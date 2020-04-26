這六年當中讓我感到最高興的事是《民報》發起台灣正名運動，尤在東奧正名公投運動，《民報》是帶領起頭的角色。圖（左起）：蔡明憲、楊忠和、紀政、許義雄、張燦鍙、陳永興、朱孟庠等人召開記者會，盼民眾為東奧正名公投投下同意票。圖／民報資料照

《民報》辛苦走過了六年

剛開始辦《民報》，就遇上太陽花學運，學生攻入立法院，我們《民報》的記者就是全台灣第一個將立法院影像傳送出來的媒體，甚至是放送到全世界。當時其實並沒有甚麼帶甚麼設備，但我們的工作人員與學生很熟，學生要衝入立法院，他們就跟著進去了，而現場就用一雙拖鞋夾著平版電腦，開始將立法院現場即時畫面轉播出來，隨後，《民報》又出了紙本的快報特刊，《民報》旋即爆紅，就開始一路前行至今已六年。

因為《民報》並沒有積極拉廣告或其他可以營利的業務，主要開銷是記者、編輯等人事費用，還有支付稿費給作者及辦公室費用。所以，大約是每一年消耗一千五百萬，三年後，五千萬的資金就快用完，所以第四年級第五年都有再增資，到第五年結束，還是必須增資時，股東們在董事會就建議：「……是否不要增資，改由基金會運作，大家不要擔任股東，否則每次開董事會都要勞師動眾，邀集兩、三百位股東，每次報告都是虧損，也不太需要開會，反正大家要支持就捐款，總共六年來已經大約花費了九千萬資金，對於不是財團或有政黨支持的我們來說，已是沉重的負擔。」所以在第六年就改由基金會運作至今。



《民報》同仁用拖鞋與IPAD將318太陽花學運在立法院的實況傳送出去。圖／Diung Libiu攝

《民報》的特色

在這期間有幾樣事情讓我感覺較值得安慰，第一就是海內外包括留學生或海外鄉親甚至不僅北美洲，包含港澳與歐洲只要有關心台灣的人，很多人都在看《民報》。因為他們認為《民報》是最有台灣意識，而且許多真正關心台灣的作者投稿《民報》，若是辦紙本報紙是無法影響到海外那麼多愛台灣的讀者。網路電子報確實是讓海外很多台灣人得到精神上的支持，也讓他們有一個發表的園地。也因此《民報》成為海內外台灣鄉親的精神食糧，這是《民報》的一大收穫。

其次，國內只要台灣意識較強的學者大抵都在《民報》寫文章，因為四大報只有《自由時報》還有本土意識，《中時》與《聯合》都是親中媒體，至於《蘋果日報》基本上較無政論文章，該報是以體育影劇與社會新聞為主。但《自由時報》的政論大抵只刊讀者投書，每篇都是短短五、六百字的文章，而我們《民報》專欄作者文章常是每篇約有1500〜2000字，這樣的文章《自由時報》比較不會刊登。所以，《民報》成為真正能發表文章的園地。各行各業與各領域中真正在思考台灣將來發展、台灣前途與台灣意識者都能在《民報》寫文章。而且，我們不會干涉作者文章內容，只要不是謾罵、侮辱、誹謗的內容，而且言之有物，《民報》都會讓作者自由發揮。即使我們的記者撰寫報導，我們也從來不加以干涉或限制，完全尊重記者的媒體專業。

第三，《民報》很重視國際新聞與國際報導面向，因為我們認為除了關心本土外，也要了解世界。而且最重要的是對中國的批判和分析，我們對中國的專制獨裁、侵犯西藏、維吾爾族、香港的人權，長期來都高度關切，並聲援報導。

第四，《民報》是台灣媒體中最有文化方面的報導與文章，例如有人物專欄、有書摘單元介紹好的書，甚至也有藝術音樂單元，所以在人文、歷史、文學、藝術方面《民報》都有兼顧這些領域的園地。

《民報》在電子與網路上以外，也曾出版同名雙月刊雜誌，每一期都介紹台灣每一個縣市地區做主體，每一縣市的歷史地理人文攏有介紹，甚至地方特色，這也是咱巡迴全台，所以紙本雜誌咱辦兩年後，才交給別人續辦。所以，《民報》這五年來以上特色是咱和其他媒體不同的所在。也堅持咱理想在續行。



2020東奧正名連署書最終超過52萬份，正名小組繳交連署書前，召開記者會感謝連署志工、台聯、社民黨、基進黨、時代力量、婚姻平權公投等全力協助。圖／民報資料照，張家銘

《民報》率先發起東奧正名運動

這六年當中讓我感到最高興的事是《民報》發起台灣正名運動，尤在東奧正名公投運動，咱《民報》是帶領起頭的角色。這是因為我看到巴西舉辦奧運時，咱台灣隊入場舉五環旗，就是奧運會旗。咱無法拿咱的國旗，因為咱不被承認是一個國家，中華民國那面旗當然無法拿進場。所以國際奧委會給咱一面會旗，這會旗咱過去持進場，沒人感覺奇怪。但巴西那次奧運，我發現全世界也有一隊也拿五環旗，那隊叫難民隊。就是因這三四年來，世界難民問題嚴重，國際上難民已很多。沒想到難民也組一隊要在奧運競賽，而國際奧委會也歡迎。

雖然不是國家，國際奧委會歡迎難民組隊參賽，但難民來自很多國家，因為難民隊不是國家，所以讓他們使用奧會的五環旗。每次看到台灣和難民隊持同樣五環旗，總是讓我很傷心！原來台灣在國際上是被視為難民，想來雖然傷心但事實也真是這樣。國民黨落跑來台灣，國民黨就是難民政府，國際上就是這樣看，只是內部不敢講。對外我們說中華民國是主權獨立的國家，但世界上就是視我們為難民。中華民國就是難民政權、難民政府。所以，如不放棄中華民國就是繼續做難民。既然如此，咱就要正名。

東京奧運咱如用台灣名義參賽，甚至我們自己可以舉自己台灣的旗，不要再去持那面難民旗，這個構想是這樣來的。所以，我在《民報》就發表台灣要爭取東奧正名。隨後，剛好有張燦鍙先生、紀政女士與前體育署署長楊忠和等響應一起來推動。在《民報》辦幾次籌備會後，我們就開始「熱身」，開辦一個奧運會旗徵選活動，獲得百多面投稿應徵。我們也選出三面並公開頒發獎金。這都是《民報》在做，其實是要帶動台灣社會來關注此事。未料，此事廣獲迴響，越來越受關注，最後，公投案成案連署過關，超過四、五十萬人連署。最後在大選公投中，其實，若非民進黨政府阻擋此事，我相信最後公投正名台灣會過關。公投結果最後拿到470多萬票，這是完全由全民間推動發起，沒有政黨支持，這真是不簡單。

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