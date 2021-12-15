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每日國際焦點

默克集團表示未來5~7年將投資5億歐元於台灣供應半導體所需化學原材料

菲律賓杜特蒂宣布退出參議員選舉，指定接班人參議員吳蒙也退出總統選舉

阿拉伯聯合大公國抗議美國安全要求太過繁複，威脅將退出230億美元軍購F35與收割者無人機

阿富汗經濟危機與通膨下匯率大跌12%，央行表示將出手穩匯

日本

承諾捐款34億美元予世界銀行資助低收入國家

豐田因缺料延長部分日本廠停產時間

南韓

澳洲礦業會見南韓總統文在寅表達希望取代中國成為電動車原物料供應國

中國

新浪微博遭中國網信辦約談重罰300萬人民幣

印度

喀什米爾印度軍方與民兵交火擊斃1民兵

因物流問題，全球11月對印度疫苗需求僅2.52億劑，遠少於產能3.45億劑

澳洲

莫德納將於澳洲設廠年產數百萬劑mRNA 疫苗

印尼

弗洛勒斯海發生規模7.4地震，引發海嘯警報但損害輕微

與俄國同意資安合作

菲律賓

杜特蒂宣布退出參議員選舉，指定接班人參議員吳蒙也退出總統選舉

馬來西亞

有條件核准再生元、羅氏藥廠的抗疫雞尾酒療法Ronapreve

Grab計畫購併生鮮通路Jaya Grocer

越南

三星與越南軍用電子電信宣布於峴港開始5G電信試營運

阿富汗

經濟危機與通膨下匯率大跌12%，央行表示將出手穩匯

歐盟

歐盟及2021年歐洲聯盟理事會主席國斯洛維尼亞啟動拉美與加勒比數位發展中心。1年前歐盟啟動非洲數位發展中心

英國

將所有國家從旅遊紅色警告名單移除

法國

財長表示中國還需在貿易公平競爭方面多努力

德國

默克集團表示未來5~7年將投資5億歐元於台灣供應半導體所需化學原材料

俄羅斯

表示在黑海監控法國軍艦

推出獵人隱形無人機原型機

瑞士

1月將開始對5~11歲施打輝瑞BNT疫苗

義大利

與阿聯合作透過數位平台協助中小企業，聚焦新創

西班牙

通過2030年發展3吉瓦浮式基礎離岸風能及海洋能源目標

匈牙利

搭載10偷渡客的塞爾維亞車牌車輛拒絕臨檢逃逸撞上民宅7死

瑞典

警方以超過酒精濃度上限拘留撞船事件2英國船員

美國

詹姆斯·韋伯太空望遠鏡延遲完工1年，22日將發射升空，比哈伯太空望遠鏡靈敏100倍

加拿大

9日與美國第11回合討論哥倫比亞河條約更新

阿根廷

反聖嬰現象造成降雨少於預期影響大豆玉米收成

智利

右派總統候選人José Antonio Kast民調緊追至僅落後3%

海地

油罐車爆炸50死

以色列

要求拜登政府加速出貨空中加油機，可用來轟炸伊朗核設施，但訂單卻被往後延到2024年末

沙烏地阿拉伯

第三季經濟成長7%

阿拉伯聯合大公國

抗議美國安全要求太過繁複，威脅將退出230億美元軍購F35與收割者無人機

卡達

卡達能源與殼牌簽約探勘埃及側紅海油田

土耳其

里拉2021年暴跌腰斬，外資湧入85億美元購買房地產

埃及

完成第一階段加薩走廊重建計畫，即移除8.5萬立方公尺瓦礫後，宣布進入第二階段，即濱海路重建、3個住宅區，以及興建2座橋共6個計畫

南非

研究顯示輝瑞疫苗施打兩劑對Omicron住院保護力僅70%，遠低於對Delta高達93%

拒絕國營電力公司Eskom要求部分燃煤電廠豁免污染標準請求，將導致16吉瓦發電容量關閉

突尼西亞

總統Kais Saied表示2022年7月將修憲，2022年底舉行大選

奈及利亞

將銷毀100萬劑過期疫苗

非洲開發銀行將貸款2.1億美元支持小農生產策略性農牧產品

幾內亞

幾內亞灣海盜襲擊希臘貨船劫持6人質

布吉納法索

11月25日至12月9日與尼日聯合軍事行動擊斃100民兵

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