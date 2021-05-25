●印太●歐俄●美洲●亞非●

........................................................................................................................................................................................

每日國際焦點

美國情報調查報告顯示，中國科學院武漢病毒研究所3名研究員，在中國通報第一例之前，就已經於2019年11月就醫。顯示有中國隱匿疫情嫌疑。

白俄羅斯攔截瑞安航空4978客機引起軒然大波，歐盟震怒打算禁止白俄航空公司飛入領空，並呼籲歐盟航空公司盡可能避免飛入白俄羅斯領空。

以色列製造業協會表示，11天的與哈瑪斯衝突期間，因為員工在家躲避火箭彈，導致產業損失總計12億謝克爾(103億新台幣)。

伊朗與國際原子能總署延長監控協定，避免伊核談判崩潰。

日本

約會平台Omiai營運商警告，因駭客攻擊，逾170萬用戶可能個資外洩。

南韓

中央銀行將公開招標尋求技術支援廠商，於沙盒測試央行數位貨幣。

中國

美國情報調查報告顯示，中國科學院武漢病毒研究所3名研究員，在中國通報第一例之前，就已經於2019年11月就醫。顯示有中國隱匿疫情嫌疑。

奶牛算力、BTC.TOP等比特幣挖礦平台在中國打壓以及比特幣大跌雙重打擊下全面停擺。

薩摩亞

原任總理Tuilaepa Sailele Malielegaoi拒絕下台，總統Tuimalealiifano Vaaletoa Sualauvi II取消宣誓就職典禮，4月大選勝選的在野黨FAST在封鎖的國會外，自行宣布組成政府。Tuilaepa長期執政20年，立場親中。

印尼

國營印尼電池公司與南韓LG將合作於勿加泗興建新電池廠，斥資12億美元，產能1000萬度。此合作屬於2020年LG與印尼所簽訂98億美元電動車投資協定的一部分。

馬來西亞

首都吉隆坡維修後空列車與載客列車對撞，導致213人受傷，其中47重傷166輕傷。

泰國

延長阿斯特捷利康疫苗兩劑之間的時間差到16周。

緬甸

軍政府領袖敏昂來接受中國鳳凰衛視訪問時表示不會違反緬甸難民法接受羅興亞難民。

印度

Cadila Healthcare預計三倍增疫苗月產能，達到3,000萬劑。

Panacea Biotec開始生產俄國史普尼克V疫苗。

雷諾、日產、現代汽車印度廠因疫情暫時停擺。

熱帶氣旋Yaas來襲，奧里薩邦、西孟加拉邦開始撤離居民。

尼泊爾

聖母峰基地營疫情擴散，但許多登山客仍然繼續嘗試攻頂。

英國

政府將斥資1.67億英鎊資助綠能科技以及提升重工業能源效率。

首相強生將於2022年夏季與未婚妻Carrie Symonds結婚。

英格蘭銀行總裁Andrew Bailey稱加密貨幣很危險。

阿倫德爾城堡遭竊，蘇格蘭瑪麗女王的金念珠鏈等歷史寶物不翼而飛。

「黑人生命重要」運動人士Sasha Johnson在倫敦遭槍擊生命垂危。可能是遭幫派槍戰波及並非針對性攻擊。

白俄羅斯

攔截瑞安航空4978客機引起軒然大波，歐盟震怒打算禁止白俄航空公司飛入領空，並呼籲歐盟航空公司盡可能避免飛入白俄羅斯領空。

瑞安航空4978客機有5名乘客在遭攔截到明斯克過程中遭拘留，沒有抵達維爾紐斯。

英國外長表示很難相信俄國沒有介入白俄攔截客機案。

波蘭檢察總長宣布調查瑞安航空4978客機攔截案。

白俄羅斯與拉脫維亞因瑞安航空4978客機遭白俄軍機攔截，互相驅逐外交官。

立陶宛維爾紐斯大學表示23歲學生也在瑞安航空4978客機上遭白俄羅斯羈押，要求釋放。

比利時要求歐盟對白俄羅斯攔截客機行為嚴懲。

義大利

公平交易局為了瑞安航空2020年6月因疫情因素取消航班但沒有退款給乘客，開罰420萬歐元。

纜車事故調查發現，纜車鋼纜斷裂後，剎車安全裝置失靈。

阿根廷

由俄羅斯直接投資基金進行的研究顯示，俄國史普尼克V疫苗，對巴西變種病毒第一劑有效率85.5%，兩劑完整施打有效率100%。

以色列

製造業協會表示，11天的與哈瑪斯衝突期間，因為員工在家躲避火箭彈，導致產業損失總計12億謝克爾(103億新台幣)。

情報機構莫薩德副局長David Barnea將接任局長，取代任職5年的現任局長Joseph Cohen。

東耶路撒冷1名巴勒斯坦人刺傷2以色列人後遭擊斃。

美國國務卿布林肯將前往中東與以色列、巴勒斯坦、埃及、約旦領袖會面。

台拉維夫交易所訂定「特殊目的收購公司」即借殼上市法規，以吸引近年來美國大行其道的借殼上市。

伊朗

與國際原子能總署延長監控協定，避免伊核談判崩潰。

衣索比亞

控訴美國介入提格雷事務。

民主剛果

尼拉貢戈火山爆發摧毀32村莊，數千人流離失所，已32死，並造成連續小地震，最大規模5.1。

福和會官方網頁：www.fratwn.org