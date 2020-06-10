鎮南宮

鎮南宮建在民權社區，與五穀廟同在神農路上，相隔在100公尺內，地名叫南門外帝君廟，宮內奉拜關聖帝君，該宮有百年歷史，當初建築是木造廟宇（聽說以前是用泥土雕塑神像），坐南向北，廟內建坪不到5坪，神尊只有三尊，廟前有小庭園，因早期神農路路寬及民權路寬只有6公尺，第二次世界大戰結束，戰後在原地改建磚木造，建坪約8坪左右，廟邊建有乙座（燒金紙用）金亭，（廟前有乙處自來水供附近民眾使用），1969年神農路拓寬前，地方信徒耆老熱心募款，興建現有RC磚造，改建坐東向西，並且加漆眾神尊，雖然廟宇沒什麼古蹟特色，但鎮南宮歷史很久，10多年前成立管理委員會處理一切廟務，每年農曆6月24日是此宮關聖帝君聖誕，有多方信徒來參拜，香火鼎盛是民間重要信仰寺廟。



鎮南宮。圖／李界木提供

鎮安廟

1917年間，壯五地區一群孩童，以泥土雕塑三王公神像，奉祀祭拜，因神靈顯赫，求神問卜者，與日俱增。爾後就以竹子建造一間約三坪之小廟，同時添祀木雕神像。1920年將廟宇屋頂升高，隔年信徒陳憨鎚為感念王公之恩德，發起勸募籌建新廟，並取得宜蘭市「新源泰」商號林阿訓同意。捐獻土地六坪重建木造廟宇一座，據傳林阿訓捐獻廟地後，即生貴子，事業興隆。1931年該信徒再捐獻土地約0.08公頃，興建十二坪磚造廟宇一間，於1932年完工入廟。1964年，地方人士再度發起重建，以廿二坪磚造三門廟宇一座。陸陸續續幾十年的擴建，才有現今該廟之貌。



壯五鎮安廟：古公三王。圖／李界木提供



光緒二十八年間，村內兒童在田間玩泥為戲，塑造神像祭拜，後該田地主生病，一夜土塑神祇，托夢與地主：「林本源願治癒其病，但希望能捐贈土地建廟。」隔日地方即捐獻田地。圖／李界木提供



壯五古公三王廟（鎮安廟）。圖／李界木提供

宜蘭鎮興廟

本廟於清咸豐年間創立（據宜蘭縣政府68年10月宜蘭縣孝廟專輯載），距今約160多年，廟裡旰一匾額為光緒庚辰年（1880年）候選游擊府陳季忠贈，堪為佐證。 原廟址在四鬮一（現宜蘭運動公園內美福大排旁），當時旰一先賢在外地工作，得知當地三山國王顯靈，醫治很多病人，於是向該廟分靈在蝙蝠地，興建王公廟。日治時期，為闢建南機場，暫移楊士芳進士故居供奉，戰亂時曾移至大礁溪避難，民國初期在楊慶田醫師（楊士芳後代）等熱心人士，積極募集各方財力、人力，並請宜蘭監獄受刑人協助，應用原旰拆除，舊旰樑柱在現址重建。



宜蘭鎮興廟。圖／李界木提供



宗教是心靈的寄託，廟會是農村的文化。由鎮興廟管理委員會主導，社區善男信女組成的兩團誦經團，一團唸佛教經，一團誦道教經；每週定期聚會二次，由專人指導訓練。每逢農曆初一、十五，早晚各有一團主司誦經禮佛，虔誠膜拜感謝神恩，祈禱風調雨順國泰民安。圖／李界木提供

宜蘭市三清宮

三清宮位於宜蘭市負郭里，又稱崁仔腳王公廟。據蘭邑考古記載 崁仔腳位於大小礁溪沖入宜蘭河沖擊點，二次被大水衝毀，遂有＂水崩崁仔腳，王公走代先＂傳言。鄉里以被奉為當時陳正氏族，召集信眾興建祠廟，奉祀開漳聖王。 光緒年間，山洪爆發，祠廟被洪水沖毀，經發動崁仔腳庄內動員，由負郭里，另處的開漳聖王廟（靈鎮廟）割火，幾個月後小廟蓋成，訂名 「三清宮」，供族民參拜。 現宮宇係1951年，由陳本、張火德等多人，全力和地方人士共同勸募興建，並於1952年峻工落成，並經幾次增建，才有今日規模，已成地方信眾中心。本廟係混凝土鋼筋廟宇建築，古式廟建築型。



新建三清宮（崁仔腳）王公廟都有盛大典禮， 對唐代開邊封疆的大將陳元光， 獻上最崇敬的禮讚。圖／李界木提供



宜蘭市三清宮。圖／李界木提供



由五結城仔的靈鎮廟分火。圖／李界木提供

慈航宮

慈航宮位於津梅路上，斜對面為慈航一路，而在慈航宮廣場前的大水溝則是金同春圳。清嘉慶十三年間，一次蘭陽地區的洪水中，林南及林彩兩位村民，在以前的慈航宮前的河中，順水勢拾得一尊「天上聖母」木雕神像。而附近的居民聽到了這個消息，都一致地認為是聖母蒞境，要來庇佑我梅洲的村民。於是在溪崁這個地方，建立一座草庵來恭奉金身之後，村民們個個皆感受到了聖母的神威顯赫，自此附近居民生活過得十分平安，而使慈航宮香火旺盛。經過了數十年的歲月，神廟歷經數度的修葺，又在清咸豐年間，遷建土埆廟，於今天的慈航宮地址，日治大正時期才改成磚造，歷經幾次修建，始有今日規模。

內殿奉祀著天上聖母，是慈航宮的主神。慈航宮建築雕樑畫棟，宮外佈滿了許多龍形石雕，宮內不僅看得到木匠的精緻巧工，還有許多壁畫，描述著天上聖母的一生，和如何降服千里眼、順風耳，及為黎民蒼生服務的故事…，每張圖都自有它的傳說，其畫工栩栩如生，毋須再用文字說明，就可了解。



慈航宮（媽祖廟）。圖／李界木提供



慈航宮（媽祖廟）。圖／李界木提供

慈安寺

位於宜蘭河南岸，清朝時的噶瑪蘭城東北郊外，屬民壯圍堡五圍一結庄，日治初期五圍一結庄與五圍二結庄合併為壯一庄，至昭和15年（1940）日本人把壯一庄（範圍涵蓋現今的慈安、新興、和睦三個里）以及民權里，劃歸宜蘭市「旭町」。戰後，宜蘭市設48個里，慈安里因慈安寺得名。宜蘭河改道的轉折點「下渡頭」就在慈安寺附近，目前的行政區劃為慈安里第1鄰、第2鄰。



慈安寺及下渡頭大橋。圖／李界木提供



慈安寺內的黑面觀音：光緒廿一年日軍侵台，乃放火焚燒寺廟，當火勢蔓延至中樑時即告熄滅，佛像僅遭濃煙燻黑，並無受損，於是居民更加相信觀音佛祖靈感。供奉正殿被火勢濃煙燻黑的觀音佛祖聖像，其面部不易恢復本來膚色，於是「黑面觀音佛祖」聖像便成為慈安寺供奉神像的特色。圖／李界木提供

慈雲寺

位於宜蘭河北岸，清朝時為民壯圍堡七張庄，昭和15年與東村、延平、黎明等地區，同時劃歸宜蘭市「東町」範圍，戰後定名七張里。宜蘭河改道前，慈安與七張原本連在一起，共同祭祀一座「下渡頭沙埔仔佛祖廟」即目前七張里慈雲寺的前身。宜蘭河改道後，七張里與慈安里分踞河兩岸，反而和原本被改道前的舊河道所分隔的新生里（辛仔罕庄），同處宜蘭河左岸。

慈雲寺主祀觀世音菩薩佛祖，是上七張主要村廟，該廟原與對岸慈安里下渡頭的慈安寺合而為一，後來因請客事宜鬥氣，七張居民又於原地另建一廟，即慈雲寺，兩地分別奉祀。



七張慈雲寺。圖／李界木提供



慈雲寺的前身即是「下渡頭沙埔仔佛祖廟」。圖／李界木提供