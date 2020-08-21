2020年1月的總統副總統選舉，確定有三組人馬要競選後，媒體報導ヽ電視新聞天天都寫著選總統「三腳督」。

我去年在民報【詩寫台灣】專欄，簡短說明〈三腳督〉的台語正確書寫，應是「三腳拄」，不是以「三腳」念台語，「督」念華語來奇怪拼湊的「三腳督」，而且「督」的字義不合。

長久以來很多台語本字不明確，或被視為有音無字。像「三腳督」這種以華語同音字當台語，拼湊念的書寫。許多台語文脫序書寫的始作俑者，是20年前卡拉OK大流行時，很多點唱伴唱螢幕的台語歌詞，因有的用字不明確或寫的人不懂，就都隨便亂用華語同音字拼湊，字義不合，卻無人糾正。造成這多年來，許多台語文的書寫，紛紛爭相模仿，隨便套用華語同音字，當作耍寶逗笑，從此形成一發不可收拾的台語文書寫亂流。

三腳拄寫成「三腳督」，和雜貨店「kám-á仔店」寫成「柑仔店」，可說是讀音字義不對，卻最被氾濫書寫的二個。

2020年8月15日高雄市長補選，又是三組ヽ三腳拄競選。媒體的書寫，電視新聞的字幕，仍舊在那裏三腳「督」來，三腳「督」去。連無聊的「酸宗痛」（選總統）也都在到處散佈傳染了

＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

鄉村民間，常以三支竹竿或木棍，尾端綁連結在一起，做成一個三腳立在地面的三腳架。這種三支腳，尾（頂）端交叉綁連結在一起，來相抵相支撐著的三腳架，台語叫做「三腳拄tu（ㄉㄨ，督）」。

這種三腳架上端分叉，可用來撐掛東西。一般鄉村最常見的，是做二個「三腳拄」分開立起來，在中間橫放一枝長竹竿，用來晾曬衣服，也用來曬蒜頭ヽ蔥頭和月桃葉。種蕉人家是用三腳拄來撐已吐香蕉果實的香蕉樹，以防被風吹倒或香蕉果因太重而折拗下來。

筆者家鄉高雄田寮月世界荒山野村，「三腳拄」的大小三腳架，是從小就在看ヽ在做的東西，也是從小在說的生活台語。

拄的台語本音第四聲，念tú（ㄉㄨˋ），是抵住ヽ抵撐、支撐的意思。拿棍柱一邊抵著，叫拄。兩人相遇就叫拄著，有台語俗語叫「相拄會著」。

三腳架是三支竹竿ヽ木棍的一端綁相連結的組合。一支叫一腳，三個人分拿著三支腳，把連結在一起的三腳架那頭，推移來推移去，台語叫做拄（tu）來拄（tu）去。這時的「拄」由第四聲變成第一聲。所以三腳架的台語名稱叫做三腳拄，念成「三腳tu（ㄉㄨ，督）」。二個人把一個東西當面要送讓給對方，輕力的推移來推移去，也叫拄tu。

民間都用「三腳拄」，來形容三人連結成一個組合，來分工ヽ合作或競爭ヽ遊戲。如共同分比例買東西、田產或打牌ヽ賭博或投資分股，都叫分拄、分腳拄。一個人ヽ一個股份算一腳，幾個人幾股份組成就叫幾腳拄tu。如三腳拄來分宰殺一隻豬或羊的肉。

把三組人競選選總統和市長的「三腳拄tu」，寫成「三腳督tu」，是「三腳」以台語念，「督」的讀音卻以華語念。「督」的華語音是與台語的拄tu音相合，卻不是台語。「督」的字義更不對，並無相抵ヽ相連結組合的意思。

有的報導把「三腳拄」寫成「三腳堵」，「堵」的讀音與字義也皆不對。



用三支竹竿尾端綁連結在一起，做成的三腳架，台語叫三腳拄tu。圖／林景超攝影，呂自揚提供

當今台語文學書寫的亂象，正是我在《那流逝的鄉村歲月》一書所說的，台灣美好的歷史文化，正在快速流失的處境。

希望主管教育ヽ文化的教育部和文化部，對時下許多常見台語文本字不明確和被誤寫的字詞，都能找到讀音與字義皆正確，或較說得通的用字，來做適當的公佈，提供各界參考採用，並不斷地共同討論修正。

最好能有討論平台，來逐漸解決許多台語被視為「有音無字」而隨便書寫拼讀，語音字義皆被混淆的亂象與困境。否則，對正常的現代語文教育，和正在推廣之台語文教育的教學與書寫，是很大的阻礙。

附記：

有漫畫書並改編成電視劇的《用九柑仔店》，和有一群歷史學者，在網路開一家「歷史學柑仔店（kám-á-tiàm）」，都把台語的雜貨店「kám-á仔店」，寫成讀音字義皆不對的「柑仔店」。