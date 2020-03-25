疫情持續擴大，不知何時終止，民眾必然減少於公眾場合進出，以自動車、無人機為食品、物品等的運送，必然有極大的需求性。無人駕駛車示意圖／Pixabay

全球正面臨武漢肺炎的強烈侵襲，迫使東京奧運延期一年，估計損失會達三兆以上日圓。尤其今年的東奧，一個相當重要的宣傳主軸，即是展現日本發展人工智慧，尤其是自動車的成果，甚至將2020稱為自動車元年。故在東奧延期後，如此的科技實力展示，可能必須轉向現實的抗疫工作。

為了迎接自動駕駛的來臨，日本警察廳於前年底公布道路交通法相關的修正草案，並於三月底截止公告，並檢討修正後，送交國會為審議，於去年五月底通過，且明文於今年4月1日正式生效。這也是為何，2020年會被稱為自動車元年的原因。

而日本國內的此次修法，首先是針對道路車輛法，即只要裝設有自動運行裝置的車輛，即必須裝有紀錄設備。如此的裝置，有如飛機的黑盒子，最主要是在事故發生時，能夠還原發生的原因。而這些設備，自然也得事先通過認證，才能使車輛上路。

至於最重要的道路交通法修正，最主要是開放第三級的自動駕駛。雖然，在開啟自動駕駛時，可以打手機，致可排除此方面的交通處罰，但仍須隨時注意行車狀況，以能隨時介入來應付緊急情況。比較值得注意的是，在駕駛中的飲酒與睡覺，仍被嚴格禁止。至於開啟自動駕駛時，可否為飲食或閱讀，則無法從修正條文裡看出，就有很大的解釋空間。

自動駕駛肇事責任不易釐清

至於因自動駕駛所帶來的肇事責任，則處於研議狀態，主要原因仍在於自動駕駛的複雜性。因在傳統以人力駕駛為主的肇事場合，即便車輛設計有瑕疵，但只要處於可控制的狀態，所有責任就會指向駕駛者，車輛瑕疵與結果的關係，恐因此被阻斷。但於自動駕駛的場合，隨著AI控制的比例上升，人力逐漸轉為配角地位，致使車輛本身的設計或製造瑕疵，可能會成為造成結果的主因。只是在第3級駕駛的場合，人力與AI到底所佔比例如何，實屬於未知，致顯得複雜，恐也難於一時之間法制化。（參考筆者〈 能讓人工智能具有倫理性嗎--從Uber自駕車肇事談起 〉）

而另一個是有關GPS定位與資料蒐集的問題。因於自動駕駛的場合，車輛本身必然連上網路與衛星，除了必須能避免駭客入侵外，關於這些資料的保存及使用，是否涉及隱私，而必須有一定的法律規範，也會是個疑問。

東京奧運，雖因武漢疫情的蔓延而延期，致無法在眾人面前展現日本於這幾年努力的成果。惟以目前疫情持續擴大，更不知何時終止來看，所有民眾必然會減少於公眾場合進出。尤其是面臨日漸增加的居家隔離，關於自動科技，尤其是以自動車、無人機為食品、物品等的運送，必然有極大的需求性。事實上，以無人車來為偏遠地區老人的餐點與醫療用品之輸送，早已進行多年，而原本在今年東奧，關於選手村至比賽場地的運送，也採用無人車。故在東奧因武漢疫情延期之後，不過就是將這些要用在奧運場的工具，轉向疫情擴散，因此造成的物流運輸。若果如此，要說今年是日本，或者是全球的自動車元年，實也有其道理。只是在自動車開被大量運用於日常生活之時，有關法制的準備，恐更必須儘早準備。