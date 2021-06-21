過幾天，就是中共建黨百年的大慶，中共喉舌《人民日報》連續兩日（6月7日、8日）在頭版位置刊發姊妹篇長文，署名〈宣〉言」，一則是〈社會主義沒有辜負中國〉，另一則是〈中國沒有辜負社會主義〉。文章渲染與自吹，中共沒有辜負歷史選擇，從建立政權、建設社會主義，到改革開放創造奇跡，進入新時代，如今中國比歷史上任何時候都更接近民族復興的目標。

筆者不禁要問：中國人民會不會同意這樣的說法？中共改革開放的先驅胡耀邦、趙紫陽若在天有靈，會不會同意這樣的解答？

今年4月，香港媒體披露，中共中央辦公廳去年通知已故中共總書記趙紫陽的家人，要求他們搬離北京富強胡同六號的趙紫陽故居。高瑜說，趙紫陽一家使用了三十二年四合院故居，目前由趙紫陽的女兒王雁南一家人居住。表面來看，中共只是要求王雁南搬離舊舍，分配遷居他處。對趙家人來說，富強胡同六號裡擁有大量的趙紫陽遺物，包括檔和書籍，搬遷的工程很大，而且舊居父母英靈縈繞，難免縱有萬千不舍，心有千千情結。對趙紫陽的故舊親友來說，對老上級、老朋友、老前輩的思念、追憶，這無疑是「這個院落的最後一個清明了」？

顯然，這不只是繁重搬遷與親人思念那麼簡單，執政者顯然視之為政治原則問題，抑或還能扯上「國家的顛覆勢力」等，至少執政者企圖抹煞與消除人民對改革開放、及政治體制改革記憶的痕跡、思念與希冀。



趙紫陽，攝於1985年。圖／擷自維基百科，公有領域

趙紫陽不是普通人，曾任中國的總理、中共的總書記，為中國的改革開放做出了巨大貢獻，曾主持上世紀八十年代後期的中國政治體制改革，平息了反對資產階級自由化的左傾運動，極大影響了中國民主運動的進程，被視為黨內改革派的主要領袖。「六四事件」後，趙紫陽被撤銷黨內外一切職務並遭受軟禁，在幽禁中度過了生命中最後的16年，於2005年病故。趙紫陽去世後，骨灰曾長時間暫厝在這座故居內。每年他的忌日、清明、冥誕等都有大批舊部、同鄉前往祭拜。直到2019年10月，趙紫陽與夫人梁伯琪的骨灰，才一同被安葬在北京市昌平區的民營墓園「天壽園」內。



趙紫陽女兒王雁南（左1）與高瑜（左2）攝於富強胡同六號。圖／高瑜提供

換句話說，趙紫陽與他的故居，北京富強胡同6號，這座不大的，油漆斑駁的四合院，無疑已成為中國人最為關注的院落，無時無刻不寄託著人民對改革開放的懷念，對政治體制改革、建設國家民主體制的希冀。中國社會變革的關鍵時刻，中國政治體制改革的關鍵人物，趙紫陽最終被反動的中共勢力拉下馬，拋棄了……。中國浩蕩的「八九民運」，激發、啟動與促進了世界民主的滾滾浪潮，牆內開花牆外香，東德、蘇聯、東歐等猶如多米諾骨牌的效應，自由民主制度遍地開花。而唯獨中國人民卻夢斷「六四鎮壓」的血腥中……



趙紫陽子女在趙紫陽、梁伯琪父母墓前。圖／高瑜提供

中共百年大慶，既然這麼自信與驕傲，為什麼還會懼怕趙紫陽故居，懼怕中國人民對政治改革的思念和希冀？據說，這些天趙家一直在打包、裝箱與搬遷中，許多古舊同仁朋友，及北京的普通市民等，都希望赴趙紫陽故居，作最後的瞻仰與道別，哀哉……就是這樣的一點點願望都被阻攔與拒絕，中共百年似乎是草木皆兵，居然懼怕人們相約赴富強胡同六號……



2019年10月18日，趙紫陽夫婦墓碑前擺放著出席骨灰安葬儀式的親友們獻的鮮花。趙紫陽之子趙二軍（右）立於碑前。圖／擷自維基百科，公有領域