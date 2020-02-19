行政院發言人Kolas Yotaka表示，行政院會明(20)日將通過「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」，草案規定，受檢疫隔離者若企業不願意給薪，政府擬發放生活津貼補助。圖／行政院記者會資料照

鑑於民眾因武漢疫情遭到隔離檢疫，而無法上班造成生活困難者，行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）今天表示，行政院會明(20)日將通過「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」，草案規定，受檢疫隔離者若企業不願意給薪，政府擬發放生活津貼補助。

Kolas Yotaka 表示，因應武漢肺炎制定的特別條例草案，上午已向行政院長蘇貞昌簡報，法案名稱定為「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」，共18條，施行期間自109年1月15日起至110年6月30日止。立法目的是為針對COVID-19武漢肺炎疫情對我國的經濟、社會衝擊提出因應之道。

Kolas Yotaka 說，特別條例所訂定的特別預算規模為600億元，以移用前年度約360餘億歲計賸餘支應，其餘可舉借債務支應。其草案內容除包括對防疫的規定、從事防疫的醫事人員的補貼、受檢疫隔離者的補助與請假事宜、徵用物資的規定與補償、企業紓困與振興的依據等等，內容涵蓋面廣。

至於勞動部日前提及，為提高國人配合防疫意願，希望行政院比照嚴重急性呼吸道症候群（SARS）做法，對於因配合衛福部防疫需求，居家隔離或集中檢疫者，無論是因公或旅遊探親返台等理由，通通提供生活津貼。對此，Kolas Yotaka表示，草案的確規定，受檢疫隔離者若企業不願意給薪，政府擬補助，實際內容以明日院會通過為主。