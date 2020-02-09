針對網友散布衛生紙、尿布等民生物資即將缺貨等假訊息，調查局今（9）日表示，已鎖定特定對象調查。圖／陳麗珠

有網友散布衛生紙、尿布等民生物資即將缺貨等假訊息，引發民眾搶購，調查局今（9）日表示，已鎖定特定對象，將儘速展開調查，並呼籲民眾切勿轉傳不實訊息，以免誤蹈法網。

調查局表示，武漢肺炎疫情愈趨嚴峻之際，國內疫情走向及潛在經濟衝擊均受民眾高度關注，調查局假訊息防制中心為穩定民眾對疫情不安情緒並防止有心人士刻意炒作，已迅速針對近期網路謠傳衛生紙、尿布等民生物資即將缺貨的不實訊息進行調查。

調查局指出，2月初香港發生民眾赴賣場搶購民生物資狀況，起因於網路謠傳中國工廠停工將引發缺貨，該不實訊息在近日藉社群媒體流入台灣，引發民眾赴賣場搶購衛生紙、尿布等狀況。

調查局說明，本局目前已掌握臉書林姓、黃姓用戶散布「因原物料均供口罩生產，衛生紙即將缺貨」等訊息；另，臉書譚姓、李姓、趙姓、蔡性網民散布「因尿布廠原物料短缺，尿布即將缺貨，建議盡快囤貨」等訊息，並鎖定某貿易商在LINE群組散布「因武漢肺炎船運公司不靠港，亞洲航線將全面停擺，紙廠及衛生棉無漿可用將缺貨，建議儘速囤貨」及「因荷蘭罷工及原計出貨之數千噸紙漿亦全數延宕」等訊息。

調查局說，將儘速針對訊息當事人展開調查，其他尚有多起散布民生物資將缺貨的假訊息案正溯源調查中。

調查局強調，爲防止不實民生物資短缺假訊息誤導民眾，致生搶購囤貨等亂象，引發社會動盪嚴重影響公共秩序並干擾我國民生經濟，必將依法積極查辦任何散布武漢肺炎疫情及民生物資短缺相關不實訊息。