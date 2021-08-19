●印太●歐俄●美洲●亞非●

........................................................................................................................................................................................

每日國際焦點

阿富汗副總統Amrullah Saleh拒絕逃離，表示總統逃離後他是合法政府繼承人，堅守北方聯盟傳統要塞潘傑希爾。

阿富汗央行掌握的100億美元資產大多數在海外，目前均遭凍結，塔利班能動用的僅約0.1~0.2%。國際貨幣基金凍結阿富汗資金。

馬來西亞國王將指派新首相但要求需馬上接受信任投票。

菲律賓總統杜特蒂草擬新金融管理法案授予金管單位更多調查權力，以洗刷國際上將菲律賓列為洗錢灰名單汙名。

阿富汗

阿富汗央行掌握的100億美元資產大多數在海外，目前均遭凍結，塔利班能動用的僅約0.1~0.2%。

國際貨幣基金凍結阿富汗資金。

英國外長表示將增加對阿富汗人道援助達2.86億英鎊。

阿富汗副總統Amrullah Saleh拒絕逃離，表示總統逃離後他是合法政府繼承人，堅守北方聯盟傳統要塞潘傑希爾。

美國總統拜登表示31日的撤離工作期限可能往後延。

美國國防部長奧斯丁表示目前有4500美軍在阿富汗首都喀布爾，與塔利班沒有任何敵對衝突。

塔利班攻入喀布爾的主力哈卡尼網絡領袖Anas Haqqan會見阿富汗政府前總統Hamid Karzai。

賈拉拉巴德反塔利班示威遭開槍鎮壓3死。

日本

8月製造業信心來到3年半高點。

南韓

挪威國營石油公司Equinor與釜山離岸風能對策委員會合作，推動釜山螢火蟲800百萬瓦浮式基礎離岸風能計畫。

北韓

在中國邊界建立高牆工程因物資不足停擺，僅有40%材料，大量材料還遭走私到中國換取士兵與工人的食物。

中國

要求直播必須說中文，且服裝得宜。

印度

國際糖價大漲使得印度可望出口600萬噸糖不需補貼。

軟體公司Postman募資2.25億美元使得估計市值達到56億美元。

澳洲

首架阿富汗撤僑專機撤出26人。將派遣250士兵至喀布爾協助撤僑。

印尼

線上金融公司Bukalapak股價18日大跌6.74%，上市後已經跌21%。

菲律賓

總統杜特蒂草擬新金融管理法案授予金管單位更多調查權力，以洗刷國際上將菲律賓列為洗錢灰名單汙名。

馬來西亞

國王將指派新首相但要求需馬上接受信任投票。

歐盟

將與塔利班對話避免偷渡客危機。

英國

駐阿富汗大使表示塔利班協助撤離工作。

法國

聖特羅佩野火已造成2死。

德國

首架載運阿富汗人的德航空中巴士A340撤僑專機抵達法蘭克福，載運130人。

俄羅斯

外長與土耳其外長討論阿富汗形勢。

西班牙

計畫自阿富汗撤離500人。

瑞士

表示不接受大批阿富汗難民直接抵達瑞士。瑞士軍方單位已派至阿富汗評估情勢。

奧地利

憲法法庭宣判當前沒有必要遣返阿富汗偷渡客，與政府立場相左。

白俄羅斯

警方突擊獨立線上媒體BelaPAN逮捕總編輯。

波蘭

自阿富汗撤離50人，總撤離名單約100人。

派遣軍隊至白俄羅斯邊界阻擋偷渡客。

匈牙利

組織自阿富汗撤離26國民，並將派遣撤離小組協助其他國民撤離。

荷蘭

自阿富汗撤出35國民20外籍人士，含16比利時人2德國人2英國護照持有者。荷蘭預計總共要撤出1000人。

挪威

18歲以上成人都施打完畢後，將提供16~17歲青年施打疫苗。

美國

將於9月普遍施打第三劑追加疫苗。

加拿大

7月通膨3.7%，2011年以來最高。

墨西哥

將收到美國致贈175萬劑莫德納疫苗。

古巴

頒布法律嚴控社群網站，禁止發表「損害國家形象」文章。

以色列

埃及情報局長訪問以色列討論加薩走廊停火事宜。

追加第三季輝瑞BNT疫苗後，60歲以上者保護力達86%。

沙烏地阿拉伯

與奈及利亞合作對抗毒品。

阿拉伯聯合大公國

表示阿富汗出亡總統Ashraf Ghani在阿聯。

土耳其

總統艾爾段表示與阿拉伯聯合大公國經貿關係有進展，阿聯可望大幅投資土國。

埃及

總統賽西邀請以色列總理Natfali Bennett訪問埃及。

伊朗

國際原子能總署表示伊朗提高濃縮鈾程度自20%至60%。

阿爾及利亞

指控野火是以色列與摩洛哥故意縱火。

布吉納法索

伊斯蘭民兵攻擊車隊，14士兵30平民3親政府民兵死，30傷。擊斃58民兵。

波札那

疫情擴大防疫預算大增1億美元。

福和會官方網頁：www.fratwn.org

福和會之友Facebook粉絲頁