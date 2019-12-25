印度最近修正了公民身份法，允許來自阿富汗、巴基斯坦和孟加拉的非法移民可以取得公民身份，由於此法特別排除穆斯林，早已引發印度各地穆斯林民眾的大規模抗議；然而，除了穆斯林之外，印度境內的將近10萬名斯里蘭卡難民，也遭到遺忘，無法在新法之下取得印度公民資格，並引發可能遭到遣返的憂慮。

這些難民都是為了逃避斯里蘭卡數十年來內戰，才逃到印度當難民，他們當中許多人根本無家可回。

印度國會兩院先後在10日和11日通過公民身份修正法案2019(The Citizenship Amendment Act 2019, CAA)，並由總統簽署成為法律。

根據這項法律，凡是在2014年12月31日以前，因為受到宗教迫害，從阿富汗、孟加拉和巴基斯坦等3個鄰國逃到印度的印度教、錫克教、佛教、耆那教、祆教(拜火教)和天主教徒，都可以取得印度公民身分，但唯獨排除穆斯林。

印度內政部指出，這項新法也排除將近10萬名斯里蘭卡坦米爾人(Tamil)，其中大約6萬人居住在印度南部坦米爾那都省(Tamil Nadu)的多座難民營區。

總部在印度南部清奈省(Chennai)的非營利組織「伊蘭難民重建組織(Organisation for Eelam Refugees Rehabilitation)」的1名主管表示，這些難民中多數是印度教徒或基督徒。

這些難民有許多是契約勞工，當年被英國人送到斯里蘭卡茶園工作；而在斯里蘭卡內戰期間，他們希望能夠到印度過好一點的日子。

這名主管表示，大約2萬5千名兒童是在難民營中出生。除了印度以外，他們不知道還有什麼國家；但是他們現在可能別無選擇，只能被送回斯里蘭卡。

負責監督這些斯里蘭卡難民的坦米爾那都省官員，沒有對此事發表評論。

坦米爾那都省政府指出，印度內政部長夏哈(Amit Shah)已經向該省首席部長承諾，會考慮將坦米爾難民排除在新公民法之外。

斯里蘭卡內戰歷經將近30年後，2009年5月落幕，造成多達10萬人死亡。數萬人逃離家園，或被迫離開家園 其中許多逃到印度避難，尤其到坦米爾那都省。

（本文轉載自中央廣播電台）