在美國，有一種華人現象：許多千辛萬苦、使用各種方法獲得美國公民身分的中國人，在成為美國人後，仍認為自己是中國人，稱美國人是老外。示意圖／擷自美國移民署，民報合成

去年9月中，韓國瑜接受僑胞邀請，出席在美國芝加哥舉行的全美台灣同鄉聯誼會第43屆年會，發表演說時強調，「中華民國是存在的，誰都不能欺侮它，中國大陸不行，民進黨也不行。」對於「誰都不能欺侮它」的說法，本來沒有多想多注意，直到去年12月公投前，有媒體人說：「矢板明夫聽好！誰都不能欺侮它！」才發現〈誰都不能欺侮它〉是首歌，也是支持韓國瑜者喜歡的歌。

雖然對歌名陌生，但其實，想都不必想，我就能把整首歌唱完，熟悉到永遠不會忘記的地步，幾乎像是我身體的一部分。不是我有多喜歡這首歌，而是在最容易被洗腦和激發愛國心的兒少時代，經常聽到這首歌，血液曾被沸騰過，於是就深深記住了。

上網找了找，發現1978年12月16日美國宣布與中華民國斷交，將於1979年1月1日與中華人民共和國建交，而1979年1月，歌林唱片公司就出版了《愛國歌曲專輯 (一) 時代的心聲》，〈誰都不能欺侮它〉就是十首歌裡的其中一首。可想見，〈誰都不能欺侮它〉的「它」，就是中華民國。而現在要捍衛中華民國的人，把這首歌拿出來唱，也就理所當然。

讓我們來看看歌詞：

我生在這裡 長在這裡 這裡是我的國家

我愛護這裡 保護這裡 誰都不能輕辱它

不聽巧言虛假 不容匪寇欺詐 大風大浪我們不怕

快快備好戰馬 這場聖戰要打 不惜任何代價

我生在這裡 長在這裡 這裡是我的國家

我愛上這裡 保護這裡 誰都不能輕辱它

老實說，這樣要愛護與保護自己國家的歌詞，就連追求台灣從中華民國憲政體制走出來、制憲建國的我，都能夠認同，尤其，台灣的確一直被中國滲透與霸凌著，是非常切合的描述。不過，在許多台灣人的認知裡，這是中國國民黨的歌，若沒有特殊理由，恐怕是不願意唱。而近年來，當聽到中國國民黨人和其支持者唱起這首歌時，許多人可能不是冷笑一聲，就是會酸幾句，借剛剛退出中國國民黨的于北辰將軍的話，因為「中國國民黨已經忘記反共了」！所以，不反共了，還唱這首歌，不諷刺可笑嗎？

不過，回頭來看看韓國瑜說的：「中華民國是存在的，誰都不能欺侮它，中國大陸不行，民進黨也不行。」這句話反映了不少中國國民黨人和其支持者的想法，認為民進黨和中國都是要消滅中華民國。但我想，他們其中許多人應該比較擔心害怕民進黨要消滅中華民國吧，畢竟，他們內心的歸屬，是認同自己為中國人，中國是根。如果民進黨消滅了中華民國，他們在國籍身分上，就不再是中國人，像是切斷他們的根。

在美國，有一種華人現象，而且，恐怕再過100年，仍會保持不變；許多千辛萬苦、使用各種方法獲得美國公民身分的中國人，在成為美國人後，仍認為自己是中國人，稱美國人是老外。不過，這不是一種說話的方式或區辨人的稱呼而已，是他們真正的想法認為。美國公民不過是一個可以讓他們合法住在美國的身分，不表示他們像曹長青先生一樣，真心喜愛美國，認同美國的自由民主法治的立國精神和傳統價值文化，甚至感恩美國給予他一個可以自由生活和自我實現的機會。

我的確無法理解，究竟是中國的什麼部分（土地、文化傳統或歷史？），讓許多在美國落地生根的中國人幾乎沒有一絲認同美國的愛與忠誠？美國，可以讓他們愛生多少個孩子，就生多少個，甚至，收入在貧窮線以下的女性從懷孕開始，即使不是公民，甚至沒有綠卡，就能申請食物援助補助（WIC，婦嬰幼兒特殊營養補充計劃），補助到孩子5歲。一個重視生命，要照顧他們的未來公民與其母親的國家，在許多中國人的眼裡，只當作是可以容易貪取到福利的天真傻國家。這個天真傻國家並沒有強制要求入籍的人放棄自己原生國家的語言和文化傳統，於是，有好些美籍中國人是終生不去學英文，到了老死，仍無法用英語與人溝通。這是因為他們有個什麼都有的中國城，有可以買到中式蔬果魚肉零食餐點的超市、麵包店和餐廳，也有說著北京話、廣東話、福州話或溫州話的撞球館、KTV、按摩SPA、水電行、老人中心、各科診所和殯儀館等等，生、老、病、死，人生大小事全有了買處與去處，所以，在這個異鄉，即使有些許遺憾，也可以安然過一生。有時，真想問問那些移民第一代的中國裔美國人（老中青皆有），在美國生活的歲月裡，有沒有你真心喜歡的人情風俗、政經法治或歷史文化？如果，有一天，中國和美國開戰，你會站在哪一邊？你想要的生活世界，是自由民主？還是共產專政？

也想問問在台灣的一些人：〈誰都不能欺侮它〉的「它」是中華民國而已，還是也包括台灣？就算只有中華民國而已，為什麼不反共了？為什麼對中國共產黨的中國如此包容和有善意？難道各種美善價值（正義、民主、自由、誠實、正直、善良、慈悲…）都比不上「中國人」這三個字重要？



作者指出，台灣與美國都是屬於移民社會，都願意努力學習互相包容與欣賞，才醞釀出獨特的成就和美麗豐富的文化。示意圖／擷自網路，民報合成

台灣與美國，都是移民社會，即使一直有族群衝突，但大多數人從沒放棄要努力學習包容與欣賞相處，所以才有獨特的成就和美麗豐富的文化可以與世界分享。身處在台灣與美國的許多中國人，似乎看不到也感受不到這個特點，反而對殘暴鎮壓和冷血消滅少數民族語言文化傳統的中國睜一隻眼閉一隻眼──不反共！所以，在美國的中國人，你到底為什麼想移民到美國？或者，在台灣的中國人，你到底為什麼要唱〈誰都不能欺侮它〉？難道，這只是唱給像我這種追求台灣獨立者和關心台灣的矢板明夫與一些外國人聽的？

其實，矢板明夫先生不只是日本人，還是關心台灣的台灣女婿。雖然，在法律上，台灣女婿或台灣媳婦不是自然具有中華民國國籍，但別忘了，我們親切友善的台灣人文化，在感情認知上，通常會當他們是我們的一份子。若發現，這些台灣女婿或台灣媳婦還很關心台灣，甚至為台灣付出，許多人不只心口感謝，還會熱情以待，特別照顧與招待他們。這，是台灣的傳統文化，也是許多外國人來到台灣就愛上台灣的原因。住在台灣的中國人，難道你沒有看過或感受到嗎？

一個民主自由的移民社會要發展成為穩定成熟的文明國家，就必須學習歡迎與尊重多元的文化與聲音，以「是非」來評論彼此的言論，而非以國籍、種族、性別、性向、年齡、職業等偏見因素。下一次，要唱〈誰都不能欺侮它〉時，不妨先想想究竟要捍衛什麼價值吧。（20220104）