美國國務院發言人摩根·奧特加斯發表聲明說，國務院是依據《外國使團法》所授予的權威做出的決定，把四家中國官媒在美分支列入外國使團名單。圖／擷自維基百科，公有領域

美國國務院6月22日宣布把四家中國官媒在美分支列入外國使團名單。至此已有九家中國官媒駐美機構被定為外國使團。美國國務院說，這些實體是聽命於中國共產黨的政府宣傳機構。

被新定為外國使團的這四家官媒是中國中央電視台（CCTV）、中新社、《人民日報》和《環球時報》。今年2月18日，美國國務院把新華社、中國環球電視網（CGTN）、中國國際廣播電台（CRI）、《中國日報》發行公司和《人民日報》的海外代理美國海天發展公司定為外國使團。

美國國務院發言人摩根·奧特加斯（Morgan Ortagus）發表聲明說，國務院是依據《外國使團法》所授予的權威做出的決定。她說：「過去十年來，特別是在習近平總書記的領導之下，中共重組了偽裝成新聞機構的中國國家宣傳機構，並且進一步加強了對它們的直接控制。」她提到，習近平曾說，「黨的新聞媒體必須......體現黨的意志，維護黨中央的權威......在行動上，與黨中央保持高度一致」。「簡而言之，」奧特加斯說，「西方媒體受制於事實，中華人民共和國的媒體則受制於中國共產黨。」

在美中關係陷入低谷之際，兩國就駐對方的媒體和記者的待遇問題展開了角力。

今年2月，在美國將五家中國官媒駐美機構定為外國使團後，中國以《華爾街時報》一篇評論文章的題目抹黑中國為名，驅逐該報三名記者。

今年3月，美國國務院對五家中國官媒駐美機構實行人員上限。中國外交部隨即要求美國之音、《紐約時報》、《華爾街日報》、《華盛頓郵報》和《時代周刊》五家美國媒體駐華機構申報在中國境內所有工作人員和財產信息。當局還要求《紐約時報》、《華爾街日報》和《華盛頓郵報》三家媒體年底前記者證到期的美籍記者交還記者證，而且今後不得在中國境內包括香港、澳門繼續從事記者工作。這實際上是驅逐了三家大報的駐華記者。

今年5月，美國國土安全部宣布，在非美國的新聞媒體中工作的中國記者的工作簽證將被限制在90天，可以申請延期，但期限也只有90天。

美國國務院星期一宣布的定性是兩國媒體戰中的最新一輪措施。美國官員強調說，和西方新聞業者不同，中國官媒人員不是真正意義上的記者，只是共產黨的宣傳工作者。

國務院發言人奧特加斯在星期一的聲明說：「將這些實體定性的決定不是基於這些實體製作的任何內容，也不是對這些被定性的實體在美國可以發表什麼施加任何限制。這只是承認它們的本質。」

她說：「這一定性承認中華人民共和國宣傳機構是外國使團並增加與中共和中華人民共和國在美媒體活動有關的透明度。」

被指定為外國使團的實體必須像駐美外國使館和領事館一樣遵守某些行政規定。