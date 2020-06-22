總統府提出的監院正副院長名單及監委名單，讓人詫異。6年前民進黨於粉絲專頁批黃健庭是貪汙犯，6年後提名為監院副院長，黃案現在還在高院審啊？然而府方為何提出這樣的名單，難道不應該出來說明？既沒有解釋也沒有道歉。

國民黨團6月16日召開記者會將會反對行使考、監人事同意權，並表示國民黨團對於廢除考、監持開放態度，不會反對廢除，支持到立院修憲委員會處理。主席江啟臣更說，不如直接廢除監察院。廢除監察院是民進黨一直以來的憲政理念，今已是毫無阻力，為什麼不廢？蔡總統還要將二十九名監委提好提滿？眼前是那一黨在阻撓憲改？難道監委也是執政者拿來作為政治酬庸或政治鬥爭的利器？

落人口實，府方不在乎？

監察院是個待廢機構，若能回歸三權分立的理想最好。但如果民進黨不想立刻廢掉，至少多幾位像陳師孟這樣敢言公正的監委，或許監院還是能起相當作用。然這個民進黨是讓人越來越陌生，拿國家御史名器作政治交換的工具？自毀政黨價值。國民黨黃健庭當監院副院長，乍看是高招，黃健庭的父親黃鏡峰算是黨國大老，國民黨在「吹台青」風下培養的台籍人士，一箭三彫，「台東」入民進黨盤是更靠近一步、分化國民黨、報廢一個國民黨大將。只是，本土政權效法前殖民統治者的政治手腕，還玩得爐火純青？最高權力者的作為，已忘「新國家、新文化」創黨初衷？一個正在高等法院審理的案子，涉案當事人竟延攬去當監察院副院長？

黃健庭曾說「...我也向總統報告過我的案件，相關人士告訴我，這些都不是問題。」意思是那沒關係，在政治界很難找到真正全無疑慮者？要彈劾官吏的御史大夫，應具清風朗月、秉直清廉的人格特質，為人所敬重。因此本來就不應該在政黨政治泥淖圈裡找，將御史名器拿來做為酬庸或政治算計。

最終，黃健庭雖然在民意海嘯下自己退了，但也傷及民進黨。這是警告政客，權術之外還有價值。有良心的民進黨公職及全國公民應堅持憲政價值、憲改意義，讓民意制裁那些為所欲為的政客。

政治文化墮落，權謀之外價值何在？

建立優質的「政治文化」為國家百年基業著想，應是本土政黨的核心價值。所謂「上樑不正下樑歪」，太多政治盤算必腐蝕民主、傷及國本。且看連地方議會也走樣，許崑源是什麼底？死者為大？所以國、民兩黨議員合流，讓有議論的許議長，成了「永遠的榮譽議長」，連民進黨代表也加入協商簽字，追謚有黑道背景的許議長？如此叫父母、師長怎麼教孩子是非？雖然許家拒絕了，但此封建愚蠢的行動，竟然民進黨公職也有一份。不久前郝柏村過世時，文膽周玉山透露他的兩個遺願，一是不接受插管治療，另一是不接受民進黨政府所頒發的褒揚令。然總統蔡英文第一時間還回應，強調「郝柏村對國家的貢獻，頒褒揚令是理所當然」，如此聽在綠營支持者的耳裡是「真嚥氣」，這些權謀完全背棄綠營價值。

被殖民者模仿統治者，背棄初衷，哀

監院提名爭議遠遠不止身纏弊案的黃健庭，其他幾位也有：陳景峻，民進黨籍北市長大選期間，還任對手柯文哲的副市長；陳伸賢自稱國民黨失聯黨員，任水利署長期間遭彈劾……真正該留下的是乾淨敢言的陳師孟監委，該擔任監察院長的是令人敬重的陳師孟，然司改怠惰，陳師孟獨木難撐天，只好選擇離開這個體制。如果蔡總統堅定留下陳師孟並聘為監察院院長，人民自然或能相信轉型正義、司法改革是做真的，相信本土政權還有心朝向新國家、新文化的方向航行。

廢監時機已成熟，然蔡政府不但不廢，還提好提滿不適人選？被殖民者模仿統治者，哀！無心打造新國家、新文化，還是黨國體制下腐敗的政治文化與殖民體制的延續。選後和李筱峰老師見面，他說：要表列第二任民進黨全面執政後該做的事，傳達予總統，督促蔡政府！我說：難，選前要選票都不理了，選後，怎可能？