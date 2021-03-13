享譽國內外的政治學者、澳洲昆士蘭大學教授邱垂亮，今天凌晨逝世，享壽八84歲。「民報基金會」全體同仁對邱教授辭世，表達誠摰哀悼之意。董事長陳永興特向家屬致意節哀，推崇邱教授一生守住真理的道路，為自己、為家人、為台灣盡了最大努力，大家都以他為榮。

邱教授在台灣政治、中國政情、兩岸關係等領域，造詣精湛，觀察獨到，極具影響力。他關心台灣前途，提醒世人正視中國霸權野心；對中國傾力對澳洲等民主國家展開全方位滲透，發出暮鼓晨鍾的警訊，發人深省，極具洞見。

邱教授參與發起《民報》創刊，定期為《民報》撰寫精闢 專欄 ，獲得讀者熱烈迴響。近來邱教授因病幾度進出醫院，但只要身體情況許可，仍然奮力撰文，筆鋒銳利雄健，展現對時局的熱情關心。偶而抒發個人病況，分享病中心情，字裡行間更可見其豁達開朗、了然死生的人生境界。

國內親朋好友關心邱教授病情，曾與家屬商議是否安排返台治療。陳永興醫師也曾洽商國內專業醫院，做相關了解準備。但家屬考量照應問題，最後決定留在澳洲接受治療。邱教授原本也有規畫返國參加活動，因病情關係無法成行，讓在台親友深感遺憾。

邱教授1938年出生於台灣苗栗縣公館鄉，畢業於台大外文系，後獲美國加州州立大學博士。1971年起任澳洲昆士蘭大學政治系教授，執教40多年。並曾任美國史丹福大學胡佛中心客座研究員、加州州立大學客座教授。澳大利亞政治學會、亞洲學會、澳亞社會主義國家研究學會會員。他畢生關心台灣的民主自由，曾受聘為總統府國策顧問。

邱教授在簡介中這樣描述自己：「前國策顧問、澳洲昆士蘭大學教授。生於台灣苗栗鄉下，成長於台南山上，客家人，有原住民血統。台灣大學唸外文，想當文學家，不成，去美國改唸政治，專攻國際關係、政治文化和民主發展。拿到加州大學（河邊）博士後，在澳洲昆士蘭大學執教40多年，身在象牙塔，心在台灣和中國的民主化。寫了政論文章40載，還偶爾涉入台灣的政治事物，在澳洲為台灣發聲，爭取台灣的國際承認、生存空間。 」



2018年5月，邱垂亮教授回台灣，接受民報訪談。圖／郭文宏，民報資料照