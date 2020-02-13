中配跟台灣老公生的小孩，照國籍法理當具備台灣籍，但依照陳明通的說法，這些孩子在中國出生，但是在台灣住很久，卻沒有台灣戶籍，那不就私生子嗎？或是拿中國籍？圖／張家銘（民報資料照）

為因應武漢肺炎，陸委會宣布開放持有專案長期居留證及長期探親證的國人或中配子女入境，在網路上引發熱烈討論，陸委會主委陳明通特別出面，舉「小明的故事」說明，結果仍被民眾罵翻天，砲轟「根本錯誤決策」，甚至於有人在網路上酸爆：陸委會官員是「苦兒流浪記」看太多了。

根據「老明」（陳明通）說的故事，中配小孩小明本來就是拿長期居留的專案、本來就是在台灣生活的小孩，只是因過年期間跟著媽媽回中國看外公、外婆，但因為近日台灣防疫需要，小明因為「沒有中華民國國籍而無法回台」，因此陸委會基於人道考量，才讓他們用專案申請返台。

「小明故事」講得很生動，國人卻越聽越糊塗，越聽越沈重，對此，網友紛紛在 PTT 貼文指出「如果真的是中配跟台灣老公生的，按照國籍法理當具備台灣籍，但依照老明說，這些孩子在中國出生，但是在台灣住很久，卻沒有台灣戶籍，那不就是拿中國籍嗎？」、「真的霧煞煞，陸委會為何不解釋中配子女為何沒台灣籍」、「沒台灣籍那這樣不就代表是私生子嗎？按照國籍法來看，小孩應該有台灣籍」、「陳明通的小明說根本漏洞百出，人道考量用在這真的不對」。

立委的打臉、調侃的程度，自然不在話下，針對陸委會以小明的故事來解釋，民進黨台北市議員梁文傑表示，「有台灣國籍才能回來，沒有就不能回來，不是簡單明瞭嗎？小明是誰？」，前民進黨立委謝欣霓則質疑，「小明的爸爸到底是誰？陳情一個禮拜就可以讓陸委會大開門戶？」

小明的故事，讓人聽了霧煞煞，一頭霧水，並不代表陳明通不是說故事的高手，而是小明故事的核心問題，在於兩岸關係的定位，到底是國與國，特殊國與國關係，或是國內法的關係，國家定位不一樣，衍生的問題是錯綜複雜，陳明通不能說，不敢講，小明出生在這樣一個國家認同錯亂的社會，注定「苦兒流浪記」的命運！

因為國家定位錯亂，一下子是「中華民國」，一下子是「中華民國在台灣」、「中華民國是台灣」、「中華民國台灣」，又一下子是特殊國與國關係，或是台灣中國一邊一國，造成「兩岸人民關係條例」衍生出的250個行政命令，什麼樣的狀況都有，有的是法理原則根據，有的是政治考量，而兩岸人民關係條例及其相關法規命令，兩岸人民的婚生子女排除國籍法的適用，小明置身在中華民國體制錯亂的年代，他的身分妾身未明，被當成人球踢來踢去，當然只能成為「苦兒」流浪去了！

因此，立委與其追問「小明的爸爸媽媽是誰」的問題，不如用心思考，兩岸人民關係條例及其相關法規命令，真的是否可以應對錯綜複雜的兩岸問題，而國家定位問題没有好好釐清的話，類似的問題將會層出不窮！