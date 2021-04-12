現代人生活須臾和手機離不開，而在使用手機時，隨時跑出各種奇形異狀的廣告，廣告原不稀奇，但其中有許多是遊走法律邊緣甚或違法的廣告「滿天飛」，雖然有消費者屢提出抗議，但愈抗議愈熾烈，大概主管機關眼盲耳聾，或者非法暴利太驚人，縱使偶而罰點小錢，也是九牛一毛罷了。消費者錢被詐騙事小，誤信偏方療效，延誤病情乃至病入膏肓，才是「害死人免負責」的謀財害命行徑，伊於胡底？

近年來，不曉得食衞法令有什麼樣的更改，手機居然大量出現「控制糖尿六點〇」丶「告別胰島素」丶「天然胰島素」丶「三〇茶」丶「遠離三高」丶「專利控糖素」⋯⋯之類的廣告，究其產品內容，多是所謂「漢方」的青草茶，頂多有取得「健康食品」的認証，就很「高級」了，但縱使是健康食品，也不能漫無限制宣傳療效，何況是一堆號稱中藥材的「混合物」，那來什麼高科技「藥到病除」的神奇療效？還用各種「醫學講座」丶「醫學研討會」的合照相片，張冠李戴和移花接木的做為廣告品的療效保證，也有打著「老中醫」丶「祖傳秘方」為招徠，還用動人的話語術：掛保證「無效免費」（咦？東西都吃進肚子了，還退什麼費？那𥚃退費？你説無效，我説有效！）

手機詐騙廣告泛濫官署視若無睹

原本在平面媒體或廣播電視的藥品廣告，須要送衞生主管機關核可才能刊登播出的，否則有重罰。但近年手機廣告，似是法規的「漏網之魚」，連不得做廣告招徠患者的醫生和醫學教師，都競相以「濟世者」在手機廣告，大吹法螺，一副要錢不要臉的醜陋狀。廣告不但吹噓各種「藥品」療效，無限上綱宣傳得比仙丹還神奇，「重振男人雄風」的大小廣告鉅細靡遺，也使手機使用者，雙眼難逃繪聲繪影的汙染，甚至於中國農產品（假蜂巢蜜丶假高山茶丶各種可治糖尿丶三高的果乾丶桑椹⋯⋯）丶也都假冒台灣農產品行騙，說得天花亂墜，使台灣由成為「詐騙之島」！

以上種種手機詐騙廣告，不知為何大多出現在FB的揷播中？是不是因為FB市占率大，或者主事者經營方針對策「認錢不認法」所致？還是政府法令不週全，或有法令但主管機關耳聾目盲放縱而來？總之，台灣已是已開發國家，由不得數十年前走江湖賣膏藥式的「王祿仙」，進階在人人必備的手機上「詐財騙健康」，詐騙者是否趁武漢肺炎疫情拖住衞福部，而耍其下的食藥署「放空城計」？而身負食品藥物廣告監督的食藥署，也在武漢肺炎肆虐下，假裝忙於武漢肺炎的相關業務，而為疏於本署應主責之食藥管理找遁辭？