民國85年12月19日因為宗教掃黑，無端被捲入的太極門冤案，至今已25年，尚未完全獲得政府平反，號稱自由民主的台灣，這是一個尚待洗刷的汙點，期待小英政府「解民倒懸」，兹說明如下。

一、最高法院於民國96年7月13日已經判決太極門無罪、無欠稅，無違反稅捐稽徵法，弟子的敬師禮是贈與，代辦練功服也非營利，也獲得國家冤獄賠償。

二、起訴該冤案的侯檢察官，已經監察院民國91年3月4日調查並移送法務部議處，並且說明檢察官據以起訴的證據資料不符合證據法則。案發當時的稅務員史越生，在過世前接受媒體採訪也表示，當初侯寬仁找他去作證，只是做做樣子，是侯檢執意「就這樣辦」。

三、民國100年12月9日經行政院跨部會議後，依會議結論，國稅局就太極門敬師禮所得的性質公開調查二個月，所得到的全部資料全都是贈與性質，事實、證據這麼明確，國稅局應該據以撤銷稅單，歸還太極門已被強制執行拍賣的修行用土地。

四、最高行政法院民國107年7月26日107年度判字第422號判決，認定太極門為武術修行門派，弟子之敬師禮為贈與，國稅局乃據以更正民國80、82～85五個年度敬師禮相關所得的稅額為零，結束稅案。

五、國稅局卻獨獨留下相同性質的民國81年度稅單，強行拍賣太極門修行預定地。民國81年度確定判決是枉法裁判，在民國100年，國稅局針對敬師禮性質的公開調查結果全部是贈與，最高行政法院民國107年度判字第422號判決，也指出民國81年度有未及審酌的新事實、新證據。稅法專家學者也指出行政單位對於相同性質應做相同判斷，以行政程序法第117條規定來撤銷違法處分，並不受到既判力的拘束。

六、太極門於民國55年成立，至今已有55年的歷史，前後都沒有稅的問題，唯獨民國81年度的錯誤稅單，被強制執行拍賣修行用土地。這種邏輯錯誤是淺而易見。

報告小英總統，妳曾經表示推動轉型正義的初衷，並非清算、更非鬥爭，而是讓威權統治機關所犯下的過錯可以被揭露，讓受害者可以清楚歷史真相，讓這個國家可以繼續作為一個命運共同體，往前走下去。沒錯，太極門冤案就是威權時代的產物，這個冤案的受害者太多了，從民國85年底發生至今已25年之久，國家不必、也不應該再背負這個罵名，無論是行政一致性認定或是行政程序法第117條，以小英總統的睿智，解決太極門冤案易如反掌！呼籲小英總統。懇請小英總統，依據事實、證據，平反太極門冤案，還人民清白，留名歷史。