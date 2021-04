中廣董事長趙少康到中國國民黨中常會演講,提到團結的重要性,提案邀趙少康演講的中國國民黨中常委林金結發言,誇趙少康的演講是「慷慨激昂,義憤填膺」,可是隨後表示,趙少康演講中談到要團結,中國國民黨不團結會輸掉,確實如此,中國國民黨第一次不團結輸掉台北市長選舉,是黃大洲和趙少康之間的不團結;第二次不團結輸掉總統大選,那次是連戰跟宋楚瑜之間的不團結,這些都是不團結實例。有地方基層表示,都是中國國民黨高層不團結,而不是基層不團結。

趙少康解釋,離開中國國民黨另組新黨的原因就是當時的總統李登輝是台獨主張者,中國國民黨不該容忍台獨主張者當主席,最後證明他們是對的,可見團結的重要,不團結就不會贏。趙少康完全扭曲事實,想不到媒體公開的年代還有政治人物公然撒謊,趙少康應該告訴全國選民,李登輝甚麼時候主張過台獨?事實上李登輝一輩子從未主張過台獨,他只催生民主。

李扁衝突期間,李登輝還公開表示,「統獨是假議題」,有人將「統獨」但掛在嘴巴,只是在追求個人利益而已,對國家社會毫無貢獻。以前中國國民黨政權在台灣推動殖民統治,統治族群與被統治族群完全不平等,李登輝催生民主政治,人人平等參政,殖民統治自然終結,但保守勢力難以接受。事實上國民黨保守勢力反李登輝還有一個重要原因,他是台灣人,他們認為非「中國法統」不能執政。

李登輝執政繼承蔣家理念 堅決「反共保台」

李登輝執政,在反共方面完全繼承蔣家的理念,別忘了蔣家堅決「反共保台」,這一點李登輝做到了,反而保守勢力自稱是蔣家信徒,卻背叛蔣家。蔣家獨裁部分李登輝就不跟進,也因為政治民主化,由主流民意產生政府,因而產生本土政權,保守勢力抗拒政權本土化,因而痛恨李登輝。

傳統台獨認定中華民國在台灣推展殖民統治,因而要推翻中華民國。而李登輝推動的卻是蔣家的「反共保台」,若是「反共保台」就是台獨,那兩蔣就是台獨的鼻祖,趙少康等人若是因台獨而反李登輝,就應該先反兩蔣。

當年趙少康因反李登輝而分裂了中國國民黨,他是否想過團結的問題?今日想登上九五,就呼籲大家團結。別忘了今日台灣的主流民意與當年的李登輝思想一樣,就是「反共保台」。昔日不願意與「反共保台」的領導人團結,今日卻期待「反共保台」的民眾團結在自己手下。這是人的通病,呼籲大家團結,只是要團結在自己手下。

十八世紀英國作家約翰遜(Samuel Johnson)曾經說過:「愛國是惡棍最後的藉口」(Patriotism Is The Last Refugee of The Scoundrel),惡棍常利用「愛國」之名來牟取自己的利益,更侵犯他人的權益。事實上「團結」何嘗不是惡棍最常用的藉口?



李扁衝突期間,李登輝還公開表示,「統獨是假議題」,李登輝推動的是蔣家的「反共保台」。圖/擷自維基百科,公有領域,民報合成