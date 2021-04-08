中國不稱中國，而稱之為大陸或中國大陸，甚至稱為中共，隱含的意義均是「我也是中國的一部份」，是自我矮化的心態。示意圖／民報合成

瑞典H&M服飾品牌廠商，因禁用新疆棉招致在中國面臨抵制。廠商為保住龐大中國市場，乃發表一份近似討饒聲明。其內容依據《中國時報》綜合報導，則是凡提到中國之處均稱以大陸，如「大陸是一個非常重要的市場」，如「H&M進入大陸發展30多年」等等皆是。

但H&M聲明原文當然是皆稱中國。若敢不稱中國而稱大陸，豈不反而更激怒該國網民等眾形同提油救火？大陸之稱，自是中時刻意誤譯，也正是國內新聞界避免直稱中國之潛規則產物。

往昔同性戀在西方猶是社會禁忌時代，曾被稱為不敢說出自己名字的愛。如今在台灣，中國則似也成為不能說的國名。H&M的聲明中譯，即是最新案例，類似情形，前此也曾不斷出現。

不論是報章或電視報導，常是依此潛規則出現「大陸國家主席」、「大陸外交部長」、「大陸駐美大使」等稱謂。你若不知是潛規則作祟，或真會懷疑世間確有一名為大陸之國家。

二次大戰時期，美國記者白修德曾對中國官方發佈新聞，均是稱倭寇不稱日軍感覺滑稽。今天外國駐台記者對上述各奇異稱謂，或也有類似啼笑皆非之感。

不能稱中國為中國的潛規則，也會將「大陸」之稱塞進各國新聞人物嘴裡，而製造出並不好笑尷尬笑話。

2020年2月5日，《中國時報》曾報導，世衛組織會議現場，日籍主席打斷史瓦帝尼代表發言，轉問中國代表團「中國大陸代表是否準備發言」？但該主席有可能如此擅改中國稱號？不怕中國代表憤而退席？

中時也曾報導，菲律賓總統杜特蒂呼籲菲人停止排華，聲稱「大陸對我們一直很好」，所以不應敵視中國人云云。杜總統又有無可能遵奉台灣潛規則，擅稱中國為大陸？

堪稱經典案例，是美國某藝人到中國表演獻藝，一出機門即高呼「我愛中國」搏感情。台灣也即有媒體將他這一表白改譯為「我愛大陸」，把潛規則發揮到了極致。該藝人若真是高喊他愛「大陸」，有被進入精神病院可能。

怪哉！中國不稱中國而稱大陸

然而台灣媒體何以出現這一世界各國所無現象，中國不稱中國而稱大陸或中國大陸？歸根溯源，應是國人存有種種顧忌不正常心結，而媒體的潛規則，也是在反映此類心結。

第一類心結是直稱中國，即似等同視之為外國，有自外於中國意味，又似在散播一邊一國思想。反之若稱大陸或中國大陸，即是表明台灣和中國非屬一般國與國關係，深層意義是雙方同屬一中，久之也終必歸於統一。

第二類心結，則是直稱中國，又有似承認對岸政權已具正當性代表中國，亦即承認中華人民共和國已取代中華民國成為正統。這一顧忌對泛統派間仍居明顯多數中華民國派而言，確是一大考量因素。因為「依據中華民國憲法」，我的主權及於全中國，豈是他能取代？他若是中國，則我又成了什麼？所以當然不能稱他為中國。

前述中國不稱中國，而稱之為大陸或中國大陸，甚至稱為中共，隱含的意義均是「我也是中國的一部份」，其效應也即是影響國人接受，或至少不排斥這一理念。

但可惜包括各路本土派的台灣主體意識陣營，都似未警覺到這一潛在危機，縱在今天執政團隊，也少見有人直稱中國為中國。殊不知若不做精神上徹底切割，建立起「他是他，我是我」健康心態，又何能抬頭挺胸，大無畏走向迦南許諾之地？

當年胡適反擊只能有國家民族自由，不能有個人自由之說，曾謂一個自由的國家，不是由一群奴隸造成。

同一道理，健全的正常國家，也不是一群心態不正常，心有千千結國民所能造成。潛規則可以休矣，國人其勉乎哉。



作者認為，對中國不稱中國，而稱之為大陸或中國大陸，甚至稱為中共，隱含的意義均是「我也是中國的一部份」。圖／擷自FRANCE 24 English影片