義和團之亂又來了!中國此刻舉國亢奮不已,大有主宰天下、號令四海之態勢。它所不同的第一次義和團之亂是由民間發起,而這次卻是由中國中央主導。1900年6月中國有一群農民團練,自信武藝高超刀槍不入,能抵擋洋槍洋砲。在慈禧太后策動下,攻打天津租界,引起美、英、德、法、日、俄、意、奧等八國反彈,組成八國聯軍攻打天津和北京,最後於1901年9月7日,簽訂了辛丑條約,也注定了滿清的沒落,十年後亡國王朝結束。

歷史造化,今日中國似乎又回到120年前的光景,中國共產黨舉國大小官員囂張跋扈、趾高氣揚。這次與百年前義和團之亂最大區別是,由國家領導人帶頭上行下效。在習近平極力標榜戰功,來成就其無任期功勳,下屬也就紛紛擺出戰狼外交。3月18日中國中央政治局委員兼中央外事委員會辦公室主任楊潔篪,在阿拉斯加指著美國國務卿布林肯說,美國沒有資格居高臨下同中國說話、中國人不吃這一套、我們把你們想得太好了、你們沒有資格在中國面前說,你們從實力的地位出發來同中國談話。

3月22日歐盟以新疆人權問題對中國作出制裁,中國也即刻對歐盟官員及歐洲議會祭出反制裁,15個中共駐歐盟國家使館向駐在國提出外交交涉,戰狼外交吆喝、群起嗆聲。3月26日中國外交部宣布,對英國9名人員和4個機構實施制裁,報復英國先前以迫害人權為由、制裁新疆官員及機構,聲稱中國要捍衛國家主權、安全的決心堅定不移。因為新疆人權問題所引爆的「新疆棉事件」,中國也紛紛對瑞典H&M時裝,美國Nike和Adidas等國際廠商祭出罷市殺手鐧,進而波及該產品代言藝人,中港台至今約有40名藝人因不敢得罪中國市場,宣布與他們切割。

3月27日中國外交部宣布對美國、加拿大有關人員和實體實施制裁。決定對美國國際宗教自由委員會主席曼欽、副主席伯金斯,加拿大聯邦眾議員莊文浩、眾議院外委會國際人權小組委員會實施制裁,禁止上述人員入境中國大陸及香港、澳門特別行政區,禁止中國公民及機構同上述人員交易或同上述實體往來。同時,此前中國對美國在涉疆問題上,嚴重損害中方主權和利益人員的制裁仍然有效。

最近每逢週末,在美國各大城市紛紛舉辦,反亞裔仇恨集會遊行。些許有心人利用在遊行行列中,端出保衛中國與朝鮮、反對美國帝國主義,擺出要用社會主義革命、來粉碎美帝國主義戰爭。紅色革命夾帶黑命貴拉攏全體亞裔捲入街頭遊行示威活動、暗渡反美親中。他們爭取數落美國政府的話語權,而不是亞裔美國人,捍衛在美國整體美國人民與社會,應有尊嚴、自由與民主的權益。種族仇恨人人譴責,但利用它來淡化模糊種族滅絕罪行,則更可恥不可饒恕,真是罪該萬死。

台灣非中國之一部分

2005年3月14日,中華人民共和國制定反分裂法,開宗明義說「世界上只有一個中國,大陸和台灣同屬一個中國,中國的主權和領土完整不容分割。台灣問題是中國內戰的遺留問題。完成統一是全中國人民的神聖職責。國家和平統一後,台灣可以實行不同於大陸的制度,高度自治。和平統一的可能性完全喪失,國家得採取非和平方式及其他必要措施,捍衛國家主權和領土完整。」其法源是依據,中國於1949年制定的憲法。但當時台灣的領土主權,仍歸日本擁有。中國只憑空由其人民代表大會表決,就說台灣是中國不可分割領土;真是鬼打架、滿口胡言亂語、空口說白話、瞎說胡扯。

台灣自1895年,被大清皇帝依馬關條約、將完整主權永久割讓給日本後,從未曾回歸中國。中國口口聲聲說,台灣是它不可分割的領土,卻拿不出任何法理文件,來說服國際世人。反過來處處打壓、封殺,台灣在國際社會應有的生存空間,與做人最基本的尊嚴。中國對台灣,無端霸凌、趕盡殺絕,連最起碼的鄰里相助都談不上,還奢想兩岸一家親,真是活見鬼。

反觀美國自1952年4月28日,舊金山和平條約生效、被授權指派為台灣的主要佔領權國後,時時刻刻都在承擔,捍衛台澎的安危與繁榮。更於1979年4月10日,由美國國會通過制定台灣關係法,來保障台灣的自由與自主。美國的民主與自由方式,獲得台灣人民肯定。台灣社會也政治礪行民主,以直接民選方式產生政府。選舉難免有爭吵,但數人頭贏得執政,總比砍人頭來改朝換代取得政權,要文明得多了。

中共開世界文明倒車

況且,中國共產黨自取得政權後每況愈下,掌權者變本加厲,緊縮民權,而且還無限膨脹治權。習近平特意讓全國人民代表大會通過,授權其任期取消限制。等於是往超級獨裁體制邁進,幾乎達到稱帝的水平,等中國人民習慣之後就可以近平了。真是皮厚無恥,簡直是開世界文明的倒車。

習近平在川普因武疫之亂,被迫交出政權後龍心大悅,認為是中國全球當家的時候到了。他大言不慚地說「東升西降」,還把美國列為是當今中國頭號敵人。習為人剛愎自用、好大喜功,經常誤判時局。2019年1月2日,他就曾因為韓國瑜旋風,席捲2018年11月在台灣的九合一大選而誤判情勢,露出猙獰爪牙面目,宣布九二共識沒有一中各表,就是一中原則、一國兩制。然而所謂的一國兩制,卻於2020年3月5日被其所詣用、全國人民代表大會,通過的香港國安法給予正式廢了。現在目睹川普離任,而孜孜竊喜半夜起來偷笑,可真吃定拜登,完全不把他看在眼裡。

誰知,拜登於3月25日招開第一次記者會時,在現場就給習當頭棒喝,直言「中國國家主席習近平骨子裡沒有絲毫民主,世界如今面臨民主與專制的較量。美國將與盟邦聯手,就中國對台灣、香港、南海、網路攻擊的行為及新疆維吾爾少數族裔受到的待遇,向北京究責。」並強調在其任內,不會讓中國超越美國。

台灣自古不屬中國

台灣地位並沒有因美國政權轉移,而受到忽視。在川普任內,其國務卿蓬佩奧於2020年11月12日說,台灣從不是中國的一部份 (Taiwan has never been a part of China)。在拜登任內,其國防部官員於2021年3月15日說,台灣自古不屬中國 (Taiwan was never part of China)。由是觀之,美國對台政策是連貫、是兩黨一致的認同。許多川普在位時所推動的政策,拜登政府都決定繼續給予保留。3月28日帛琉總統惠恕仁(Surangel Whipps, Jr.)率團訪問台灣,行程為5天4夜。這是他上任後第一次出訪,更是國際疫情後,第一位到訪台灣的外國元首。令人振奮的是,美國駐帛琉大使倪約翰(John Hennessey-Niland)也隨行其中。美國以實際行動,提升台灣在國際社會的能見度。

過去美國政府對台採取模糊政策,讓人總是摸不清美國對台的真實態度。台灣主政者,也不知該如何來有效應對,總是小心翼翼地在台、美、中三邊關係,維持微妙平衡。其實,美國自1979年起,就具體拒絕承認中華民國,只承認台灣治理當局。但台灣民選政府的主政者,始終以中華民國自居:中華民國在台灣、中華民國是台灣、台灣屬中華民國、台灣是中華民國,總是離不開中華民國。現任主政者說,台灣是一個主權獨立國家,目前的國號叫中華民國。唯世人不知,這個中華民國是否還包括中國和蒙古?如果不包括,那為什麼當全球世人都稱我們為台灣,但我們卻還要把自己定位為中華民國呢?

台灣與中國,究竟存在著什麼關係?美國認為,台灣從來不屬於中國。中國說,台灣是中國不可分割的一部份。台灣主政者說,台灣就是中華民國、中華民國就是台灣,自稱為中華民國台灣,既要台灣也捨不得中華民國。看來美國、中國對台的政策是,壁分明、清清楚楚。唯獨台灣主政者,是不清不楚。所以採取模糊政策者不是美國,而是在台灣魚與熊掌兩者都要的有心政客。究竟是誰模糊台灣,您以為呢?



作者指出,今日美國以實際行動,提升台灣在國際社會的能見度。美國駐帛琉大使倪約翰(右)與帛琉總統惠恕仁(中),吳釗燮(左)。圖/外交部推特