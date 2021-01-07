1月6日川普決戰國會，挺川普的國會議員將發難，問題是多少人會站出來？會有何種結果？還很難說，國會的認證，是美國憲法設計的一環，通常只是程序上過個門，挑戰大選選舉結果並不常見，但是，此舉就算無法阻擋拜登上場，對這位新總統已經構成很大殺傷力，一個靠舞弊當總統的拜登，注定在歷史上被看成笑話，如果背後真的是中共控制，那美國就完了。

大選舞弊證據齊全

全世界持續要看美國這次舞弊大選如何落幕，從證據來看，中共對美國大選干預，可以說已經成功，各州舞弊手法一籮筐，把美國搞到一團亂，選前選後，主流媒體幫忙掩蓋，民主政治已經成為笑話，只要可以搞垮美國，對獨裁治理的中共，就是一場勝利，但是，美國的悲劇還沒演完，國會議員挑戰選舉結果，這一天是否會變成內亂，全世界都在看。

華盛頓特區政府已經呼籲，上街抗議的川普粉絲不要帶槍，而街上很多商店，已經開始替店面加裝擋板，防止被暴徒破壞，這是「黑命貴運動」學到的教訓，很多移民才知道，美國危機處處，華府居大不易。

主流媒體說，民兵組織支持川普，可能在遊行中以暴力展現，阻擋拜登上台，而保守派媒體認為，如果拜登總統坐上大位受阻，「黑命貴運動」會再度興起，雙方各持一詞，美國左右激進團體，分別放話。事實上，經過這場選舉，美國已經分割成兩個世界，更簡單說，中國因素介入之下，左派和右派的距離更加明顯，中共所到之處，全世界同樣被割裂，而媒體是割裂世界的元兇，以美國來說，因為自由主義根深蒂固，所以，媒體傾向左派思想者居多，最近一項蓋洛普民調，60%的美國人不相信媒體，尤其是主流媒體，更妙的是，相信主流媒體者，以民主黨居多，不相信主流媒體，以共和黨居多，而且雙方認知差距超過50%，因此，川普說，「社會主義敵人已經隨著媒體入侵美國，不是在門外」。

主流媒體不受信任

1月4日，《華爾街日報》再度落井下石，從背後砍了川普一刀，這一刀很巧妙把川普砍成一個干預選舉的政客，《華爾街日報》把川普和喬治亞州州務卿的對話，去頭掐尾，40分鐘談話，改造成4分鐘，擷取裡面川普所說，「你應該還給我一萬多選票」大做文章，認定川普威脅州務卿，暗示要州政府作弊讓川普勝選，被舞弊訊息壟罩的拜登，終於可以藉這條新聞，抒發鬱悶。

其實，當天談話雙方律師在場，川普只是表態說，喬治亞州舞弊太厲害，應該合法計票，剃除不合法的部分，就能還給我應該勝選的，屬於我的選票一萬多張，這樣子的完整說法，被主流媒體改造，隔一天，《紐約時報》專欄作家克魯曼，也抓住這個議題攻擊川普，克魯曼是我尊敬的作家，沒想到也和主流媒體一起墮落，說來真的很悲哀。

可以用美國最黑暗時刻，描寫當下的美國，今日美國其實有幾分類似二戰當年，被納粹逼到牆角的英國，半個歐洲淪陷法西斯手中，作家安東尼麥卡藤以「最黑暗時刻」，寫下首相張伯倫和邱吉爾之間的角力，張伯倫對納粹的擴張，主張綏靖主義，而邱吉爾反對綏靖主義，主張對抗納粹，就好像川普和拜登對中共共產擴張的看法。

邱吉爾在國會演說，留下一句名言，「甚麼時候，我們才會學到教訓，我們要討好，綏靖多少個獨裁者，我們才會學到教訓，當你的頭已經進入老虎的嘴裡，現在，你不能對他講道理」，美國一個頭已經落入中共獨裁者口裡了，可惜覺醒者稀少。

走向光明，靠得不是運氣，而是明辨是非。

從很多方面來看，挽救英國免於納粹鐵蹄的邱吉爾，政治路上並不順利，因為人格上的缺陷，這一點很像川普，到處樹立敵人，邱吉爾是典型反對建制派的政治家，他是保守黨議員，但是，支持自由貿易，和保守黨政策相反，有時候，走進議會，邱吉爾故意不和保守黨為伍，卻坐在自由黨勞合喬治的旁邊，但是，這樣的人，卻被認為可以帶領英國脫困，可見，真正偉大不是政客，而是人民的選擇，支持綏靖主義的張伯倫被逼下台，邱吉爾機會來臨了。

現在，美國人又面對黑暗時刻了，只是事情剛好相反，反共產法西斯的川普被政變，面臨下台，綏靖主義的拜登來了，敵人已經踏進美國門內，川普的選擇，也是美國人的選擇。



2021.1.6民眾為2020美國總統大選到華府抗議。圖／擷自PBS News hour影片