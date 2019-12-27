自由台灣黨、台灣國辦公室、一邊一國行動黨、台灣關懷中國人權聯盟、李登輝民主協會等40多個台派組織，將於2020年1月5日共同舉辧「下架吳斯懷們-拒投中國黨們」連線大遊行，「一邊一國行動黨」26日晚間發表聲明，呼籲所有人團結在「台灣建國」的大旗下，強調「台灣中國、一邊一國」是未來台灣人應走的方向，號召大家一起站出來「拒投中國黨、下架吳斯懷」。

「下架吳斯懷們-拒投中國黨們」連線大遊行將於明年1月5日舉行，下午2點在民進黨中央黨部前集合，遊行路線:民進黨中央黨部前北平東路→紹興北街→紹興南街→青島東路→青島西路→公園路→襄陽路→館前路→忠孝西路→公園路→228公園常德街入口→228紀念碑，呼籲民眾一起抗中保台。

共同主辦單位之一、「一邊一國行動黨」表示，下架中國國民黨不分區第四名的吳斯懷很困難，應該是下架「吳斯懷們」，中國國民黨這種舔共人物只有一個嗎？號召鄉親們1月5日下午空出時間，站出來參加由40多個台派組織合辦的「抗中護台、一邊一國」大遊行，集中火力，下架吳斯懷們。

「一邊一國行動黨」發表聲明表示，「我們以為，那個當年以黨外街頭抗暴起家的民進黨，我們以為，那個陳水扁前總統力排眾議大力栽培的蔡主席」，會大擧台灣人的旗幟，大力推行轉型正義、大力進行社會除垢，但司法改革的會議進行了3年，只出了一個派系當權的關說法務部長，白色恐怖一樣只有受害者，沒有加害者。

聲明指出，所有在民進黨總統初選中公開力挺前行政院長賴淸德的地方候選人接連被宣吿出局，當年頂罪有功者可以迅速升遷，滿朝文武盡是「菊輩」人士，「人民瘦巴巴、派系笑哈哈」，看不到應有的淸明政治，更沒有2000年到2008年陳水扁政府的不分黨派、用人唯才。

「一邊一國行動黨」認為，如今，台灣人更該「全島有力者大覺醒、無力者大匯集」，首先在逆境中的第一策就是重新建構被如今民進黨政府遺忘的「台灣人自我認同」。

聲明強調，無法想像，這些在人民大會堂上聽訓的黨國菁英進到立法院後，一紙公文就可以窺探幾十年來建立的國防機密，吳斯懷、邱毅等人可以立委身份大喇喇接受央視專訪大談島上軍事佈局；呼籲大家團結在「台灣建國」的大旗下，「一邊一國行動黨」已明確指出未來台灣人應走的方向：中華民國在台灣、中華民國是台灣，如今已經到了「台灣中國、一邊一國」的時刻，號召所有人一起站出來，「拒投中國黨、下架吳斯懷」。