日本給台灣124萬劑的疫苗，葉毓蘭竟說為什麼不給311萬劑。別人送東西給你，你不說感謝，倒過來說給的不過，是在侮辱送東西的人。示意圖／擷自公視新聞影片，民報合成

一、民進黨的政治責任

5月11日以後，台灣武漢肺炎的疫情大爆發，對民進黨來說，這是空前的大危機。因為諾富特旅館的管理出了問題，而機師的3+11應該是造成疫情爆發的大破口。面對疫情爆發，各方政治勢力的表現真的是令人嘆為觀止，讓人擔憂台灣未來的發展。

疫情的爆發，如果從我的觀點來看，主要有兩個原因，一個是所謂防疫疲乏的緣故，大家鬆懈了，但沒想到就在這個期間，華航機師就把武漢肺炎帶進境內。做為執政黨的民進黨當然必須對此負起政治責任。但是跟著下來最重要的就是：如何防止武漢肺炎的擴大。看得出來，疫情指揮中心一開始時，是有些亂了陣腳，在各方與地方政府的批判之下，指揮中心好像才慢慢步入正軌。其實，如果台灣是一個正常的國家、正常的社會的話，那麽大家碰到一個看不見的敵人時，所應該思考的是：要如何共同去對抗這個敵人，而執政黨在這個時候，至少應該把爆發的責任講清楚，而要什麼時候處理，是可以在緊急時期暫緩，但至少應講清楚什麼時候要處理。否則，執政黨的政治責任會被模糊掉。

二、荒腔走板的國內政治

（一）國民黨還是台灣人的政黨嗎？

國民黨在疫情爆發之後，人們所看到的是：只會謾罵、不停攻擊、毫無建設性發言的一群政治人物的群魔亂舞。舉個例來說，國民黨說民進黨不買疫苗，這是個不符現實的講法。因為民進黨有向德國BNT購買，但遭受中國共產黨的阻擋，因此像大S故意說蔡屠殺我們，其實明眼人一看就知道這是大S跟汪小菲幫共產黨演戲，而要使民進黨接受共產黨疫苗的手法。尤其日本給台灣124萬劑AZ疫苗以及美國說要給台灣75萬劑疫苗以後，更使得「民進黨不買疫苗」的說法之殺傷力銳減。國民黨的立委在總統府繞行、江啟臣與楊志良的台灣點燈，會讓人們感覺這只是為了反對而反對。做為一個反對黨，本來在民進黨出差錯的時候，它如果能夠提出有建設性的方法，例如幫忙台灣買到疫苗，或是請中國不要阻擋台灣購買疫苗、或是發動民間捐款補足醫療能量、或是整合國民黨的執政縣市共同防疫⋯，那麼國民黨在8月的公民投票要獲勝就輕而易舉，而接下來的地方選舉，國民黨要獲勝也就簡單的多。可是這個黨在中國共產黨介入的情況下，顯然已經不是國內的政黨，而是共產黨的統戰工具，所以常常會出現一些令人搖頭的表現，例如日本給台灣124萬劑的疫苗，葉毓蘭竟說為什麼不給311萬劑。別人送東西給你，你不說感謝的話，人家不會說你是啞巴，但是倒過來說給的不過，其實是在侮辱送東西的人。如果以「政黨是代表人民」的角度來看國民黨，那麼，這個政黨會被說神經病的政黨，但如果說是共產黨在台灣的支黨部，那麼其行為就可以合理說明。

（二）連翻譯也要硬拗

其實，被歸類為藍營的人士的很多行為其實是破綻百出。像朱學恆長期以來被稱為宅神，但是這次他的表現，我基本上已經將之歸類為藍營人士。

我會將之歸類為藍營人士的理由是：他用送葬用的花圈給CDC，這種行爲是詛咒的行為，在傳統的中國儒家政治當中，把人比喻為禽獸之屬是常見的行為，這如果從現代尊重人權的社會來看，是對人性尊嚴的嚴重侮蔑。人性尊嚴的想法就是：不能把人當成手段來看待，要尊重每個人，將之當做一個具有價值的目的加以看待，朱學恆大可彰顯陳時中的責任，要求其負起政治責任，但他這種行爲不外顯示出：他的政治行為就是中國式的政治行為，沒有近代化過。而更重要的是，他為了把自己的行為正當化，就把日本自民黨參議員佐藤正久接受訪問的影片（日本的東京電視台《日經新聞Plus 9 BS》）找出來，要證明說台灣是因爲要用自己的國產疫苗來接種，所以只要124萬劑，而顯示這個意思的日文是「とりあえず緊急的には100万回分という話が当初ありました。」這一段話，朱學恆把他翻譯為「⋯於是只需要應急的100萬劑疫苗。」

其實，とりあえず這個字並沒有只要的意思。我就稍微把這個日文字的用法講一下。我們到餐廳點菜時，如果菜單有很多菜，或是朋友還沒有到齊，那麼我們會說：先點這些，等一下人來了或是有需要時在追點。這在日文，我們會說：「とりあえず これで」，其意就是：暫時先點這些。既然是暫時，那麼表示等一下會再點的意思，既然會再點，那當然就不是「只」點這些的意思。朱學恆為了證明他是對的，竟然找一位陳弘美來助勢證明。看到這則新聞，我真的很錯愕，竟然找一個不是大家都懂的日文來證明被流傳網路的內容是沒錯的，如果說とりあえず這個字真的還有「只是、只有」的意義的話，那這個討論是有可能證明流傳的網站的內容未必是完全造假，但問題是とりあえず絕對找不出「只有、只是」的意思，朱學恆真的是連翻譯也要硬拗。朱學恆的作法讓我感覺跟秦朝的趙高的「指鹿為馬」的動作並沒有什麼差異。我只能說：從朱的動作來看，他是一個被中國政治文化深染的公共人物。

三、民進黨的危機何在？

（一）台灣還可能有真正的公共領域嗎？

這一次的疫苗爭議當中，我想讓國民黨最有深深感受的是：以前國民黨用媒體抹黑、醜化民進黨的手法，這一次是民進黨也用媒體當手段來對抗國民黨，而且民進黨對陳培哲院士抹紅的手法，讓大家深感錯愕。陳培哲是國產疫苗審議委員會的委員，照理講，他應該在審議時才辭去委員一職，才比較合理，因為，他可以在審議過程中，把他認為是政治介入的問題暴露出來。但他還沒審就先辭職，而且講審查最大的困難來自蔡英文。其實，他還沒把真相講清楚，就辭職，結果被民進黨抹紅之後，他馬上閉嘴，這是他最大的敗筆。但透過這一次民進黨的抹紅，讓大家真的知道：民進黨在執政之後，是如何努力的經營媒體，並把它變成是一種工具用於保護自己、攻擊敵人。台灣的政治要期待有一個真正的第四權，而能真正中立談論政治的空間可能已經不存在。

（二）政治不能凌駕於身體安全

其實，這次國產疫苗的爭議，作者可以從幾個角度來看。首先，國產疫苗或是生技產業的發展如果是蔡英文競選總統的政見，那麼在野黨基本上是應該尊重的。在英國的國會有所謂的「薩爾斯培里習慣」，也就是說，為了實現執政黨在選舉綱領當中所列舉的政策而由政府所提出之法案，上院（俗稱貴族院）是不會否決的。因此，在野黨最重要的是對於執政黨在生技科技的發展上的監督，不能讓執政黨有違法亂紀之處。

這次，在國產疫苗的開發、生產、使用上，民進黨犯了許多的錯誤。許多人也大概知道疫苗技術是美國給我們的，因此，國產疫苗又牽涉國際政治的問題。但不管是國際政治問題或這是蔡英文的政見，疫苗既然要打進人的身體，那麼在科學上一定要證明其沒有問題，而且必須有效。在科學問題沒有弄清楚之前，陳時中就不能講說7月時要用國產疫苗100萬劑，因為這已經超出他的權限，也因為這個緣故，就連民進黨的支持者很多都會認為審查委員應該已是完全的橡皮圖章，高端要通過審查，那當然沒有問題。換句話說，很多人會認為高端疫苗之審查只是個形式，必然會通過，因為總統與國會都是民進黨執政，但這反而顯示出民進黨的國會議員沒有盡責，變成是蔡英文的橡皮圖章，因為國產疫苗如果真的有效而且價格合理，那麼民進黨是會獲得掌聲的，但是現在並沒有任何這樣的保證，而是民進黨順著已定好的版本在進行政治程序而已。

四、台灣的政治有進步嗎？

民進黨在行政、立法方面掌握了主導權，這使得執政非常順利，但是壞就壞在國會無法監督行政，尤其國民黨亂搞，更使民進黨的立法委員有遮羞布，可以在保衛政權的大義名分，讓疫苗政策真的變成是一人決策，更糟糕的是：竟出現國會議員要不到3+11的會議記錄。這絕對不是國會的常態，這是台灣民主的倒退，總統不應該有這樣的作為。

國民黨的亂搞，台灣人期待有第三黨能取代國民黨，本來，柯文哲與郭台銘的結合被認為是取代國民黨、擷取國民黨支持者的第三黨崛起的機會，但是柯文哲的「術仔」性格與好心肝事件的爆發，都顯示出民眾黨與國民黨沒有什麼兩樣。

我們在此次疫苗爭議當中所看到的是一個完全沒有近代化的政治文化深深烙印在各政黨與政治人物之間。這是台灣的隱憂。



疫苗研發生產。示意圖／擷自公視新聞影片