中國學者劉國深提出他的危言聳聽「極限爆炸」之論，在泛統輿論界被大炒特炒恫嚇蔡政府。蘇起也表示「憂心忡忡」，聲稱中國可能對台採用「懲罰式軍事行動」。事實上，台灣正處於數十年未曾有優勢地位，若不能或不敢善加掌握，天予弗取，豈不大可痛惜？圖／擷自中國台胞之家網站

一則冷笑話。據云有一揚言自殺之人，一日被發現俯伏桌面身死，桌頭則滿擺手槍、尖刀、毒藥、毒針等自殺用具。然而驗屍結果，卻發現他並未使用到其中任何一項，而是被自己活活嚇死。

多年以來，各路泛統派人物基於各種動機，經常以對岸中國可能動怒動武恫嚇國人，「你若膽敢如何如何」或「你若不如何如何」，即可能招來不測奇禍，語氣不可謂不重，說來也是一本正經。

不過台灣人民對這類警告似並未太在意。多年來未聞曾有人嚇到失魂落魄，一如那場揚言自殺之人一般活活嚇死，也未聞有人嚇到乞助於心理醫師。而所謂招惹到上國即可能招致武力攻擊，多年來也從未見兌現一次。但泛統派挾共自重恫嚇國人作風不改，依然樂此不倦，似是也在印證牛頓物理學的動者恆動理論。

台灣人民不太在意大難將臨的「嚴重警告」，可以從兩樁經典案例得到鮮明驗證。

1994年台北市選舉市長，參選人之一的趙少康，即在政見發表會宣稱「這是一場戰爭與和平的選擇」，意思是台北選民選他是選擇和平，反之若是選中另一候選人陳水扁即是選擇了戰爭。他這一預言也引來陳前總統那句名言，「有那麼嚴重嗎？」結果是台北市選民並未被他嚇到而選出陳市長，但戰爭也並未隨之來臨，果然沒有那麼嚴重。

之後的1996年台灣舉辦首次總統民選。當時的中國總理朱鎔基即擺出猙獰面孔威脅台灣人民，企圖影響選舉結果。而總統參選人之一陳履安，也即呼籲李總統「以蒼生為念」退出選舉，以免為台灣招來橫禍。但李先生不為所動，台灣眾多「蒼生」也全未理會陳履安的「憂慮」，依然選出李登輝擔任第一位民意所產生合法總統。然而台灣也未因而招來橫禍。對岸朱鎔基輩也只有抹抹臉接受台灣人民的決定。

朱鎔基威脅台灣適得其反

也幸好台北市民，李前總統和台灣選民都未被虛聲恫嚇唬倒。如果台灣每逢大小選舉，選民投票前都要先揣摩上國中意何人，不敢做下違逆上國意旨選擇，則台灣即連「芬蘭化」也稱不上，而是雖無特區之名而前此已成為實質特區矣。

泛統派挾共恫嚇台灣人民，動輒即是對方可能變臉動武。國內發生任何與政治有關或無關重要事件，都能迎合這一主題像煞有介事炒作。如前此教育部調整「中學課綱」，即有論者聲稱此舉可能逼使中國提早出手云云。然而此事純屬台灣內政，既未影響到中國，也更難稱之為挑釁。為何有人居然認為中國可能為此動武？

疑問的解答，恐是拋出動武論者，也心知肚明，不認為上國會為台灣。中學課本文言文和白話文各佔多少比例，而赫然震怒出兵討伐，而是對自己看不順眼又無力阻擋的現實，說幾句嚇人狠話發洩一番而已。泛統派恫嚇台灣人民類似危言聳聽言論，應是也均可能如是觀。

如今課綱調整作業已進行若干時日，而且恐也大致完工，但也未見逼使上國動武膺懲。特洛伊公主卡桑德拉預言國家將有大難，結果竟果如其言，眾泛統派的災難預言，則是未見兌現過一次，也是宜乎國人未將之太當一回事。

泛統派恫嚇蔡政府

又如今520大日子即將到來，眾泛統派針對就職演說，自也不免提出種種告誡和指點，以期內容縱不能讓總書記感到窩心受用，至少也不要掃到他的面子。最低的期求，也該是講稿裡多有幾段珍視兩岸關係，帶有伏低作小，以小事大氣味語句。

此所以中國所謂學者劉國深提出他的危言聳聽「極限爆炸」之論，在泛統輿論界即被大炒特炒恫嚇蔡政府。國民黨要角蘇起也表示「憂心忡忡」，聲稱中國可能對台採用「懲罰式軍事行動」。

泛統派近於歇斯底里式反應，毋寧也是相當自然。一場武漢肺炎，暴露出中國之敗絮其內，距離偉大復興尚很遙遠，反之台灣則是表現亮麗舉世同讚。兩相對照之下，520演說若能因而鼓起勇氣，表現出邱吉爾式堅定精神，明白宣示「你是你，我是我」，殺殺那總書記威風，則台灣各形各色統派不僅會面上無光，今後再興風作浪恐也不如以前之容易。然而這一期盼，只怕仍會是不可能的奢望。理由為何，不說也罷。

520就職演說，會不會有泛統派恫嚇要脅下，淪為一紙蒼白空洞，通篇文藝詞藻官樣文告？結果是否如此，當然日內即見分曉。

台灣正處於數十年未曾有優勢地位，若不能或不敢善加掌握，天予弗取，豈不大可痛惜？

附記：本文有一句「像煞有介事」，是一上海俚語，意思是「真好像有那麼一回事」，是諷刺語。時下媒體常寫為「煞有介事」，錯矣。應撥亂反正。

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