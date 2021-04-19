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每日國際焦點

英國因應俄烏衝突升溫，將於5月派遣戰艦前往黑海。

捷克驅逐18名俄國外交人員，控訴俄國情報單位與2014年軍火大爆炸有關。俄國震怒。英國表達全力支持捷克。

以色列與希臘簽屬史上最大規模國防採購合約。以色列公司艾伯特系統將於22年內協助建設與營運希臘空軍訓練中心，預算16.5億美元。未來雙方可進行聯合空軍軍演。

沙烏地阿拉伯與伊朗進行不公開會談以減輕衝突，主要針對伊核協議與葉門問題。

日本

首相菅義偉與輝瑞藥廠執行長會談達成協議，取得疫苗追加供應。

南韓

質疑日本釋放福島輻射水，與美國立場相反。

澳洲

聯邦與南澳簽11億澳幣合約資助能源減碳。

英國

因應俄烏衝突升溫，將於5月派遣戰艦前往黑海。

捷克

驅逐18名俄國外交人員，控訴俄國情報單位與2014年軍火大爆炸有關。俄國震怒。英國表達全力支持捷克。

俄羅斯

與白俄羅斯羈押2名白俄反對人士。

德國

賓士母公司戴姆勒將在德國雇用1,000名程式設計師。

西班牙

警方掃蕩3D列印槍枝工廠。

希臘

在外長與土國互嗆後，表示與土國改善關係可能困難，但並非不可能。

美國

拜登表示將增加非法偷渡客收容上限。

航太總署表示將送出一架小型直升機前往火星，將讓火星首度有飛行器。

威斯康辛州基諾沙發生酒吧槍擊案3死2傷。

德州發生2人乘特斯拉卻無人在駕駛座上任由自動駕駛，車撞樹2死。

德州奧斯丁公寓發生槍擊案至少3死。

加拿大

編列120億加幣疫情經濟支援預算。

發生第二例施打阿斯特捷利康疫苗後血栓。

以色列

與希臘簽屬史上最大規模國防採購合約。以色列公司艾伯特系統將於22年內協助建設與營運希臘空軍訓練中心，預算16.5億美元。未來雙方可進行聯合空軍軍演。

81%國民接種疫苗，以色列宣布可不戴口罩。

以色列央行保持低利率以利經濟復甦。

沙烏地阿拉伯

與伊朗進行不公開會談以減輕衝突，主要針對伊核協議與葉門問題。

阿富汗

美國白宮表示不保證美軍撤離後的阿富汗未來。

敘利亞

將在5月26日舉行總統大選。

查德

叛軍推進美國撤離使館人員。

福和會官方網頁：www.fratwn.org