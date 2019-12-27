由中選會主辦，今天（27日）晚上7點登場的第3場2020總統大選政見發表會，抽籤順序第2位上場的國民黨總統候選人韓國瑜，一開始就痛批蔡政府以及中華民國台灣已被民進黨的新潮流派系給綁架，「白天蔡英文做總統，晚上新潮流做總統……吃台灣人的肉、喝台灣人的血」，並點名邱義仁在幕後操控一切。

韓國瑜說當前台灣有四大危機：第一、蔡英文講不出中華民國未來方向；第二、人民痛恨貪污腐敗，蔡英文保證未來4年絕不設立特偵組嗎？第三、國家跟總統都被民進黨派系架空；第四、新潮流就是民進黨內的癌細胞，酬庸肥貓無數。韓國瑜還直接點名幕後黑手是邱義仁，指稱陳水扁與319事件的兩顆子彈是邱一手導演，他表示要跟邱義仁「直球對決」，並自誇自己是百年一見的政治奇才。

韓國瑜還提出「一例一休非改不可」，聲稱台灣資方被一例一休卡住脖子、勞方被一例一休餓到肚子，他說這都是蔡英文執政之後才導致的，已有多達4萬多家工廠倒閉。韓國瑜承諾自己如當選，會保證無薪假員工可領到6成薪。

韓國瑜最後還重申自己標榜的「庶民經濟」，他表示上任後會推動「1,000億的庶民經濟希望工程」，內含批發、零售、餐飲、樂活等百工百業，並成立「庶民經濟服務團」幫助這些民眾，韓國瑜還酸對手是讀稿機，不懂庶民，「一隻手看著天邊彩霞、重視高科技。但不要忘記，腳邊這些庶民經濟的玫瑰花。」