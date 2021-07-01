作者指出，中共為慶祝自己的百年生日，新近出版了一部《中國共產黨簡史》，為何叫簡史，這是為它刪掉了絕大部分的不光榮歷史的做法，來自圓其說。示意圖／擷自中共新聞網、新華社，民報合成

中共竊國70年，如今它本身也橫跨兩個世紀，成了一個百年老店。人們常說中共是以暴力和謊言治國，這種說法可謂切中要害。我們看看中共自己寫的黨史，裡面真真假假，扭曲造假，簡直不忍卒睹。就連7月1日被定為建黨日，也是一個笑話，這是毛澤東1938年在延安提出來的，因為1921年參與建黨的人都記不得確切的日子，也沒有留下當時的文件。據林保華說，「一大」通過的黨綱是從蘇聯檔案館的俄文資料翻譯過來的。

習近平「修史」羞死人

中共為慶祝自己的百年生日，新近出版了一部《中國共產黨簡史》，為何叫簡史，這是為它刪掉了絕大部分的不光榮歷史的做法，來自圓其說。比如說，裡面刪除了五十年代的農業集體化運動，刪除了有關大饑荒的章節，也刪除了迫害流放知識分子的「反右」運動。那麼，我們就裡面保留的「文革」主題，拿它和上一本中共自己撰寫的黨史比較一下：

上一個版本的「黨史」裡面說：毛澤東「應該對發動文化大革命負有主要的責任」，毛時代「黨內個人專斷和個人崇拜現象逐漸滋長」，文革對中國人民來說是一場「嚴重的災難」等。

但是在新版本簡史中，對毛不但沒有批評，反而讚揚他發動了「文化大革命」來打擊腐敗，並將「十年浩劫」（習近平稱之為「十年探索」）歸咎于毛的許多「關於社會主義建設的正確思想沒有得到貫徹落實，最終釀成了內亂」。

經歷文革的幾代人都還活著，大家都是見證人，習近平敢如此顛倒黑白，對全國人民當面說謊，膽子之大，臉皮之厚，無以復加。十分清楚，他要把毛重新推上「神壇」，而他自己就是毛澤東的衣缽傳人。更為難堪尷尬的是，習近平執政以來的內容，竟佔全書的四分之一，所以這只是一本習近平的「光榮」流水帳，根本稱不上「史」。

獨裁者的愛好——「修史」

我們知道從司馬遷的史記開始，歷來都是後人來書寫前朝的歷史，為的是不讓那些當朝的御用文人來吹捧皇帝，現在習近平「稱帝」，不但當皇帝，還要當史家，給他自己和他的黨樹碑立傳，這本《中國共產黨簡史》將成為人類史上最大的笑話，可以跟史達林的篡改蘇聯歷史相比，也許兩個獨裁者的用意都相同，一丘之貉，不分上下，但是從嚴謹和理論的角度來說，習近平還是小兒科，眼皮子淺，根本不能跟史達林比。

約瑟夫·史達林（1878〜1953）於1917年10月革命勝利後，成為執政的布爾什維克派的七名政治局成員之一，並當上蘇共的總書記。列寧死後，他成功掌權，清洗了反對派，推出強制性的計劃經濟和集體主義。強行的工業化將蘇聯轉型為重工業和軍事大國。但是農業集體化破壞了農業的正常生產，1932年爆發的大饑荒持續一年多，死亡人數雖不精確，大致在600〜800萬之間，其中烏克蘭人佔絕大部分。

我們一般說習近平是毛澤東的好學生，他對毛是有樣學樣，而毛又是史達林的學生，這麼說來，史達林就是習近平的祖師爺了。爺兒倆其實很不相同，史達林雖是魔頭，卻也多才多藝，青年時代還學習了西方貴族的七藝（相當中國古代男子學的六藝）——文法、修辭（他的母語是格魯吉亞語，但也精熟俄語）、幾何、代數、邏輯、天文、音樂、美術、擊劍、馬術，盡皆精通。習近平上山下鄉，所閱讀的大約也就是「毛選」和樣板戲的腳本，大約很難賣弄他的學識淵博和才藝。不過這爺倆除了掌握權力，都寡人有疾，寡人好「名」，另外有一個野心：當理論家甚至史家。上面說習近平「修史」，編出一套貽笑大方的「中共簡史」，而史達林也於1932年開始就在籌劃編寫一部蘇聯簡史，他組織了一個編寫小組，成立專門委員會，歷時多年，自己親自提供大綱和分期法，最後一再審閱並最後敲定，於1938年正式出版，這就是中共也奉為圭臬的《聯共（布）黨史簡明教程》「History of the All-Union Communist Party (Bolsheviks):Short Course」。此書貶低了列寧，吹捧了自己，為個人崇拜定調，其中對蘇聯歷史大量篡改和歪曲，這方面習近平心領神會，一脈相傳。



作者指出，新出版的《中國共產黨簡史》中，習近平將毛澤東重新推上「神壇」，而他自己就是毛澤東的衣缽傳人。左起:習近平、李克強、栗戰書、汪洋、王滬寧、趙樂際、韓正、王岐山。圖／擷自中共新聞網

謊言蓋不住真相

不過，我們不用擔心中共竄改歷史，因為事實就擺在眼前：1. 當今這個數據化的時代， 人人都可以將自己親歷的歷史記下來，這些真相可以存檔，成千上萬的真實文字和真相可以淹沒顛覆中共的謊言。 2. 台灣國史館收藏了許多珍貴的史料文件，聘請了學者專家如蔡國裕等，早些年就已經撰寫了《中共黨史》，這些詳實的史實資料不是中共謊言可以推翻的。3. 國外研究中國的機構和學者早已經為中共極權的歷歷罪行「蓋棺論定」，任你習近平一手遮天，只能自取其辱，只能令中華民族蒙羞。

中共敲鑼打鼓慶祝自己的百歲生辰，但是世界華人都在為它「送葬」，光傳媒舉辦了「百年中共·中共百年」的網絡會議，並且接連4天舉行接力式的專家座談，做的工作就是還原歷史，追尋真相的工作，我們祝賀這個項目的成功，並向主辦人王安娜（瑞琴）、蔡霞兩位前中共體制內的女士和光傳媒的工作人員致敬。



由王安娜（瑞琴）、蔡霞主辦的全球連線「百年中國•中共百年」100小時研討會（現場參與人員合照），從6月27日起至7月1日止，以視訊網路研討會，接力講演100個小時，就是要還原歷史，追尋真相。圖／田牧提供