最近這一陣子，台灣的疫情擴散相當嚴重，也掀起了「疫苗」之戰，大家都知道：「人命關天」且迫在眉睫，這時候總會有不少的政客（選舉到了）或名嘴或網路，充當專家人士，甚至是掌握各疫苗公司的第一手資料：如我所任職的公司—輝瑞（Pfizer）與德國的BNT，及BNT與中國上海的復必泰公司...等之間的商業與技術合作關係的種種機密與細節，還有每一家疫苗公司的產量、技術、價格，甚至AZ或輝瑞或BNT或莫德納（Moderna）與台灣政府採購契約及交貨的機密及細節，他們可真厲害都能瞭若指掌，一張嘴唬爛，真是口沫橫飛，天馬行空，猶如「別郎在呷米粉，你在旁邊喊燒」，或者是「馬後砲」的後知後覺者！而網路上，「疫苗」有關真真假假的新聞及資料滿天飛，其擴散之廣之速超過這疫情！

若按照法規（如美、歐、日..等）及慣例，任何新藥或新疫苗的純度、品管及三期的臨床實驗至為重要，即以「有效性」及「安全性」—包括長期的副作用（四期），按照法規程序，任何新疫苗或新藥上市要七到十年，但當時川普眼見美國人民因「中國病毒」死亡人數逐漸攀升，在這人命關天的時刻，是否不要拘泥於FDA的法規形式呢？這也是當時他在事實與現實衝突的困境裡，他決定以巨資提供輝瑞及莫德納兩家公司加速研發製造疫苗，他也要求FDA縮短核准時程：即臨床二期完成後就提出申請及同時做三期實驗，儘速審議，若沒有問題後，能夠緊急批淮，更希望在一年內能夠批准及施打，這就是有不少的美國人尤其是在上市初期，仍在猶豫而不去施打的主因！其實這也是他連任及政治的大睹注，當時也被駡得很慘，說他將美國人民當白老鼠作實驗，雖然目前成功了（但尚未知長期是否有副作用？），而他已經下台了！如果失敗，且病亡非常慘重！那麼他將在美國政檀上永不翻身，甚至是歷史上的罪人啊！

以色列採購迅速施打成效佳

如今施打疫苗後的效果良好，如以色列，其目前的施打率是全世界最高，目前約60%，從今2021年1月底到4月底，每天的八千多確診例已經降至一百多例，及死亡人數由七十多人降至零，而美國目前約40%，確診及死亡例已經有明顯下降，因此現在美國總統拜登（民主黨）已經在幾個月前催促大家趕快去打疫苗（在各診所、藥局甚至超市都可以且完全免費施打），他希望在今年美國國慶前其施打率達到60%！

為什麼以色列可以這麼早（1月初）就可以買到美國疫苗？它除了用三倍的價錢購買之外，以色列人非常團結，而猶太人在美國主流社會影響力又非常大（否則當時缺貨，再高的價錢可能也買不到！）

而台灣已經早於3月3日就進口了11.7萬劑的AZ疫苗，爾後，陸續於4月4日進了19萬劑，5月19日又進了41萬，及將於6月15日前再添80多萬劑，AZ有效率是79%（70% vs. B117變種），但只有約廿五萬分之一的血栓比率，由於經媒體強調血栓的負面報導，使得在台灣疫情爆發前，施打的意願很低！但爆發後，施打人數就突然增加很多！

同時，台灣已經與莫德納採購了疫苗（於5月28日已經進口了15萬劑），爾後，將有更多的疫苗進口，而台灣與任何廠商採購疫苗的契約及交貨時間，只能在神祕兮兮及保密到底中進行及交貨，我不禁要哀嘆地問：全世界有哪一個國家或地區有錢給人賺，還得像台灣如此的卑屈呢？這就是台灣的國際處境的困頓與悲哀，那麼究竟是誰會從中作梗？大家心知肚明吧！因此，台灣絕對必須要培養自己研發與製造疫苗的能力，當然自製疫苗必須安全及謹慎地推出，否則，這惡霸鄰居—中國（共），隨時隨地都可以用無聲無息的「病毒」超限戰，這種病毒是不分藍綠的，屆時大家只能乾等死嗎？

中國疫苗有效率不高

而中國的科興（SinoVac）疫苗，根據巴西（主要的使用大國）的施打結果是：有效率是62.3%（50.7% vs. 巴西P1 變種），但目前已經有超過1800人死亡；智利也打了中國科興疫苗，接種率非常高，但疫情仍然飆升。像這樣的疫苗，在台灣還有人及在野黨早就要政府趕快去購買，說什麼「人命關天」！但我真想知道： 他們這些喊要買的人或是政黨有多少人願意去施打呢？及在台灣有多少人願意施打呢？你願意施打嗎？

在這一年多來，全世界包括美歐已經過了幾波的「中國病毒」肆虐，又加上後來的傳染力更快及病亡率更高的不同病毒變種如：英國 - B117,印度 - B.1.617.2, 巴西 - P1, 南非- B.1.351 ...等，及看看現在尤其是印度、巴西，病亡人數真是慘不忍賭！但台灣防疫措施嚴密，政府人民互相配合協助，因此成效良好，還成為世界的典範！而任何新疫苗都是剛上市，即使是美國有很多人不願去當白老鼠，直到現在仍有不少人拒打，台灣若買了過多甚至不安全的疫苗，也會被罵的臭頭？如浪費公帑或圖利他人或貪污，若是打（不安全）疫苗至死人，則更是罪該萬死！此時，我也可以爽快地放馬後砲説：疫情中心大錯特錯，罔顧人命，沒有超前部署！應該下台甚至判刑！



中國的科興（SinoVac）疫苗，根據巴西（主要的使用大國）的施打結果是：有效率是62.3%（50.7% vs. 巴西P1 變種），但目前已經有超過1800人死亡；智利也打了中國科興疫苗，接種率非常高，但疫情仍然飆升。像這樣的疫苗在台灣有多少人願意施打呢？你願意施打嗎？示意圖／擷自BBC新聞影片

沒有FDA認證的疫苗誰能信賴？

又有誰能預料台灣今天的疫情會是如此的擴散呢？所以說，人生世事無常難料，但喊燒放馬後砲就容易多了！在這一場無聲無味無色的病毒肆虐的超限戰，人命關天苦難的時刻，似乎做秀比做事的人多，政客名嘴煽情唬爛的口水氾濫，及一篇篇溫馨感人的文章湧現！而突然間，我們發現也有不少悲天憫人的善心政治或企業人物，如在野黨的縣市政府要自行採購疫苗，及企業界的老闆們願意出資購買大量疫苗免費提供給人民，他們真的都是慈悲為懷嗎？或是為下次選舉暖身？或者是藉機提升其企業的慈善形象作廣告？但我也不禁要問：在這疫苗缺貨的當頭，誰真的能隨買隨到嗎？能夠及時應對眼前的急難嗎？還有，若沒有FDA安全認證的疫苗，又有多少人意願施打呢？你敢打嗎？

在這突然變化的險惡環境下，大家好好地堅守保護自己的原則（帶口罩、勤洗手、少出門），好好居家防疫、修身養性、多吃健康食品、陪陪老婆家人、含飴弄子孫、怡然自得、心平氣和，讓自己快樂也能強身健體，增加免疫力，似乎是眼前最急最好的良方！

這可惡的中國加上其可怕的病毒，連台灣的疫苗採購都在從中作梗，甚至施壓已經成交的疫苗公司毀約，這根本不在乎「台灣」人民的健康與生命，一心只想毒死台灣人民，這完全沒有人性的中國怎麼還有臉談什麼「寄希望於台灣人民」呢？而「台灣」國內這些「捧中舔共」的中國國民黨、新黨...等在野黨，還扯什麼「九二共識、一中各表」甚至「兩岸一家親」，他們更在推銷那功效低且不安全的「中國疫苗」呢？而執政的民進黨則維持「中華民國」的現狀，繼續自投於「中國」的羅網裡？

在如此「中國病毒」之肆虐下，若「台灣」內部及政黨依舊矛盾及對立，還糾纏在「中國情結與利益」的漩渦裡，也養了一堆「中國」老鼠拼命在咬「台灣」的布袋，而自己的名稱也不與「中國」區分，甚至根本無法團結一致「抗中保台」，那麼「台灣」怎麼有可能擺脫「中國」的毒素及文攻武嚇？更不可能走向「正常化」的國家啊！