開始延長宵禁時間。歐盟和北約所在地布魯塞爾是該國受災最嚴重的地區之一。據約翰·霍普金斯大學的數據，比利時是世界上人均新冠死亡率最高的國家之一，目前死亡人數已超過10700人。

根據約翰·霍普金斯大學的最新數據，德國的死亡人數超過1萬人，這表明目前，德國有近43.5萬人感染。

俄羅斯週六報告了16521例新冠病毒感染病例。上週五俄羅斯創下了17300多例的歷史新高。約翰斯·霍普金斯大學的數據顯示，俄羅斯有近150萬例確診病例。