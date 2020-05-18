四年一次的5月20日，是台灣新當選總統的就職典禮，每年的這一天總統發佈一年就職報告，對台灣人民來說，無疑是國家的慶典之日。值此之際，我們採訪了台灣駐德國代表處謝志偉大使。

台灣的變化沖開了國際的冷漠

今年的「五二〇」將臨，台灣要告知世界什麼？謝大使開門見山：「世界在變，台灣也在變。」一個「變」字，道出了台灣新氣象新開拓的特質。

台灣的「變」，無處不在，隨手可得。就說眼下的「五二〇」，在過往的歲月裡，這世界誰會去悟覺與關注台灣的「五二〇」？而如今世界媒體聚焦「五二〇」，台灣成為各大政治勢力集團矚目的焦點，美國的支持，日本的期待，歐盟的靜觀，中國的虎視……，也幾乎成了中美戰略碰撞的閥門與燃點。

這就是台灣的變化，被世界忽視了幾十年，這些年才走入了國際政治與媒體的聚光燈下，成為熱點，變成國際勢力角逐的平衡點。換一個角度來說，也恰恰證明瞭台灣的國際政治地位與作用在提升，發生了質的飛躍，這就是「變」。

為此，我們一起來傾聽謝大使講述台灣的新氣象與新開拓的變化……

淹沒在「武統」喧囂中的台灣

謝大使指出：近年來，台灣人民始終在中國「武統」的淫威下度日，中國在台海三不五時地騷擾，威脅台灣的安全。國民黨新主席江啟臣近日提出了四個原則，其中有一條呼籲蔡總統，大意是「台灣應該在美中之間，保持等距，台灣不要去做代理人戰爭的傻事。」

謝大使分析道：我不認為「在中美之間，台灣是棋子的說法。」中美對峙與碰撞，並不是從小英總統年代開始的，而是始於歐巴馬總統時期。中國在南海的一些島礁造島建機場，南海周邊的菲律賓、越南、印尼、馬來西亞、文萊等諸國，對中國的作為憂心忡忡，並一直在發出警訊，菲律賓甚至在國際上與中國「對簿公堂」，菲律賓贏得了南海仲裁官司，中國卻不認賬。歐巴馬時代的「亞太再平衡戰略」，不言而喻，戰略目標直指中國。當下南海的問題，越來越國際化，美國、印度、東盟等非爭端方也加大了介入力度，川普總統聯合日本、澳大利亞與紐西蘭等建立起「印太戰略」，戰略重點還是中國。再則，中美的矛盾與沖突，正如美國副總統彭斯指出的：不僅是經濟貿易問題，還有東西方價值觀衝突問題，中國竊取知識產權的行為，南中國海和東中國海的軍事窮兵黷武，及台灣、香港、新疆和宗教問題等。

謝大使指出：台灣只有在民主制度上有發言權，但在與中國的軍事緊張關係上，台灣沒有這個本錢，也沒有這個必要，去採取任何主動。自小英總統執政以來，台灣所有的做法，只是局限於國土防禦範圍。至於說到臺灣在中美之間保持等距，顯然是一廂情願，一頭熱思維，把臺灣詮釋成棋子，是抬高了臺灣的地位。

中國對待台灣的態度沒有改變，始終是壓制與威懾。台灣還不屬於中國的管轄，就如此耀武揚威、頤指氣使。近年來，中國喧嚷「武統」，為國際文明所不齒，美國、歐盟與國際民主國家都站在民主台灣的一邊。有一個事實擺在世人面前，中國的打壓與威脅，恰恰成全了國際社會關注與聲援台灣，去年習近平「武統」台灣的講話，反而讓台灣贏得了歐盟、美國、德國等西方民主國家的一片聲援之聲。我們深信，長此以往，台灣的主權問題，及被國際社會忽視、歧視的問題，會逐步走向前臺，甚至有朝一日被提到聯合國議事程式上，也是可能的。

西方國家修正對中國的錯誤認知

中國拒絕人類文明價值觀，以「天下體系」理論，也有稱「天下主義」，來抵禦現代文明「自由民主人權」的普世價值觀。這一兩年來，特別是新冠病毒疫情以來，全世界都意識到，不能再短視地依賴，甚至信任中國這個專制的獨裁國家了。中國控制了全球的製藥原料和醫療設備的生產和原材料供應，中國也控制了美國的國債和金融市場，甚至在許多高科技的領域中國都佔有主導的地位。美國的兩黨政要也都認清了中國的「危險性」，因此像以往歷任美國總統那樣，天真地以為讓中國富起來，產生中產階級以後，這個國家就會步入自由化，這種錯誤的認知，近期以來得到了糾正。這種錯誤不止在美國，西方民主國家近二、三十年也都犯了同樣的錯誤，就如德國，多年來政經界都愛用的套話「Wandeln durch Handeln」（貿易催化轉變），這是自欺欺人的話，為本國企業跟獨裁國家做生意、賺大錢正名，來掩蓋內心的不安，因為中共侵犯人權，不信守國際公約的惡行，是有目共睹的。幾十年過去，中國成了世界工廠，在軍事、經濟、地緣政治方面都成了龐然大物，又以威迫利誘的外交和經濟手段，拉上一大幫亞、非、拉貧窮國家當嘍囉，在聯合國擁有多數的「友邦」支持，不再受到民主國家的制約了。這從中國的「一帶一路」順利推進的現象，就可看出端倪。

疫情氾濫之下，令人驚愕的是西方友邦似乎漸行漸遠，世人都在憂慮民主同盟的團結合作問題，期待美國能繼續登高一呼，起到自由世界的領銜龍頭作用，阻止獨裁中國的乘虛而入，維護台灣的穩定局勢與世界和平發展。

新冠疫情席捲下的台灣

今年年初，由武漢爆發的新冠病毒疫情，很快蔓延席捲了世界每一個角落。而擁有2300萬餘人口的台灣，截至5月16日，累計感染者僅僅440人，病亡者7人，死亡率僅為1.59%。看看一些歐洲比台灣人口還少的國家，比利時（1100萬餘人口）：累計感染者54989人，病亡者9005人；荷蘭（1700萬餘人口）：累計感染者43870人，病亡者5670人；瑞典（1000萬餘人口）：累計感染者29677人，病亡者3674人。面對人類突如其來的疫情災難，幾乎所有歐洲國家都驚慌失措，無從應對，在遏制疫情上普遍一籌莫展，反應遲緩，潰不成軍。而台灣的防疫治疫工作，放置於整個世界來看，可說是成績斐然，稱得上是整個世界抗疫治疫過程中的奇跡。

謝大使說道：台灣的防疫體制健全。在2003年的「非典（SARS）」時期，台灣死了37人，死亡率達10.7%，自那時起台灣建立了防疫體制，這套體系經歷了不斷的完善與鞏固，在眼下突發的「新冠疫情」面前，完全遊刃有餘。

有一種說法，對民主國家來講，封城封國，限制國人出國旅遊，對感染者強制居家禁足等，不符合民主與人權理念，現實中難以落實，所以無法遏制疫情的蔓延。這種一刀切的說法顯然不對，同樣是民主國家的台灣，在遏制疫情蔓延方面，做得非常到位，非常出色。

疫情期間，由於台灣的防疫出色，謝志偉大使經常被德國媒體採訪，5月1日，《明鏡週刊》（Der Spiegel）有長文報導，謝大使如何在法蘭克福機場等候來自台灣所贈送給德國的口罩，他勤奮負責，卻又不忘幽默，來個玩字遊戲，說自己不是「大使」（Botschafter）而是「大駛」（Bootschafter），把前面那個字，多加一個o，創造一個新字，成為駕駛船隻的船長，因為同舟共濟，患難見真情。台灣防疫典範在文中，受到高度讚美。5月16日，《世界報》（Die Welt）更有很大的篇幅談論中國的失誤和台灣的成功，引發出許多西方政治家重新檢視台灣在國際上被擠兌的地位。文章結束引用謝志偉的話：「如果由於中國堅決反對，各國支撐台灣作為世衛觀察員不能如願的話，那也許應當考慮改弦易轍，來對付中共政權，這樣不但對台灣，對德國，更對自由世界都有利。」



《世界報》（Die Welt）談論中國的失誤和台灣的成功。圖／作者提供

美國政治學者弗蘭西斯·福山說過一段話，大意是：這次疫情是考驗政府處理危機的應變與管理能力，是檢視政府在國民中的威信與信任。在我們看來，蔡英文總統臨危不亂，沈著冷靜，勇於承擔，敢於決斷，表現了出類拔萃的領袖風範。

台灣的防疫措施與成績，引起了國際社會的矚目。同時台灣也加入了口罩捐贈國際的行列。4月2日，歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）感謝台灣捐贈560萬個口罩給歐盟，她在推特上發文稱：「我們真的很感謝這樣團結的做法……這表現出我們一起抗擊會更強而有力。」如此高調的讚揚台灣，結果引起了北京政府的憤怒，令人啼笑皆非。

台灣雖然在防疫治疫上成效傑出，受到國際社會的讚譽，但中國不忘打壓台灣，世界衛生組織聽命於中國，長期拒台灣於組織之門外。今年的5月18日，世界衛生組織（WHO）的年度大會「世界衛生大會（World Health Assembly）」，定於日內瓦當地時間以視訊會議方式舉行。據媒體報導：美國與日本連同英國、澳大利亞、德國等國，寫信給世衛總幹事譚德塞，要求讓防疫績效突出的台灣，出席2020世衛大會。

譚德塞專挑軟柿子來捏，對台灣戰勝疫情視而不見。並曾一度與台灣的網民較上了勁，指責台灣網民歧視黑人，避重就輕，十分荒唐。得道多助，相信支持與聲援台灣的聲音會愈來愈強烈，這便是台灣處在新冠疫情中的顯著變化。

國際外交孤立中的台灣

近年來，台灣頻頻遭遇外交關係的斷鏈，儘管如此，台灣的知名度不是靜默與清冷，反而世界的關注度逆向發展，人性中柔軟的一面反而被啟動，吸引了民主國家的普遍同情、聲援與關注。

中國政論家金燦榮說過：海峽兩岸問題是中美台三方關系。他至少還看到了台灣一方的利益，但卻忽視了海峽兩岸的和平穩定關系，牽扯到國際政治平衡的利益與力量。我們以為，這也是中國學者的狹隘與短視。台灣不僅僅是美國的全球戰略與亞太戰略要地，即便是歐盟、俄羅斯，甚至是印度，誰都不希望2300萬人口的台灣，受到專制獨裁中國的武力威脅與欺淩，也不希望在中國的南疆缺少台灣，這一地域政治力量角逐、平衡與制約的支點。

近年來，歐洲國家對台灣的聲援與支持，呼聲很高。

去年10月8日，荷蘭國會眾議院以132票比18票的壓倒性票數通過議案，籲請荷蘭政府在歐盟架構下，積極支持台灣參與國際組織及事務，首創荷蘭國會表決通過力挺台灣議案之紀錄。

去年12月15日，盡管台灣不是氣候變化《巴黎協定》的締約方，但瑞典首度派出代表與台灣官員「會談」，旨在以具體行動支持台灣參與氣候談判。

前不久，紐西蘭副總理兼外長彼得斯，在回答記者關於他是否支持台灣加入世界衛生組織時，表示「要支持中國台灣地區加入世界衛生組織，因為台灣民進黨當局的防疫工作是世界的榜樣，值得其他國家學習。」

謝大使指出：台灣不是大國競爭角逐的魚肉。美台之間關係，大踏步地在走近。德台關係，也在發生變化，這次疫情危機是最好的警示，德國外交界普遍認為，至少要降低對中國的依賴性，避免風險，以這樣觀點形成的未來中德政策，足以說明中德關係的走向前景不看好。

謝大使說：小英總統執政以來，她的智慧與冷靜，善良與剛毅，改變了台灣的國際形象。台灣的國際口碑與聲量，發生了很大的轉換與變化。近年來的德國媒體，頻頻地報導台灣消息。

台灣，太平洋之中的島國，無論從地理位置上來說，還是從國際地域政治力量平衡來說，台灣作為國家政體，獨立自主的存在於地球村，存在於國際社會，已經整整七十多年了……，已成為受國際社會尊敬的「民主國家」，並獲得「亞洲民主燈塔」的讚譽。台灣人民都是愛國的，維持原狀，反對統一，是台灣人民的共識。小英總統的支持率達到80%以上。換句話說，在反對統一，維持原狀方面，台灣藍、綠營也有了共識，有了默契。

謝志偉以舊約聖經裡大衛和歌利亞（David and Goliat）的故事來對比台灣和中國。歌利亞是非利士的大力士戰將，所向披靡，無人能敵，牧羊的少年大衛，心中有神，憑著信仰和智慧，他用拋石器（彈弓）擊中披甲持劍巨人的前額，歌利亞應聲倒地，大衛上前用對方的劍割下大力士的頭，非利士人見狀，落荒而逃，大衛後來成為以色列的王。這四兩撥千斤的故事很可以說明，看似弱小，但是擁有智慧和理念，也能戰勝貌似強大，但內裡空虛、驕傲專橫的對手。

世界在改變，台灣也在改變。如今的「五二〇」，不僅僅屬於台灣，也是整個世界關注的焦點。可以說：台灣不再是被地球村遺忘的角落了，台灣不再孤立，台灣站起來了！

糾正稿說明：原稿有對美國川普總統的批評議論，是撰稿人的個人觀點，為了不影響文章採訪謝志偉大使的主題內容，故作此修正與更改，請讀者諒解！