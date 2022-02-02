郭松根，1903年6月15日出生於台南市，1926年畢業於日治時代台北醫學專門學校，在校中即多才多藝，且勤學德語、英語，畢業後赴中國及南洋各地遊歷，並曾於新加坡維多利亞女皇醫院任職。1929年郭松根返台擔任台灣總督府中央研究所衛生部技手，專攻熱帶醫學，1933年他獲得京都帝大醫學博士學位，並於1935年得到獎學金前往法國留學，1938年獲得巴黎大學博士學位。之後他回京都帝大的小兒科任職，後來經教授推薦前往中國東北的滿州國，新京醫科大學任教，二次戰後新京醫科大學被國民政府接收，改為國立長春大學醫學院，郭松根出任醫學院院長兼附設醫院院長，當時他組織了長春台灣同鄉會，協助滯留東北長春的台灣人，經聯合國救濟總署的安排，分批安全送返台灣。

1947年台大傅斯年校長邀請郭松根，返台擔任台大醫學院教授兼教務主任，1950年他獲得美國醫藥援華會（ABMAC）的獎學金前往美國約翰霍普金斯公共衛生學院進修，1951年得到公共衛生碩士學位，之後返台大擔任公共衛生學科主任，魏火曜擔任醫學院長時同意公共衛生研究所成立，他出任所長並在美援支持及台灣省衛生處協助下，開辦全國公衛人員進修班，大幅提升台灣公共衛生品質，1955年郭松根出任內政部衛生司司長，1956年赴法國擔任世界衛生組織顧問，是第一位台灣人出任該組織的顧問，在法國期間他和旅居法國的台灣同鄉常有互動，對旅法的同鄉後輩非常照顧，深受鄉親敬重，他可以說是台灣最早投身公共衛生領域，及踏入國際衛生組織的台灣醫界前輩之一。在二次戰後，台灣尚未退出聯合國前，有許多優秀的台灣醫界人才，如首任衛生署長的顏春輝，首任台大精神科主任的林宗義，推動家庭計畫人口節育的專家許子秋……等等，都曾被世界衛生組織延攬為顧問，協助第三世界國家人民的健康維護，貢獻了台灣醫界的智慧和專業。

郭松根深具語言天份，他的台語、華語、日語、英語、德語、法語、西班牙語、義大利語都能運用自如通行無阻，他曾在他們台北醫專的同學餐會上幫助德籍來賓即席翻譯，席中演唱的日本流行歌曲為德語，令在場同窗們讚嘆佩服不已。1982年，這位聞名國際的台灣公衛學者在法國巴黎逝世，享年80歲，留下了他精采的國際醫療生涯！