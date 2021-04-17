發生於1996年的太極門案至今25年，該案至今在網路討論的聲量一直很高，近數個月來，經由論壇的舉辦與視訊影音海外放送，議題熱度更從台灣延燒至海外，主辦單位海外志工有感的分享心得說：過去幾個月來，越來越多的國際學者為太極門發聲，他們都是在人權、宗教與信仰自由領域奮鬥多年的專家，參與或幫助國際上許多人權迫害案件...

他們一致的感受是：台灣這樣一個民主國家，為何會發生長達25年還無法解決的冤案，而且這當中包含這麼多的違法，令他們不敢置信！

3月24日由聯合國/NGO世界公民總會等民團，在台大校友會館舉辦的一場論壇，呼應聯合國於2010年12月21日宣布每年3月24日為「瞭解嚴重侵犯人權行為真相權利和維護受害者尊嚴國際日」。這個日子的誕生是為了紀念1980年3月24日為人權發聲而犠牲的奧斯卡·阿努爾福·羅梅羅主教（Monsignor Óscar Romero）。

世界公民總會等十多個民團當日在台大校友會館以「瞭解侵犯人權的真相權：從比較的角度下探討太極門案」進行國際線上研討會。該會議與影音報導經網路分享轉貼熱烈，引發關注，主辦單位海外志工為此製做英文字幕)版，向國際發聲！

此外，當日與會進行國際線上研討的外國組織與單位發重點摘要，主辦單位志工則將其譯成中文以響閱聽大眾。

※上網20210324_聯合國日論壇(英文字幕)_Ⅹ國際論壇精華影帶(中文字幕版)與志工分享的有感全文。

【編後語】：台灣當前媒體政商交錯甚或為收視率譁眾取寵寧追逐腥羶色，鮮少媒體還堅守第四權，更遑論探究延宕至今25年的太極門案。惟網路社群無遠弗屆，太極門熱議題後續值得關注。

【主辦單位海外志工】有感的分享心得全文如下；

過去幾個月來，越來越多的國際學者為太極門發聲，他們都是在人權、宗教與信仰自由領域奮鬥多年的專家，參與或幫助國際上許多人權迫害案件...

他們一致的感受是：台灣這樣一個民主國家，為何會發生長達25年還無法解決的冤案，而且這當中包含這麼多的違法，令他們不敢置信！

Massimo教授說：我們都是太極門！對他們的不公義就是對我們所有人的不公義，他們的勝利就是我們的勝利。

這一群國際學者的仗義直言與積極行動，讓我們感受到人權奮鬥的路上不孤單！他們不斷鼓勵我們要把案件提到國際上尋求援助，才能增加平反的能量，迫使政府儘速解決此案！

自去年11月開始，學者們每月都舉辦論壇，不斷探討與提升太極門案在國際的能見度。他們希望透過此案的平反能幫助台灣走上真民主，也進而將區域與全球的人權往前推進一大步！

※多位國際專家學者關注台灣人權迫害案件(志工譯文摘要)

Eileen Barker 評論延宕25年的太極門假案：難以置信！

3月24日由聯合國/NGO世界公民總會等民團，在台大校友會館舉辦的一場論壇，呼應聯合國於2010年12月21日宣布每年3月24日為「瞭解嚴重侵犯人權行為真相權利和維護受害者尊嚴國際日」。這個日子的誕生是為了紀念1980年3月24日為人權發聲而犠牲的奧斯卡·阿努爾福·羅梅羅主教（Monsignor Óscar Romero）。

羅梅羅主教譴責對最脆弱群體施加的、違反人權的行為，堅持保護生命、提升人類尊嚴、反對所有形式的暴力，由此導致他被暗殺。羅梅羅為了捍衛真相與人權，雖然最終付出生命的代價，但他成為大家心中的英雄，並被天主教會宣佈為聖人，也被其他宗教視為聖人。

3月24日論壇現場邀請受害人代表為所有受害者發聲，包含台灣最嚴重賦稅人權侵害案件之一、監察院列為重大人權保障案例的太極門冤假案，透過受害者的親身經歷凸顯出濫用公權力對人民所造成的傷害，並鼓勵全民站出來做受害者的後盾，要求真相、維護尊嚴、終止迫害。當天國際上同時有一場主題為「瞭解侵犯人權的真相權：從比較的角度下探討太極門案」的線上研討會，由義大利「新宗教研究中心 CESNUR」與布魯塞爾非政府組織「人權無國界 Human Rights Without Frontiers」兩個組織共同主辦，多位人權專家與宗教、信仰自由領域重量級學者，發表對太極門人權迫害案件的評論！

「新宗教研究中心 CESNUR 」創辦人 Massimo Introvigne 表示：「我們在台灣的太極門案中看到，（1996年）為了達到政治穩定的目的或保護新當選的總統而打壓少數信仰團體，被認為是合理的。然而，羅梅羅主教會說：侵犯這些少數人的人權是沒有道理的！」「我很肯定，有一天人們會知道成千上萬在街頭抗議的太極門弟子，也是在為台灣奮鬥，他們並非在與台灣對抗！」

波蘭Jagiellonian大學哲學系宗教研究所博士候選人Malgorzata Alicja Bialy表示：「台灣太極門案就是官僚濫用稅法迫害宗教團體的一個醜惡案例。」義大利專業記者，「寒冬 Bitter Winter」雜誌負責人Marco Respinti 表示:「我認為瞭解真相的權利是宗教自由的真正實質意義，我們今天透過太極門案來探討這一點，它對於台灣的師父和弟子非常重要，對國際上還有像我們這樣的非太極門弟子也很重要。」

總部位於比利時的「人權無國界」組織創辦人Willy Fautré 表示:「太極門弟子永不妥協，無論付出多少代價。誠信、尊嚴、尊重、慈悲、愛與和平是太極門弟子的價值觀和生活核心，無良的政府官員無恥地侵犯了他們的人權。太極門弟子是彰顯太極門理念最好的代表，證明他們的精神價值可以使個人和社會重生。這是太極門對台灣人權傳播的重大貢獻，太極門是台灣社會的寶貴資產，也是增進台灣國際形象的寶貴資產。但是，國稅局與其同夥，曾號稱司法藍波的侯寬仁，仍舊對太極門正義的呼籲，充耳不聞！」

研究宗教社會學的國際權威學者Eileen Barker表示：「我意思是，難以置信！怎麼想都不合理，我一直對自己說，它怎麼會發生，為什麼會發生，為什麼會發生在太極門身上？」…「我想更了解其中的動機，還有這個體制裡的各個環節是如何運作的？表面上看起來很好的一個體制，但實際上已經助長了嚴重的腐敗。」Barker教授是英國倫敦政經學院社會學的榮譽退休教授，堪稱是當前全球研究宗教與信仰自由最具影響力的學者，在國際間發表論文無數！

羅梅羅主教曾在一次著名的演講中提到：政府只有兩種，一種是尊重人權、正義和良心的，另一種則是否定人權與良心的。與會學者們一致認為，在紀念羅梅羅的犧牲而誕生的這個聯合國日裡，探討宗教與信仰自由及太極門案件，藉此彰顯尊重人權和實踐正義的重要性，是極有意義的！