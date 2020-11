前言

這第八次線上座談會開會之前,意外得知座談會內外有三項建議。一是澳洲和德國的成員邀請參加線上辯論「應該選川普或選拜登?」;二是台灣《政經傳媒》的《呷新聞》公開調查「你支持誰?」;三是有一同鄉在美國 BATA 論壇上直言「《建國正名制憲座談會》連『阿扁政治寃案』『英蝗論文門』的議題都不願意也不敢『國際線上座談』」。因此,這第八次「會後記」,我主要根據這二個主題,寫我的感想。其他有座談會三項例行報導。

美國總統大選,選誰?

回應澳洲和德國成員邀請辯論「應該選誰?」

我這麼說:「我在五年前就十分看輕、厭惡川普。他是一個說謊、沒品行、沒道德的壞人,和蔡英文一樣是說謊者。我不參加辯論,因為沒有人能改變我對川普的鄙視。你們辯論後,我會樂意點閱,洗耳恭聽大家的高談闊論。

「選舉完後,我會寫一篇文章,題目會圍繞著「台美二個說謊的總統 A Tale of Two Liar Presidents」。我最不能了解的是,在台灣對說謊造假的蔡英文咬牙切齒的人,竟然會那麼喜歡美國的大謊家川普,大言願意選他當美國總統,有的也勸人不要選拜登。辯論是好事,可多少改變意見,但辯論應不應該選川普,我不會改變『不應該選川普』的注意,恕不參與。」

(聽說這場辯論會因為「不應該選川普」的反方成員不願參加,作罷。)

回應《呷新聞》的公開調查「你支持誰?」

對 《呷新聞》「你支持誰」的調查 ,我這麼回應:「我沒有調查表所列出的『政治』和『經濟』的特定立場。我的『政治立場』不是什麼『左、右派』,只是『守法正派』;我的『經濟立場』不是學術高深的『資本主義』或『社會主義』,而只是不『以權謀私』、不『中飽私囊』主義。我認為傳統的『派系、主義』分類,便於學術研究,超出我個人的立場問題。我不追隨也不信奉這樣的左、右『派系主義』,我主張每個人都應該是『守法正派』。追隨、信奉『派系主義』就會結黨營私、打群架、世界大戰。」

我更有以下的想法:左派「社會主義」有是非,右派「資本主義」也有是非。信奉「普世價值」才是「人道主義」正派,沒有是非。我把「普世價值」定義爲「既不能畫龍點睛再行美化,也不能畫蛇添足再行醜化」的良知價值。我的生活實踐是每日「慎獨」誠信正義,「奉公」誠摯守法。

2020 美國總統大選,我為什麼不支持川普?

五年前,美國前一屆總統初選時,我就對共和黨競選人川普的言語和肢體表現,十分厭憤。是的,我對他積憤甚深,覺得他是一個既無教養也沒道德,只知仗勢欺人的富家子弟,是還未成長的中小學霸凌(bully)學生。我起初對他的二件憤怒是因為:

一、他在電視機前說,在越戰被俘的「 參議員 John McCain(馬侃)不是英雄 」。

馬侃 (1936 - 2018) 畢業於美國海軍軍校,服役海軍飛行員,1981 年上尉軍階退役。Arizona 州美國眾議員(1983 - 1987),參議員(1987 - 2018),2008 共和黨總統候選人。父親和祖父皆曾晉階至美國海軍上將。馬侃於越戰中被俘虜時,他的父親仍於越南戰區指揮軍隊。在1967年10月26日,馬侃作戰駕駛的飛機被擊落,他彈射出飛機時,摔斷了雙臂和一條腿。在北越當了五年半的戰俘,美國戰俘不全部釋放前,他拒絕接受釋放。在 1973 年被釋放,而當年尼克森總統也準備撤軍。在他的海軍生涯中,他總共贏得五枚獎、勳章。



馬侃在北越獄中受刑五年半。圖/擷自網路,作者提供



尼克森總統接見馬侃。圖/擷自網路,作者提供

川普還說,馬侃 2008 年逐鹿白宮失利,是「魯蛇 loser」。他提及當年的選戰說:「當時我支持馬侃當總統。他輸了,讓我們失望 … 我之後就沒那麼喜歡他了。我不喜歡魯蛇。」

川普後來公開改口說,他不是馬侃的「粉絲」,「我很尊敬曾在我國軍隊服役的人,特別是沒被俘虜,也是英雄的人。」他也在稍後的記者會上說:「如果有人被俘虜,就我看來,他們是英雄。」但他表示,不會跟馬侃道歉。

當然還會有一個他「不喜歡魯蛇」的特別理由。川普不會喜歡總統競選輸給民主黨黑人歐巴馬的白人。那二個白人正是共和黨 2008 年的馬侃 / 佩林(Sarah Palin) 配。

二、川普也在電視機前搖晃耍弄 紐約時報記者殘障的手勢 。請讀者看看紐約時報記者 Serge Kovaleski 天生殘障的右手,也看川普如何裝模作樣極度無情的影像。觀眾不憤怒者有幾?川普辯稱他並不在嘲笑記者,因為他不曾和他見過面,不知他的長相。對此,Serge Kovaleski 的回應是「 我 1980 年末期當面採訪過他好幾次,也一起參加過記者招待會,見面總以名字相稱,並非泛泛之交。這有多人可證實。 」可見川普應時謊騙,是不打草稿的。



紐約時報記者 Serge Kovaleski 天生殘障的右手。圖/擷自網路視頻,作者提供



川普模仿嘲笑 Serge Kovaleski 的雙手動作。圖/擷自網路視頻,作者提供

川普的謊言有三個目的

根據報導,川普就職一年,就有 學者開始研究他的說謊行為習慣 。到兩個多月前 8 月 27日,《華盛頓郵報》的事實檢查器數據庫統計出,川普總統四年來,做過 二萬二千二百四十七 次虛假或誤導性陳述 。說謊次數驚人而外,說謊 內容 更是病態 。這些報導在在證實我五年來的觀察一點都沒有錯。據我觀察,他的說謊有三個目的:

一、他要佔用媒體時間

我在一個月前(10/2)就在卡通日記上寫下「川普胡言亂語,消耗反川普媒體的電視時間已有五年。」選民對川普屢犯的造假謊言已司空聽慣。這些媒體已經成為他生性顛倒是非的傳聲筒,被他利用來搶先指控別人違法亂紀。川普常打人喊救人,不分真假,創造議題,消磨媒體的時間。主流媒體如 CNN、MSNBC 等等,常被川粉詬病,其實我常覺得這些媒體太被川普利用,川粉應該感謝他們才對。換句話說,川普的政治形象,是他自己有效利用攻擊他的媒體創造出來的。我早就說過一個笑話,單日在媒體上聽川普說話的人,會喜歡川普,雙日聽的人,會憎厭川普,只有每天聽川普說話的人,才會知道川普每天都在散佈謊言。

二、他要先下手為強

一個月前 10/2,我也引用報導,記下「 面對連任競選可能失敗,川普威脅廉正選舉 。」在投票一個月前,川普就已經在釋放謠言,認定選舉一定會造假,會作弊,所以他要上法院。唯恐天下不亂,千錯萬錯都是別人的錯,他是在煽風點火,為他可能落選預先找「選舉無效」的藉口。

我在他初任總統時,就注意到他違反常理,出言極度醜化聯邦調查局、司法等機關,他的居心也詐;他是要先下手為強,要先在他的基盤選民心中佈下這些執法機關偏頗無能的假象,好讓他們之後對川普或他的團隊犯法被司法機關追究,都誤認為全是被失職官員誣告。看看他當總統以來,有八名親信被關的被關, 被起訴的被起訴 。他當選後,立即大打「Drain the Swamp 抽乾沼澤」的口號,意圖給選民誤信他將掃清華府官僚積淤 — 可是,他帶進來的卻反而是一群觸法犯案之輩。

如上,他為掩護共犯集團,用心良苦,常要先施展「先下手為強」的詭計。

三、他要欺騙川粉地盤的「草地人」

上述川普在選舉期間對美國俘虜軍人出爾反爾的異常蔑視,讓我在「不疑處有疑」。注意到,川普在服務兵役方面似有隱憂。果不其然,我不久就讀到他逃避兵役的報導:「 川普逃避五次兵役 」。他先用擾亂聽聞的「馬侃非英雄」說,模糊他心裡惶恐逃避兵役的主題,轉移焦點,讓川粉專心注意素來未曾聽聞的,而且是針對長年鬱卒的越戰退役軍人進行「譁眾取寵」的「馬侃被擄故非英雄」謬論。

謊言騙取「草地人 rednecks」的選票是川普最愛。川普認為草地人好騙難教。再舉最近二例:

一、他於 10 月 30 日,語出驚人, 向密西根選民說 「如果有人死於 COVID-19 病毒,我們的醫生就可多賺錢」。廢話!

二、他於 11 月 5 日計票未完,即向 AZ、PA、GA、MI、NV 州法院提告,要求「停止計票 Stop the count」。計票負責人出來向選民保證:「計票都是依法行事,無人可阻礙我們依法行事。」11 月 5 日 美東時間 6:45 pm,他親自出來向國人宣布,若根據有效票,他已贏得漂亮選戰,連任總統。他強調若也算進無效票,對方就可繼續暗地裡做票「偷竊選舉 steal election」。球員意圖利用威權當裁判,謊言連篇,無風起浪。前白宮安全顧問波頓今年六月就曾說過:「 川普 一言一語,一舉一動,不顧危害國家,只為當選連任。」。這話我五年前就想過。

社會大亂不安是川普所最希冀。世間不亂他就沒戲唱。他擅長「讓對方把受騙的假象當成真象」。他自小霸凌成性,這種「步數」當然駕輕就熟。霸凌的人有二個希求,左手毒藥右手解藥,存心搞亂世局,然後試圖扮演平亂角色,爭取世人擁戴。這就是川普難移的霸凌秉性。

川普的瘟疫政策:昏庸無人道

川普不顧瘟疫猖獗,不管百萬人死活,只顧私人競選造勢,地盤選票。同是人,我不認為任何人對百萬病亡者,可以如此無同情心;對醫科學的防疫措施,可以如此昏庸無同理心;對整個人類,更不可如此無人道。我的理解是,川普或拜登,誰才會有對策。對策早有 Fauci 權威醫學團隊提出「口罩」「保持 6 呎社交距離」 等防災策略。而川普刻意把瘟疫政治化,背道而行。病毒是靠人體載體 carrier 延續活性,他的競選造勢,擁擠人群如空拍所示(圖三左),分明是昏君作為。這種昏君作為,導致十月初他全家三人,連帶白宮三十五人罹患病毒。 他罹病後幸災樂禍的態度,更應譴責 。近至昨日,還有報導傳出白宮有六人,包括川普的幕僚長,驗測出陽性病毒。《時代週報》10月19日封面病毒瀰漫白宮屋頂(下圖),警告不了川普不戴口罩不抱持社交距離的昏庸傲氣。



川普10月31日在冠狀病毒延續猖獗時,在賓州展開競選造勢。圖/擷自網路視頻,作者提供



10月19日《時代週刊》封面。圖/擷自網路視頻,作者提供

弄巧成拙

川普若依他自己的醫學團隊權威 Fauci 的防災對策行事,他就會有明君聲望,這次競選總統連任,就不會選得那麼辛苦。不過,奸巧如他,他屢屢反對 Fauci 防災策略,誰會知道他內心的盤算?不懂人命關天的川普,玩世如此,實令人扼腕嘆息。他認為不戴口罩,不守社交距離,成千成萬的川粉可自自由由集會歡呼造勢,必有助於他的選情,結果反被無情的病毒毀了他的連任美夢。

比較川普和蔡英文之同異

相同處

在依法行事計票進行當中,川普依靠權勢走法院,要求「停止計票」,意圖中途謊造已贏得選舉的印象。這與蔡英文封存學校教職升等證書文件,營造自己握有合格論文的假象,異曲同工,同是非法威權作風。依法計票還未完成,川普見他暫時落後,便在電視上大放厥辭:”This is embarrassing to our country; we were getting ready to win the election; and frankly we did win the election.(翻譯:真使我們國家感到尷尬;我們正在做贏得選舉的準備;坦白直率地說,我們確實已經贏得了選舉。)他真會把世上民主最大國家的人民當白癡。怎麼總統勝選,可用他的這種方式宣布當選?

川蔡二人,腰纏滿貫。川普聯邦稅只繳美金 $750,蔡英文反 18 趴領 18 趴。同出一轍,兩人都願與庶民站在一起,都有廣大的支持民眾。

好在,觸犯假公威權濟私敗德,民主國家同是要遵循法律程序辦案。

相異處

不同的是,蔡英文敢令官員舉行記者會,拿出近五百錯字的泛黃散張寫作草稿,充當一本一本的合格論文,欺騙台灣民眾。美國民主比台灣民主發達,川普沒有蔡英文那樣大膽,還不敢坐陣白宮,下條宣佈「停止計票」、「我已當選連任」!

蔡英文選前舞弊,川普選後才意圖嫁禍他人,說拜登舞弊。

蔡英文對外說謊,是她自己提起,自己圓謊,外界追究,有路可循。川普對外說謊,也全是他一人獨創,一人圓謊,外界難於隨他出爾反爾。

蔡英文的說謊造假,歷歷在目,她公然保護自己,也同黨營私騙取選票。川普的說謊造假,公然流言蜚語騙取選票,私下同黨營私,司法懲罰,由結夥替身認罪。

說謊對象的不同

文前已經提過,對說謊造假的蔡英文咬牙切齒的人,會喜歡在美國也是大謊家的川普。可分三類:說謊就是說謊,蔡、川二人都不對;說謊人人會,蔡、川二人說謊都無所謂;喜歡蔡,蔡說謊無所謂,喜歡川,川說謊也就無所謂。

BATA 讀者的 PO 文

《建國正名制憲座談會》與「阿扁政治寃案」「英蝗論文門」議題

此第八次座談會美國時間 11 月 2 日開會前,有 BATA 論壇讀者 PO 文直言,此座談會「掛羊頭賣狗肉」。全文如下:

「英蝗御用的民進黨 / 國民黨已經是絕對絕對多數控制立法院包括全「中國,台北」各處部門機構,其影響力甚至遍及英美中各國? 就直接宣布台灣獨立建國,幹嘛還要「建國正名制憲」? 連「阿扁政治寃案」「英蝗論文門」這麼切切司法轉型的議題都不願意也不敢「國際線上座談」,司馬昭之心,路人皆知,請別再掛羊頭賣狗肉打假球浪費大家寶貴時間好吧!?」

以上短短 140 字,寫出了台灣有些知識分子在論壇上的問題:性喜創造問題,自己卻無心提出如何解決問題,就是大家口熟能詳的英語 prefer to be part of problem, rather than part of solution。似乎是,問題存在一天,合理化自己洞察問題的能力就可延續一天。說也難怪,亞細亞孤兒台灣命苦,四百年來,問題延續不斷,台灣民心長年滋長抱怨,「忞因」傳承習以為常,人人自然就感覺不出「只批評不提方案」不是解決問題的方法。上面 BATA 論壇的言語,不是誠心的建議,而是鄙視的指責。

我三個月前從 BATA 論壇得知這個本名「正名制憲座談會」,自動加入時,並未曾聽過會長的名字,直到接到第一次開會通知時,也才知道原來此後每次開會將由《政經傳媒》彭文正教授親自主持 — 真是意外欣喜。所以,我加入這個座談會,完全不是「因人不因事」,而是「因事不因人」。

我爲什麼事加入這個座談會?一開始,我覺得取名「正名制憲國際座談會」不妥。我先上網查究「座談會」和「研討會」的分別。查出「 座談會 」並非只是飲茶喝酒閒談 。接著我就進入正題。第一次發言,我介紹一本書《正名 100》,接後每會一文,在《民報》上發表了七篇文章,全都有關「正名」,強調「正名」只是手段,「建國」才是目的。經大家同意,座談會的全名早已加上「建國」而成「建國正名制憲國際座談會」。

我努力澄清「建國」是「目的」與「正名」是「建國手段」不同層次的意義之後,今後的努力,就是想要開始自修「制憲」的功課。顧名思義,這個座談會進行中,成員未談及「阿扁政治寃案」與「英蝗論文門」是很自然的事,絕非有意「掛羊頭賣狗肉」。

我的經驗與建議

「阿扁政治寃案」出獄後,我在高雄見過他二次,我也為論文門在《民報》發表過好幾篇文章,也為童文薰律師的《總統青春故事館》在書中寫推薦序。基於此經驗,我覺得大家都有機會隨時參與各種「愛台」工作,無需依靠他人做自己想做的事。任何人都可參加「建國正名制憲座談會」,只要通知會長一聲就可。其他,我覺得最能互相鼓勵的是,請 BATA 投書人成立「『阿扁政治寃案』與『英蝗論文門』」國際線上座談會。成立後必可與「建國正名制憲座談會」相得益彰。

本次座談會之專題演講節目

本(第八)次座談會,由二位會員主講。演講內容請讀者點閱文末《政經傳媒》的【現場直播】台灣建國正名制憲國際線上座談會 EP8|2020.11.03

講題、講員分別如下:

(1)創造建國的契機:台灣國的靈性文化重塑

劉裕宏Lâu, Jū-Hông,USA + Taiwan 台灣,太平洋宗教學院社會轉型 碩士生

(2)台灣民族獨立革命的前途

劉重義 Ted Lau,Taiwan 台灣,台灣民族同盟總召

特別介紹網路廣播 Podcast《高談闊倫聊天室》

在此推薦由本《國際座談會》澳洲台僑高玉林驗光醫師,及德國台僑謝昀倫音樂博士共同主持,並與《政經傳媒》團隊所共同製作之網路廣播 Podcast《高談闊倫聊天室》。在這兩位各自學有專精的台僑青年主持之廣播節目中,除了聊天主題天南地北,無所不包。有時更會聽到其對全球或台灣時事新聞的獨特看法與觀點!歡迎海內外台灣朋友訂閱按贊與分享!

廣播直播時間:11月9日起,每週一與週四 台北時間晚上七點

線上收聽網址如下:

1. YouTube 平台: https://www.youtube.com/playlist?list=PL9Yk0WXcJmng_B9vpcZGG-bNjjKt3tI5x

2. Sportify 平台: https://open.spotify.com/show/72ncz3CEpvc6udeuYHL1Kl

3. SoundOn 平台: https://player.soundon.fm/p/dcaca90c-08ce-4cf4-9f67-d476366f2589

若對節目有任何問題或建議,請電郵:eule.koala.talkshow@gmail.com

本座談會發起第一次聲明

請讀者並邀請親朋好友參與聯署本《台灣建國正名制憲國際座談會》發起的呼籲:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfBiEzpddXfdPj2XcP83kk1QTv85poPOe0V3kIerX6fs_vY-A/viewform?usp=sf_link

結語

人道關懷、普世價值

大家來為「人道關懷、普世價值」而戰。有幾分證據,說幾分話,有事實證明,表達意見才不淪為胡說八道。假如我們沒有自己的觀察,容易被人牽著鼻子走。

2004 連宋之亂

大家對 2004 年「連宋之亂」必定印象猶新。美國總統大選於 2020.11.3舉行。2020.11.7 11:25 am 宣布結果,Joe Biden 當選,副總統 Kamala Harris。當選演講 2020.11.7 8:00 pm。川普 Donald Trump 落選,抗議選舉無效,未接受選舉結果。拜登等了八個半鐘頭,不見川普出面做禮貌性接受選舉結果的演說(concession speech)。各家電視報導,都說川普抗議「選舉無效」,自己決定自己應該是贏家。

2004 敗選的 連宋指控阿扁的當選「無合法性」 ,拒絕參加阿扁總統的 520 就職典禮 。靜待川普對拜登「當選無效」之訴如何發展。明年 1 月 20 日是否可見川普在拜登總統就職典禮上祝賀拜登。

我想起美國川普與台灣「連宋之亂」的相似點,就以此影像短評日記做此文結語:

【現場直播】台灣建國正名制憲國際線上座談會 EP8|2020.11.02



完稿於 2020.11.7. Cincinnati, Ohio, USA