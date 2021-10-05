現代人擁有數支手機已經屢見不顯，特別是手機推陳出新，吸引消費者經常更換，而淘汰的舊手機常被遺忘在抽屜的角落，甚至有人是直接把舊手機混入垃圾中丟棄造成污染，但手機內其實有許多可回收再利用的物質，新北市環保局配合行政院環保署辦理「10月手機回收月活動」，即日起至10月31日，民眾只要在指定時間將舊手機拿到指定地點回收，就有機會抽中好禮，獎項包含Apple iPhone、Samsung Galaxy、ASUS ZenFone、HTC手機及借電券、全家禮物卡等，歡迎民眾將囤積已久的舊手機拿出來回收抽獎。

新北市環保局表示，為了提高回收率，環保署將每年10月訂為手機回收月，並辦理抽獎活動。民眾只要在活動期間將舊手機拿到指定地點回收，每回收一支手機即可兌換一張抽獎憑證，並在活動網站上完成登錄及填寫問卷後，即可參加抽獎。將在今年11月中旬抽出4位幸運新手機得主，想換新手機的民眾千萬不要錯過。

新北市環保局說明，全市28區清潔隊也排定10月16日及30日為特定回收日，各區回收活動地點及時間請上環保局官網最新消息查詢（ https://www.epd.ntpc.gov.tw/Article/Info?ID=7757 ）。另環保局直屬隊辦公室（地址：板橋區文化路一段18號1樓）也設有10月份手機回收活動常駐點，10月2日至10月31日（週一至週六上班時間）歡迎民眾將手機送至回收活動常駐點回收。

環保局提醒，購置新手機而淘汰的舊手機如果還能使用，建議可提供給有需要的親朋好友，提高手機產品的使用價值，如果是損毀已無法使用的手機，回收前要記得要刪除個人資料，以免個資外洩。



民眾把握時間將舊手機拿到指定地點回收，就可抽好禮。回收前要記得要刪除個人資料，以免個資外洩。圖／新北市政府環境保護局